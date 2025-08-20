Okamura (SPD): Naše volební desatero. Jsme strážce národního zájmu. Neuhneme

21.08.2025 12:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volebnímu desateru SPD.

Okamura (SPD): Naše volební desatero. Jsme strážce národního zájmu. Neuhneme
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Na Českém jarmarku strany Svoboda a přímá demokracie v Mělníce

NAŠE VOLEBNÍ DESATERO

  1. Levné kvalitní potraviny, žádná zlodějna! Dohlédneme na řetězce, aby nešidily lidi.
  2. Zlevníme energie. NE Green Dealu! Vrátíme cenotvorbu pod kontrolu státu. NE eurodrahotě.
  3. Důstojné důchody pro seniory a zdravotně postižené občany! Valorizaci. Odchod do důchodu max. v 65 letech.
  4. Bezpečí a NE masové migraci! Odmítneme migrační pakt EU.
  5. Dostupné zdravotnictví pro všechny! Vrátíme výrobu léků do České republiky.
  6. Dostupné bydlení pro lidi! Družstevní byty, uvolníme státní pozemky, zjednodušíme stavění.
  7. Stop cenzuře, pravda není zločin! Žádné trestání za názory.
  8. Práce pro Čechy! Férové platy místo levné práce.
  9. Žádné dávky pro cizince a nepřizpůsobivé! Pomocná ruka pro slušné občany. Revize pobytu Ukrajinců.
  10. ČR na 1. místě. Zákon o referendu! Vy sami rozhodnete! I o členství v EU.

„SPD = Strážce národního zájmu. Neuhneme!” - Tomio Okamura

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • poslanec
