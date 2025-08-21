Holec: A už Babišovi cpou do vlády STAN, to nejhorší z Fialova režimu

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
„I vládní propagandisti z fialovských médií už ve vzduchu cítí porážku Fialova režimu, a proto zoufale makají na tom, aby z něj přežilo aspoň něco. Takže do příští vlády cpou hlavně STAN, asi to nejhorší ze současné vlády,“ napsal Petr Holec s poznámkou, že v současné vládě je těžké vybrat to nejhorší, když v kabinetu vedle sebe sedí lidé jako Petr Fiala, jeho stranický kolega Zbyněk Stanjura nebo bývalý pirát Jan Lipavský. Ale když už musí vybírat, vybral by si prý ministra vnitra Víta Rakušana a jeho hnutí STAN, které v narážce na kauzu Dozimetr nazývá Dozistan.
Prospěla někdy ODS České republice?
Holec má za to, že Rakušanův STAN do příští Babišovy vlády tlačí prezident Petr Pavel a jeho okolí. Holec to považuje za ironické. Zvlášť, když má vláda Petra Fialy tak nízkou důvěru, jakou má.
Nakonec jasně naznačil, co si myslí o možnosti, že by kdokoli z vlády Petra Fialy pokračoval ve vládě Andreje Babiše (ANO).
