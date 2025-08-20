Prokop (ANO): Hřib pouze pokračuje v tradici. Ideologie před rozumem

21.08.2025 13:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novotám v doprave v Praze pod vedení předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba.

Prokop (ANO): Hřib pouze pokračuje v tradici. Ideologie před rozumem
Foto: Archiv O. Prokopa
Popisek: Ondřej Prokop, radní Prahy 11 za hnutí ANO

Piráti sebrali autům další pruhy a vyměnili je za cyklopruhy. Přímo vedle silnice je už ale funkční a používaná cyklostezka.

Proč je to problém? Protože:

Nikdo nebude jezdit mezi auty, když má možnost jet vedle.

Méně prostoru pro auta znamená více kolon a zácpy.

Popojíždějící auta v zácpách = více emisí.

A co na to říkají dopravní experti?

„Je to jako dálnice vedle dálnice. Nerozumím tomu a myslím si, že pravá ruka neví, co dělá levá,“ říká Sirota.

„Pokud se tam objeví dodávka nebo třeba nákladní auto či autobus, do svého pruhu se rozhodně nevejde a stejně bude do toho cyklopruhu zasahovat,“ doplnil Budský.

Bohužel ale nejde o nic nového. Zdeněk Hřib pouze pokračuje v tradici. Ideologie před rozumem. Už sedm let.

Copak to nejde ale dělat jinak?

  • Do začátku přestaňme teď vytvářet další kolony a dopravní špunty.
  • Dodělejme konečně klíčovou infrastrukturu, která chybí: okruhy, radiály, přivaděče..
  • Omezování automobilové dopravy v centru odložme, až doženeme tyto resty minulosti.
  • Investujme mezitím i do oddělené infrastruktury pro cyklisty mimo hlavní komunikace.

Díky tomu tak:

  • Ulevíme provozu ve městě.
  • Nejen, že ušetříme řidičům mnoho hodin ročně.
  • Získáme tím také možnost upravovat podobu silnic.
  • Ne na základě pouhé ideologie, ale skutečné poptávky lidí!

Protože řešit dopravu koncepčně přinese i více bezpečí pro cyklisty.

A co si o tom myslíte vy?

Budu rád za váš komentář!

Ing. Ondřej Prokop

  • ANO 2011
  • územní plánování
