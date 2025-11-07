Česká televize přiváží z Cannes nejen úspěch vlastní tvorby

Největší ohlas zaznamenaly především dokumentární seriál Středověké srdce Evropy, pohádka Tři princezny a seriál Limity. „Úspěch české tvorby na prestižních veletrzích, jako je MIPCOM, je potvrzením kvality, která přesahuje hranice. Česká televize dlouhodobě investuje do rozmanité, autorské a vizuálně atraktivní tvorby. Zájem partnerů z Evropy i zámoří ukazuje, že náš obsah má mezinárodní potenciál,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Zahraniční zájem o pořady České televize se projevil napříč kontinenty. Jihoamerická televize ALLERGO projevila zájem o záznamy koncertů vážné hudby (Beatles Night, Vánoční koncert ČNSO, Gustav Mahler – Symfonie č. 8), zatímco španělská veřejnoprávní stanice RTVE ocenila dokumentární projekty Středověké srdce Evropy a Franz Kafka, známý neznámý.
O českou kriminální tvorbu projevila zájem španělská společnost Adrenalyn Media, která poptává filmy a seriály Kroky vraha, Dům na samotě, Labyrint a Případy 1. oddělení. Společnost Walt Disney Iberia, výhradní zástupce kanálů Disney pro Španělsko a Portugalsko, jednala o seriálech Docent, Vražedné stíny, OKTOPUS, Elin supertajný deník a Pohádková pátračka.
Česká televize zároveň rozšiřuje svou nabídku zahraničních pořadů o desítky nových titulů, které letos na veletrhu v Cannes pořídila.
Vedle nejnovějších epizod oblíbeného francouzského krimiseriálu Komisařka Florence IX+X uvede Česká televize také kultovní seriál Sandokan, dokumentární portrét Michael Douglas, zázračné dítě a po čase nabídne českým divákům i slavné muzikály Cats a Fantom opery.
„Snažíme se každoročně rozšířit naši programovou nabídku o to nejzajímavější z evropské i světové tvorby. Letos jsme přivezli tituly, které zaujmou široké spektrum diváků, od fanoušků krimi až po milovníky dokumentů, hudby a rodinných seriálů,“ říká Milan Fridrich, ředitel divize Program a digitální služby.
Francouzský seriál Komisařka Florence IX+X přináší nové epizody oblíbené série o pařížské komisařce, která se po přestěhování do Annecy potýká nejen s kriminálními případy, ale i s rodinnými komplikacemi. Z Francie dorazí také nové řady seriálu Inspektorka Candice Renoirová, příběh z pařížského kabaretu Montmartre či výpravné drama Belcanto z prostředí světa opery.
Z Itálie se diváci dočkají dalších dílů seriálů Vyšetřuje Imma Tataranni, Na krok od nebe VII i historického Srdce z 60. let, kdy se lékaři pokoušejí o první transplantaci srdce na světě. Česká televize rovněž nabídne restaurovaný kultovní seriál Sandokan, který do tehdejší Československé televize přinesl už v 70. letech velký divácký úspěch.
Německé akvizice zahrnují čtvrtou řadu Sissi, kriminální sérii Patience o nepravděpodobné dvojici vyšetřovatelek nebo Inspektora Dupina, který z Paříže míří do Bretaně. V nabídce nechybí ani finský thriller Helsinský syndrom či sociální drama Vím, jak dýcháš ze současného Sarajeva.
Z britské produkce Česká televize uvede mimo jiné nové epizody populárních sérií Otec Brown XII a Zavolejte porodní sestřičky XIV a novou adaptaci detektivek Elizabeth Georgeové Lynley. Pro platformu iVysílání pak přibudou i oceňované krimi série Šťastné údolí, komediální kult Kancl a Mighty Boosh.
Na kulturním kanálu ČT art se představí řada portrétů světových filmových osobností. Vedle Michaela Douglase uvidí diváci také dokumenty o Kate Winsletové, Eddiem Murphym, Jean-Paulu Belmondovi, Mii Farrow, Stevenu Spielbergovi či ikonickém Indiana Jonesovi.
Hudební fanoušky potěší návrat legendárních muzikálů Cats a Fantom opery i mimořádné dokumenty a koncerty věnované hvězdám jako John Lennon, Bob Dylan, Pink Floyd, Bruce Springsteen nebo Deep Purple.
Česká televize zakoupila i široké portfolio dokumentárních titulů, mimo jiné nové řady populárních cyklů Stanley Tucci a všechny chutě Itálie, Objevování chutí s Gordonem Ramsaym či Na cestách s Agathou Christie a Davidem Suchetem.
K významným historickým událostem se vrátí dokumenty Osvětim: Hlasy přeživších, Tragédie raketoplánu Columbia nebo Titanic v barvě.
Na ČT2 se objeví i výpravné série Historické klenoty Evropy, Největší apokalypsy dějin a trojdílný Picasso. Diváci se mohou těšit i na zcela nový cyklus Geniální Jane Austenová, uvedený k 250. výročí narození slavné spisovatelky.
Dětskou stanici ČT :D obohatí nové animované i hrané série, například Jak vyzrát na…, Dobrodružství medvídka Paddingtona III, Luna a Smyk, Flóra a Lars nebo Superskřítkové. Pro starší děti a rodiny jsou určeny i oblíbené reality show MasterChef Junior IX. či soutěžní série Nejlepší zvítězí: Severní Amerika IV.
autor: Tisková zpráva