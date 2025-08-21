České pracovníky šidí o pětinu výdělku! Maláčová a šokující čísla

Vedete kandidátku STAČILO! v Praze, kde vládli Piráti a dnes se na řízení města rovněž výrazně podílejí. Viděl jsem video z vaší „návštěvy“ Zdeňka Hřiba u jeho domu, kam jste pověsili nějaké plachty. O co šlo?
Z médií jsme se dozvěděli, že pan Hřib v pražských Kyjích staví dům, tak jsme tam přijeli a pomocí plachet jsme mu chtěli připomenout, že Piráti zase jen žvaní a slibují, co nikdy nesplní. Faktem je, že v době, kdy pan Hřib byl primátorem hlavního města, se v Praze bydlení zdražilo o 51 procent. Neuvěřitelné číslo. Za ministra pro místní rozvoj pana Bartoše z Pirátů se nájmy v celé republice zvedly o 40 procent. V době, kdy tito pirátští pánové měli možnost něco reálně pozitivního udělat, skončilo to katastrofou. Ty obrovské ceny bydlení jsou výsledkem jejich práce. Dneska se zase vymlouvají, což prostě není nic než pouhé žvanění.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Piráti nyní vystupují jako opoziční strana, přestože většinu volebního období byli součástí Fialovy vlády a kdyby tomu odpovídala povolební čísla, nejspíš by do stejné koalice opět vstoupili…
Velmi by mě zajímalo, jak by svoje sliby chtěli Piráti prosadit, protože by jim to ODS shodila ze stolu, jako v tomto volebním období. Ani v Praze, ani ve vládě svoje sliby neprosadili. Nemluvě o jejich totální neschopnosti, vždyť nedovedli vyřešit ani tolik slibovanou digitalizaci. Všichni jsme viděli, jak to dopadlo.
Váš plán pro dostupné bydlení je jaký? Hodně politiků o tom mluví, ale jak toho reálně docílit je druhá věc.
Nyní se staví zhruba čtvrtina toho, co se stavělo před 50 lety, což je neuvěřitelné vzhledem k technologickému pokroku. Nedá se nic dělat, kromě trhu musí začít stavět i stát. Vybudovat kapacity, říkáme tomu Stavební holding a zároveň zrychlit stavební řízení, podpořit obce a města včetně daňových úlev, aby mohly využít svých kapacit. V příštích čtyřech letech chceme tímto způsobem postavit 100 tisíc bytů, které se budou pronajímat a díky tomu se cena bydlení zlevní úplně všem.
Myslíte pronajímat za nižší než současné tržní ceny, předpokládám?
Ano, samozřejmě. Musí to být za rozumné ceny a inspirací pro nás je 130 let fungující vídeňský model, kde polovina bytů je ve veřejných rukách. Přestože mají Rakušané proti Čechům dvojnásobné mzdy, tak ve Vídni za sedmdesátimetrový byt zaplatí 13 tisíc korun.
Naproti tomu v Praze stojí několikametrová garsonka 15–20 tisíc korun?
20 tisíc zhruba. Na Rajské zahradě, což je okraj Prahy, se nedostanete u 3+1 pod 27 tisíc. MPSV má přehled o dávkách na bydlení a tam, kde se nejvíce vyplácejí dávky, tam by se mělo stavět nejvíce. Souvisí to i s obchodem s chudobou, což je další problém. Kromě toho, že stát ušetří za dávky na bydlení, pomůže to nakonec úplně všem.
Stát má ve svém vlastnictví spoustu nevyužitých pozemků, takže bude kde stavět. Hodně se teď mluví o dřevostavbách jako velmi rychlém nástroji jak budovat i velké bytové projekty. Sleduji to a jde to velmi rychle. Považuji to za skutečně realistický plán.
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
Několik dnů za sebou již mluvíte s lidmi v rámci kontaktní kampaně. Co od lidí slyšíte jako největší problémy, které je pálí?
Lidi nejvíc štve, že se neuživí prací, tedy nízké mzdy. I ekonomové jako Jan Švejnar hovoří o tom, že jsme v případě výše mezd pětinu pod tím, co odpovídá produktivitě práce. Představte si, že byste vydělával o pětinu více, to by vám asi hodně pomohlo. Jenže tomu tak není, takže na zvyšování mezd musí tlačit stát, který na to má nástroj jako minimální mzdy nebo platy ve veřejné sféře.
Dál občané zmiňují drahotu všech základních věcí od bydlení, přes energie a potraviny. Je moc pěkné, že máme levnější ledničky než v roce 1990, ale co do nich ti lidé mají dát? Bavíme se o základních strategických věcech dennodenní potřeby. Jde nám o to, aby věci základní pro život byly levnější. To je nutnost. V současnosti tu ostošest živíme nadnárodní řetězce a za vyšší ceny ještě dostáváme nižší kvalitu než sousední země. To chci změnit. Nadnárodní řetězce si z naší země udělali Eldorádo, takový ráj, kde jsou násobně vyšší zisky, než kdekoli jinde v EU, zatímco mzdy tu jsou nižší. Tohle chceme změnit.
Takže ty hodnotové otázky, že se musíme cítit bezpečně, že hrozí zatažení ČR k Rusku, což v podstatně šíří současná vládní koalice, to od lidí jako reálné problémy jejich životů neslyšíte?
Ne, vůbec. Lidé říkají, že vláda stále žvaní o tom, jak patříme na Západ, ale ten byl přece atraktivní svou vysokou kvalitou života, životní úrovní a kvalitou politiky. Jenže tahle vláda dělá přesný opak.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Radim Panenka