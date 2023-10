Česká televize: Jiří Strach se vrací k Docentovi, začalo natáčení nových dílů úspěšné minisérie

reklama

„Docent je pro mě projekt za odměnu. Nejen herci, ale i všichni členové štábu odvádějí maximálně profesionální práci. Začátek druhé série nás proto motivoval k úvahám o třetím pokračování. Jsem za to moc ráda a mám takové podezření, že Josef Mareš už na něčem směle pracuje,“ vysvětluje kreativní producentka Jiřina Budíková v kulisách policejní zasedačky, která vznikla ve Studiu 4 na Kavčích horách. Právě zde se začíná odvíjet další pátrání pražské mordparty…

„Ivan Trojan, Ondra Vetchý, Tereza Ramba, Matěj Hádek, Marek Taclík… Co na to říct? Tohle jsou herci, se kterými je natáčení, byť takto náročného projektu, nebeská mana. Svoji práci miluji a u projektu, jako je tenhle, je to znásobeno i tím, jak skvěle od vývoje scénářů máme všechno precizně připravené,“ říká o pokračování Docenta režisér Jiří Strach a doplňuje: „V zásadě jsme se obuli do starých bot, po prvním záběru kluci věděli přesně, co mají hrát, jaké jsou jejich postavy. Ale všichni stárnou, moudří a uklidňují se. Tereza Ramba nezmění svoje DNA. Bouchačku tasí stále často a nepatřičně, to musí zůstat. A Ivan? Ví, že ho potřebují i tentokrát. Už nemá submisivní akademickou polohu, ale našel v sobě určitou policejní sebejistotu.“

Anketa Kdo ve vás vzbuzuje větší úctu? Židé 64% Arabové 9% Nevím / Je mi to jedno 27% hlasovalo: 9188 lidí

Představitel titulní role Ivan Trojan o svém hrdinovi, kterého scenáristé v nových dílech vrací za katedru na Policejní akademii, prozrazuje: „Diváci se můžou těšit na docenta Stehlíka tak, jak ho znají z první série. Precizního, poctivého, exaktního, čestného muže, který řekne ve správný čas tu správnou myšlenku. Natáčení je dost náročné, ale jsme skvělá parta.“

Šéf oddělení vražd, major Šera, v podání Ondřeje Vetchého, je nucen během vyšetřování požádat docenta o pomoc: „Moje postava se vyvíjí. S docentem máme za sebou náročný případ brutálních vražd mladých dívek a naše vzájemná chemie musí být logicky jiná než na úplném začátku. Myslím si, že oproti první sérii je v této mezi námi mnohem víc mezilidských emocí, jako je vzájemná tolerance a větší úcta k našim odlišným dovednostem a schopnostem.“

Jak to bude v nových dílech s kapitánkou Fousovou na Policejním prezidiu vysvětluje s úsměvem a v duchu svojí postavy herečka Tereza Ramba: „Je to horší. Řve ještě víc, ale je jediná, kdo samozřejmě ví první, kdo je vrah. Celý případ vyřeší. Bez ní by pánové neudělali ale vůbec nic.“

První řada Docenta je dostupná v iVysílání, ta druhá by se měla za rok objevit v programu České televize.

scénář: Josef Mareš, Jan Malinda

režie: Jiří Strach

kamera: Martin Šec

kreativní producentka ČT: Jiřina Budíková

výkonný producent ČT: Karel Komárek

hudba: Ondřej Gregor Brzobohatý

hrají: Ivan Trojan, Tereza Ramba, Ondřej Vetchý, Matěj Hádek, Marek Taclík a další

Psali jsme: Česká televize představila vizi komunikace i nový tým Česká televize posílila v Evropské vysílací unii, místopředsedkyní sportovní komise se stala Markéta Vránková Česká televize bodovala na festivalech Heart of Europe a Finále Plzeň Česká televize na podzim nabídne nový seriál, pokračování Osady i návrat StarDance

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE