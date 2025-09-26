Česká pošta: Pardubický kraj testuje poštovní výběr kartou z účtu jakékoli banky

Česká pošta postupně spouští na 106 pobočkách v Pardubickém kraji možnost pro klienty všech bank vybrat si na poštách peníze ze svých účtů prostřednictvím platební karty. Cílem služby je zvýšit dostupnost hotovosti i v místech, kde není dostupný bankomat nebo pobočka banky.
„Česká pošta v Pardubicích představila novou službu, výběr hotovosti z účtu kterékoliv banky. Pilotním regionem je Pardubický kraj. Poděkování patří zástupcům samospráv a partnerům z ČSOB, kteří se na vzniku služby podíleli. Pošta tak naplňuje své transformační poslání – být otevřenou infrastrukturou pro široké spektrum partnerů a být pomocníkem občanů v běžných životních situacích. Jednoduše, Pošta spojuje,“ říká generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán.
Poštovní výběr kartou je služba České pošty, která je realizovaná ve spolupráci s aliančním partnerem ČSOB. Každá pobočka České pošty, která bude službu nabízet, bude viditelně označena logem služby Poštovní výběr kartou. Na tuto poštu se klient může, pokud pobočka disponuje vyvolávacím systémem, objednat na konkrétní čas a pak jde po příchodu prakticky okamžitě na konkrétní přepážku. Zde přiloží kartu k terminálu a je mu vydán požadovaný obnos peněz. Jeho maximální výše je tři tisíce korun.
„Spolu s Českou poštou už 35 let přinášíme klientům praktické a dostupné finanční služby. Díky propojení unikátní sítě poštovních poboček a našeho technologického know-how můžeme lidem v regionech nabídnout možnost výběru hotovosti i tam, kde jinak bankomat chybí. Nasloucháme potřebám občanů a společně přicházíme s řešením, které jim usnadní každodenní život,“ říká Martin Jarolím, vrchní ředitel a člen představenstva skupiny ČSOB zodpovědný za retail.
Služba umožňuje zákazníkovi prostřednictvím platební karty (debetní i kreditní), vydané k bankovnímu účtu vedenému v České republice, provést výběr hotovosti na pobočkách České pošty. Služba neumožňuje výběr zahraniční kartou. V pilotním provozu bude služba dostupná na vybraných pobočkách v rámci Pardubického kraje, který byl vybrán po dohodě se zástupci samospráv. Po pilotní fázi bude služba nasazena na všechny pobočky včetně pošt Partner.
Poštovní výběr kartou je možno provést jedenkrát denně, v částkách od 100 Kč do 3 000 Kč (pouze bankovky).
Za využití služby bude klientovi účtován poplatek ve výši 70 Kč (fixní poplatek bez ohledu na částku výběru). Tento poplatek bude hrazen současně při provedení výběru a bude součástí celkové částky transakce. Pro klienty ČSOB se nic nemění – výběr hotovosti na poštách mají i nadále jednou měsíčně zdarma.
Pilotní provoz se uskuteční na 106 pobočkách v Pardubickém kraji. Jedná se o pošty bez bankomatu a do pilotu nejsou zahrnuty pošty Partner.
Od 22. září je projekt spuštěn na poště Pardubice 1, Na Hrádku 105, 530 02 Pardubice, od 1. října pak na dalších poštách v rámci Pardubického kraje.
Seznam poboček, poskytujících službu Poštovní výběr kartou, najdete ZDE.
