ÚOHS povolil firmám Accolade a Conseq společnou akvizici v oblasti průmyslových parků

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku mají společnosti Accolade Holding, a.s., a Conseq Funds investiční společnost, a.s., získat možnost společně kontrolovat společnost PDC Industrial Center 166 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ke spojení soutěžitelů dochází v oblasti správy a pronájmu průmyslových parků.
Společnost Accolade je mateřskou společností podnikatelské skupiny Accolade, která podniká v oblasti developmentu, prodeje, správy a pronájmu nemovitostí průmyslových parků, provozuje letiště Brno-Tuřany, poskytuje služby v oblasti nákladní letecké přepravy, zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a centrálního zásobování teplem v Karlovarském kraji.
Společnost Conseq je součástí podnikatelské skupiny Conseq, která působí v oblasti managementu investičních fondů a obchodování s podílovými a penzijními fondy. Dále spravuje průmyslové parky na území České republiky.
Společnost PDC vlastní a provozuje průmyslový park nacházející se v obci Rzeszów, Zaczernie v Polské republice, který pronajímá třetím osobám.
Úřad zjistil, že spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto vydal rozhodnutí o jeho povolení. Rozhodnutí je pravomocné.
autor: Tisková zpráva