Prokop (ANO): Hřib pouze pokračuje v tradici. Ideologie před rozumem

Piráti sebrali autům další pruhy a vyměnili je za cyklopruhy. Přímo vedle silnice je už ale funkční a používaná cyklostezka.
Proč je to problém? Protože:
Nikdo nebude jezdit mezi auty, když má možnost jet vedle.
Méně prostoru pro auta znamená více kolon a zácpy.
Popojíždějící auta v zácpách = více emisí.
A co na to říkají dopravní experti?
„Je to jako dálnice vedle dálnice. Nerozumím tomu a myslím si, že pravá ruka neví, co dělá levá,“ říká Sirota.
„Pokud se tam objeví dodávka nebo třeba nákladní auto či autobus, do svého pruhu se rozhodně nevejde a stejně bude do toho cyklopruhu zasahovat,“ doplnil Budský.
Bohužel ale nejde o nic nového. Zdeněk Hřib pouze pokračuje v tradici. Ideologie před rozumem. Už sedm let.
Copak to nejde ale dělat jinak?
- Do začátku přestaňme teď vytvářet další kolony a dopravní špunty.
- Dodělejme konečně klíčovou infrastrukturu, která chybí: okruhy, radiály, přivaděče..
- Omezování automobilové dopravy v centru odložme, až doženeme tyto resty minulosti.
- Investujme mezitím i do oddělené infrastruktury pro cyklisty mimo hlavní komunikace.
Díky tomu tak:
- Ulevíme provozu ve městě.
- Nejen, že ušetříme řidičům mnoho hodin ročně.
- Získáme tím také možnost upravovat podobu silnic.
- Ne na základě pouhé ideologie, ale skutečné poptávky lidí!
Protože řešit dopravu koncepčně přinese i více bezpečí pro cyklisty.
A co si o tom myslíte vy?
Budu rád za váš komentář!
Ing. Ondřej Prokop
autor: PV