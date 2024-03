Česká národní banka vydává pamětní minci k 200. výročí narození Bedřicha Smetany

reklama

Sběratelskou minci navrhl medailér Jiří Hanuš. Pro lícní stranu zvolil nápis „Má vlast“ zakomponovaný do panoramatu Prahy a Hradčan, pro rubovou portrét Bedřicha Smetany. „Letos je Rok české hudby. A 2. března uplyne 200 let od doby, co se v Litomyšli narodil Bedřich Smetana. Pamětní minci, věnovanou tomuto hudebnímu skladateli, jsme proto s úctou k tradicím a respektem k moderně pojaté historické architektuře představili právě v tomto východočeském městě,“ říká guvernér České národní banky Aleš Michl.

Jak unikátní mince vznikala, popisuje členka bankovní rady České národní banky Karina Kubelková: „O zpracování mince na motivy života a tvorby Bedřicha Smetany byl mezi umělci velký zájem. Odborná komise vybírala z celkem 41 autorských návrhů. Nebylo to jednoduché, ale věřím, že se výsledek bude líbit.“

Centrální banka vydává pamětní minci s motivem Bedřicha Smetany v celkovém nákladu 21 500 kusů, a to ve dvojím provedení. V běžné kvalitě je 7700 kusů, dalších 13 800 kusů má kvalitu špičkovou, která se vyznačuje vysoce leštěným mincovním polem a matovaným reliéfem. Mince mají průměr 31 milimetrů a hmotnost 13 gramů. Vyrobila je Česká mincovna ze slitiny, obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi.

Letos by tuto minci podle emisního plánu měly doplnit ještě další dvě pamětní stříbrné dvousetkoruny, které připomenou 350 let od úmrtí malíře Karla Škréty a 400 let od vydání Komenského mapy Moravy. V březnu se také otevře tematický cyklus Instituce České republiky, první dvě mince této edice v nominální hodnotě 100 Kč ponesou motivy Nejvyššího státního zastupitelství a Bezpečnostní informační služby.

V roce 2024 ČNB plánuje vydat také dvě zlaté mince v nominální hodnotě 5000 Kč, které se budou věnovat městům Olomouc a Moravská Třebová. Vydá také pamětní stříbrnou minci 500 Kč z řady Slavné dopravní prostředky, s motivem tramvaje T3. Přehled dalších plánovaných i dřívějších emisí je k dispozici v emisním plánu na období 2021-2025 na webu ČNB.

Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli do rodiny sládka zámeckého pivovaru. Hudební skladatel, který je považován za otce české národní hudby, začal kariéru jako klavírista a pedagog v šlechtických rodinách. Smetanova tvorba se vyznačuje především láskou a vášní k vlasti, oslavuje českou kulturu a historii. Mezi nejznámější operní díla světově proslulého autora patří Braniboři v Čechách, Čertova stěna, Libuše či Prodaná nevěsta. Přestože hudebník v padesáti letech přišel o sluch, složil v této době nejzásadnější dílo, cyklus šesti symfonických básní Má vlast, inspirovaný českou krajinou a tradicemi.

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 200. výročí narození Bedřicha Smetany má číslo 7/2024.

Bližší informace o technické realizaci mince najdete na webu ZDE .

