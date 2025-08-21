Holec: A už Babišovi cpou do vlády STAN, to nejhorší z Fialova režimu

21.08.2025 11:11 | Monitoring

Publicista Petr Holec má za to, že stávající premiér už cítí ve vzduchu volební porážku. A tak se prý snaží, aby v té příští vládě přežilo to nejhorší z jeho čtyř- až pětikoaliční éry.

Holec: A už Babišovi cpou do vlády STAN, to nejhorší z Fialova režimu
Foto: Youtube
Popisek: Vít Rakušan

Komentátor Petr Holec si v textu uveřejněném na serveru Gazetisto zase jednou nebral servítky a konstatoval, že Fiala chce, aby v příští vládě, kde už pravděpodobně nebude premiérem, přežilo to vůbec nejhorší z jeho vládní éry.

I vládní propagandisti z fialovských médií už ve vzduchu cítí porážku Fialova režimu, a proto zoufale makají na tom, aby z něj přežilo aspoň něco. Takže do příští vlády cpou hlavně STAN, asi to nejhorší ze současné vlády,“ napsal Petr Holec s poznámkou, že v současné vládě je těžké vybrat to nejhorší, když v kabinetu vedle sebe sedí lidé jako Petr Fiala, jeho stranický kolega Zbyněk Stanjura nebo bývalý pirát Jan Lipavský. Ale když už musí vybírat, vybral by si prý ministra vnitra Víta Rakušana a jeho hnutí STAN, které v narážce na kauzu Dozimetr nazývá Dozistan.

Mgr. Bc. Vít Rakušan

  • STAN
  • 1. místopředseda vlády
Mgr. Bc. Vít Rakušan

  • STAN
  • 1. místopředseda vlády

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády

„Suverénně nejhorší – nebo nejnebezpečnější – je ale šéf STAN a ministr vnitra Vít Rakušan. Ano, to je ten s týmem KRIT, manuály na odhalování třídních nepřátel ve státní správě, vakem s Putinem, a hlavně korupční megakauzou Dozimetr. Jeho STAN není nic jiného, než skutečný kryt na těžbu veřejných peněz, což se teď Rakušan snaží maskovat ‚dobrou‘ kampaní, falešnější než všechna falešná svíčková dohromady,“ konstatoval.

Holec má za to, že Rakušanův STAN do příští Babišovy vlády tlačí prezident Petr Pavel a jeho okolí. Holec to považuje za ironické. Zvlášť, když má vláda Petra Fialy tak nízkou důvěru, jakou má.

Nakonec jasně naznačil, co si myslí o možnosti, že by kdokoli z vlády Petra Fialy pokračoval ve vládě Andreje Babiše (ANO).

Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec

Zdroje:

https://pholec.opinio.cz/dozistan-jako-spasitel-pristi-vlady

Článek obsahuje štítky

Babiš , Fiala , Holec , ODS , STAN , vláda , Rakušan , ANO , Lipavský , Válek , Dozimetr , Gazetisto

autor: Miloš Polák

Mgr. Michaela Šebelová byl položen dotaz

Eutanazie u dětí

Jak si to jako představujete v praxi, to by podle vás náctiletý mohl sám rozhodnout o svém životě přesněji řečeno jeho ukončení i bez souhlasu rodičů? A i kdyby s jejich souhlasem, nemyslíte, že to je už moc? Jinak vyloženě proti eutanazii nejsem, ale když s ní jdete do voleb, tak mě napadá, co jste...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

