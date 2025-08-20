Okamura (SPD): Naše volební desatero. Jsme strážce národního zájmu. Neuhneme

NAŠE VOLEBNÍ DESATERO
- Levné kvalitní potraviny, žádná zlodějna! Dohlédneme na řetězce, aby nešidily lidi.
- Zlevníme energie. NE Green Dealu! Vrátíme cenotvorbu pod kontrolu státu. NE eurodrahotě.
- Důstojné důchody pro seniory a zdravotně postižené občany! Valorizaci. Odchod do důchodu max. v 65 letech.
- Bezpečí a NE masové migraci! Odmítneme migrační pakt EU.
- Dostupné zdravotnictví pro všechny! Vrátíme výrobu léků do České republiky.
- Dostupné bydlení pro lidi! Družstevní byty, uvolníme státní pozemky, zjednodušíme stavění.
- Stop cenzuře, pravda není zločin! Žádné trestání za názory.
- Práce pro Čechy! Férové platy místo levné práce.
- Žádné dávky pro cizince a nepřizpůsobivé! Pomocná ruka pro slušné občany. Revize pobytu Ukrajinců.
- ČR na 1. místě. Zákon o referendu! Vy sami rozhodnete! I o členství v EU.
„SPD = Strážce národního zájmu. Neuhneme!” - Tomio Okamura
Tomio Okamura
autor: PV