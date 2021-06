České dráhy: Letní změna jízdních řádů regionálních vlaků od neděle 13. června 2021

reklama

K mírnému omezení dopravy naopak dojde na základě požadavků objednatelů regionální dopravy v jižních Čechách a na jižní Moravě. V Jihočeském kraji bude omezen provoz některých posilových příměstských vlaků v období letních prázdnin. V Jihomoravském kraji pak budou od 13. do 30. června prodloužené intervaly ve špičkách na příměstských linkách S2 mezi Rájcem-Jestřebí a Brnem a S3 mezi Tišnovem a Brnem. Až do konce současného jízdního řádu budou zrušené půlnoční víkendové vlaky do okolí Brna. V ostatních regionech dojde jen k dílčím změnám, jejichž cílem je zlepšení nabídky spojení.

Na základě požadavků krajských samospráv dochází od 13. června 2021 k následujícím změnám u regionálních vlaků Českých drah:

Praha a Středočeský kraj

Trať 110 Kralupy nad Vltavou – Slaný – Zlonice – Louny: Vlaky Os 9782 / 9783 Cyklohráček pojedou v úseku Slaný – Zlonice o sobotách 26. června, 31. července, 28. srpna, 25. září a 30. října. Původně měly v tomto úseku jezdit každé dva týdny.

Trať 173 Praha – Rudná u Prahy – Beroun: Na této trati pojedou dva vlaky v posunutých časech. Osobní vlak Os 19976 pojede v celé trase o 4 minuty později (tj. z Prahy-Smíchova ve 23:30, příj. do Nučic zast. 24:00), na Smíchově tak vznikne přípoj od vlaku Os 8874 z Prahy hl.n. V návaznosti na posunutý odjezd vlaku Os 19976 pojede o 3 minuty později i obratový spoj Os 19977 (odj. z Nučic zastávky v 00:04, příj. do Prahy-Smíchova v 00:33). Vlaky Os 19924 a Os 19928 pojedou z Vráže u Berouna do Berouna o cca 3 minuty dříve.

Pardubický kraj

Trať 010 Kolín – Česká Třebová (regionální vlaky): Spěšný vlak Sp 1752 pojede z České Třebové do Ústí nad Orlicí až v 15:24, čímž bude zajištěn přípoj od osobního vlaku z Lanškrouna. Na základě požadavku Středočeského kraje pojede Os 5002 z Pardubic hl.n. (6:11) do Kolína (7:03) pouze o víkendu. V pracovní dny pojede v nové trase Os 5032 s odjezdem z Pardubic hl.n. v 6:34 a příjezdem do Kolína v 7:24. Dále pak Os 5038 prodlouží pobyt v Záboří nad Labem a do Kolína přijede ve 13:17. Na zastávkách Pardubice-Svítkov a Pardubice-Opočínek nově zastaví vlaky Os 25000, 25030 a 25031.

Trať 261 Svitavy – Žďárec u Skutče: Na této trati dochází k rozšíření dopravy o letních víkendech v souvislosti s nově otevřeným hradem Rychmburk v Předhradí. Kraj chce novými dvěma páry vlaků zlepšit dostupnost této turistické oblasti. Zavádí tak nový vlak Os 15355 s odjezdem ze Žďárce u Skutče ve 13:15 s přípojem od Pardubic a přes Předhradí (13:25) s příjezdem do Poličky ve 14:15. V opačném směru pojede o víkendu nový Os 15358 (Svitavy 9:43 – Polička 10:12 – Borová u Poličky 10:27), který bude v letní sezoně pokračovat dále (odj. v 10:38) přes Předhradí (11:08) až do Žďárce u Skutče (11:18) s přípojem do Pardubic. Oba tyto vlaky pojedou o víkendech a svátcích do 28. září. Dále bude celoročně i v neděli (tj. o víkendech a svátcích) veden pár vlaků Os 15352 z Poličky (7:14) do Žďárce u Skutče (8:07) a Os 15351 ze Žďárce u Skutče (8:46) do Poličky (9:41). Pro zlepšení spojení o víkendu ze Skutečska na Svitavsko bude zaveden Os 15357 s odjezdem ze Žďárce u Skutče v 18:10 (s přípoji od Pardubic i Hlinska) a příjezdem do Borové u Poličky v 18:50, kde bude zajištěna návaznost na osobní vlak 15337 (18:57) do Poličky (19:11) a Svitav (19:38).

S těmito změnami souvisí drobné změny u některých dalších vlaků, u kterých se mění omezení jízdy. Např. Os 15322 (Svitavy 9:43 – Pustá Kamenice 10:38) pojede jen v pracovní dny, protože o víkendu ho nahradí zmíněný spoj Os 15358. Vlak Os 15334 pojede z Borové u Poličky (18:27) do Pusté Kamenice (18:37) pouze v pracovní dny a naopak denně pojede Os 15336 i z Borové u Poličky (20:28) až do Pusté Kamenice (20:38). Párově pak Os 15337 pojede z Pusté Kamenice (18:45) do Borové u Poličky (18:56) rovněž pouze v pracovní dny. Vlak Os 15353 ze Žďárce u Skutče (18:39) do Poličky (19.34) pojede pouze v pracovní dny (o víkendu ho nahradí zmíněný vlak Os 15357).

Královéhradecký kraj

Trať 021 Hradec Králové – Týniště nad Orlicí – Letohrad: Původně přímé rychlíky R 936 (Letohrad 5:33 – Hradec Králové hl.n. 6:53 – Praha hl.n. 8:50) a R 937 (Praha hl.n. 15:09 – Hradec Králové 17:05 – Letohrad 18:30) pojedou od 13. června ve zkrácené trase Praha – Hradec Králové a zpět. V úseku mezi Hradcem Králové a Letohradem je nahradí nové spěšné vlaky Sp 1380 / 1383, které pojedou ve stejných časových polohách jako původní rychlíky. Spojení Podorlicka s krajským městem tedy bude zachováno, při cestách do Prahy však bude nutné přestoupit v Hradci Králové.

Vzhledem k náhradě rychlíků spěšnými vlaky budou v pracovní dny od 1. září zajištěné posily v úseku Týniště n. O. – Hradec Králové hl.n. a zpět. Přepravní kapacitu zvýší nový spěšný vlak Sp 1381 (Hradec Králové hl.n. 16:40 – Týniště nad Orlicí 17:08) a také rychlík R 936, který pojede v úseku z Týniště n. O. do Hradce Králové o 6 – 7 minut dříve, než jezdí v současnosti, tj. z Týniště n. O. v 6:25.

Osobní vlak Os 5201 pojede v úseku Hradec Králové hl.n. – Hradec Králové-Slezské Předměstí o 6 minut dříve (tj. z Hradce Králové hl.n. nově v 6:33).

Trať 026 Choceň – Týniště nad Orlicí – Náchod: Víkendový spěšný vlak Sp 1799 (Náchod 5:52 – Choceň 6:53) bude odjíždět z Náchoda o 9 minut později, tj. nově až v 6:01. Vznikne tak nový přípoj od vlaku Sp 1841 z Broumova (příj. do Náchoda 5:59).

Trať 032 Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov: Po dobu úplné uzavírky silnice II/285 mezi Jaroměří a Rychnovkem bude pro obsluhu obce Rychnovek ve větší míře využívána železniční doprava. Stávající nabídku spojů rozšíří nově zavedené vlaky i mimořádná zastavení vybraných vlaků. Každý pracovní den od 14. června do 17. září pojedou mimořádné vlaky mezi Jaroměří a Českou Skalicí. Odjezdy z Jaroměře budou v 9:44, 13:44 a 17:44, z České Skalice v 10:01, 14:01 a 18:01. Na zastávce Rychnovek budou také denně od 13. června do 19. září mimořádně zastavovat vlaky Sp 1889 (odj v 8:37), Sp 1893 (odj. ve 12:37) a R 933 (odj. ve 20:24).

Liberecký kraj

V Libereckém kraji dochází od 13. června 2021 k následujícím změnám u vlaků Českých drah:

Trať 030 Liberec – Stará Paka – Jaroměř: Od červnové změny jízdního řádu nebude osobní vlak Os 5504 o sobotách zajištěn v úseku z Turnova do Malé Skály. V opačném směru v témže úseku nepojede o sobotách ani vlak Os 5509.

Trať 034 Smržovka – Josefův Důl: Osobní vlak ze Smržovky do Josefova Dolu s odjezdem v 10:52 (Os 26324) pojede o 20 minut později, tj. v 11:12.

Trať 035 Železný Brod – Tanvald: Vlak jedoucí v pracovní dny z Tanvaldu do Plavů s odjezdem v 5:57 (Os 2604) pojede o 6 minut později s odjezdem v 6:03. Vlak jedoucí v pracovní dny z Plavů do Tanvaldu s příjezdem v 6:20 (Os 26242) přijede o 2 minuty později.

Ústecký kraj

V Ústeckém kraji dochází od 13. června 2021 k následujícím změnám u vlaků Českých drah:

Trať 072 Ústí nad Labem – Lysá nad Labem: Na této trati pojedou z technologických důvodů některé osobní vlaky v drobně upravených časech. Osobní vlaky Os 6422 – 6425, 6427 a 6428 pojedou oproti dosavadnímu jízdnímu řádu s drobnými odchylkami v řádu několika minut.

Trať 073 Děčín – Ústí nad Labem: Osobní vlak Os 6421, který odjíždí ze stanice Děčín ve 4:50, bude nově odjíždět o 2 minuty dříve, tj. ve 4:48.

Tratě 130 Děčín – Kadaň-Prunéřov a 132 Kadaň-Prunéřov – Kadaň – Hradec u Kadaně: V Kadani-Prunéřově dojde k drobné úpravě přestupu ze směru od Děčína, Ústí nad Labem a Teplic do spoje směrem do Kadaně. Osobní vlak 17638, který dosud jezdil ze stanice Kadaň-Prunéřov v 6:30, nově pojede o 8 minut později (v 6:38), a to jako přípoj od vlaku Os 6800 z Děčína, který přijíždí do Kadaně-Prunéřova v 6:36. Původní vlak Os 7086 z Chomutova do Kadaně-Prunéřova (příj. v 6:26) od 13. června nepojede. V souvislosti s touto úpravou pojede v drobně upraveném čase i spoj Os 17643, který pojede z Kadaně do Kadaně-Prunéřova o 2 minuty později než doposud (v 6:47).

Trať 134 (Ústí nad Labem –) Teplice v Čechách – Litvínov: U osobních vlaků 6859 a 6856 dojde k drobným minutovým posunům.

Karlovarský a Plzeňský kraj

Od 13. června 2021 zahájí České dráhy provoz nových spěšných vlaků mezi Plzní, Mariánskými Lázněmi, Chebem a Karlovými Vary (ZDE). Tuto novou linku si u národního dopravce objednaly Plzeňský a Karlovarský kraj. Nové spoje pojedou po většinu dne ve dvouhodinovém intervalu a vhodně doplní nabídku dálkových spojů. V Plzni navíc vzniknou nové výhodné přípoje na linku Ex6 Praha – Domažlice – Mnichov. Spěšné vlaky zpočátku zajistí komfortní motorové jednotky RegioShark, které nejpozději do konce současného grafikonu vystřídají zcela nové soupravy RegioPanter.

V souvislosti se zavedením těchto nových spěšných vlaků dojde v Karlovarském kraji od 13. června 2021 k dalším drobným úpravám na tratích 144 Loket předm. – Nová Role, 142 Karlovy Vary dol.n. – Potůčky a 148 Cheb – Luby u Chebu. Na trati 178 Plzeň – Cheb budou vlaky Os 7353 a Os 7355 nově zastavovat na znamení v dopravně Valy u Mariánských Lázní a v zastávkách Salajna, Stebnice a Cheb-Všeboř. Z důvodu posunu termínu konání MFF analogicky dojde i ke změně termínu jízd populárních "Festivalových vlaků" z Karlových Varů dol.n. do Lokte a Nové Role.

V Plzeňském kraji bude upraven rozsah provozu dvou párů osobních vlaků na trati 184 Planá u Mariánských Lázní – Domažlice v úseku Planá u M. Lázní – Tachov. Osobní vlaky Os 7254 / 7259 pojedou jen o víkendech i v červenci a srpnu (původně měly jezdit denně). Naopak vlaky Os 7262 / 7263 pojedou od 2. října denně včetně sobot (podle původního jízdního řádu o sobotách jezdit neměly).

Jihočeský kraj

Na základě požadavku Jihočeského kraje bude omezen rozsah provozu některých regionálních vlaků Českých drah, zejména v období mimo školní vyučování (tj. o letních a podzimních prázdninách). Jde převážně o spoje v příměstské dopravě, které dosud zesilovaly přepravní nabídku v pracovní dny.

Tratě 190 České Budějovice – Protivín – Strakonice (– Plzeň) a 200 Protivín – Písek – Zdice: V období mimo školní vyučování nepojedou posilové osobní vlaky z Českých Budějovic do Zlivi, resp. Dívčic a zpět a zajištěn nebude jeden pár spěšných vlaků mezi krajským městem a Pískem (Sp 1984 a 1989). Tyto vlaky dosud jezdily každý pracovní den. Několik vlaků pojede ve zkrácené trase nebo bude zcela zrušeno.

Trať 200 Zdice – Protivín: Osobní vlak z Písku v 6:15 do Březnice (Os 7943) nepojede v pracovní dny v době mimo školní vyučování. Vlak z Březnice v 8:18 do Protivína (Os 7948) pojede v době letních prázdnin jen o víkendech a svátcích, od 1. září znovu pojede denně (kromě 27. a 29. října).

Tratě 196 + 195 České Budějovice – Rybník – Lipno nad Vltavou: Ve směru z krajského města do Lipna nad Vltavou bude od 2. října zrušeno jedno odpolední spojení. Ve směru na Lipno nepojedou spoje Os 3881 / 18834 (odj. z Č. Budějovic ve 13:02, příjezd do Lipna nad Vltavou ve 14:48), v opačném směru pak spoje 18835 / 3884 (odj. z Lipna v 15:15, příj. do Českých Budějovic v 16:57).

Trať 199 České Budějovice – České Velenice: Jeden pár vlaků mezi Českými Velenicemi a Českými Budějovicemi nebude zajištěn v období mimo školní vyučování. Půjde o spoje, které pojedou pod novými čísly Os 2174 (České Velenice 16:03 – České Budějovice 16:50) a Os 2175 (České Budějovice 17:10 – České Velenice 17:57).

Trať 201 Tábor – Písek – Ražice: Na této trati budou zrušeny dopolední vlaky Os 8426 a 8427 mezi Táborem a Pískem. V úseku Tábor – Milevsko a zpět pojedou dva časně ranní vlaky Os 8420 a 8441 nově pouze v období školního vyučování.

Trať 202 Tábor – Bechyně: Dva páry vlaků na této trati budou zrušené (Os 28432, 28433, 28436 a 28437). Pár vlaků 28420 / 28423 pojede jen v pracovní dny, spoje 28434 / 28435 pojedou o víkendech a svátcích od 3. července do 29. srpna. Dva páry vlaků (Os 28412, 28415, 28416 a 28419) pojedou denně, tedy i o víkendech a svátcích, v období od 28. června do 3. září (jinak pojedou jen v pracovní dny).

Tratě 203 Strakonice – Březnice a 200 Zdice – Protivín: Vlaky 7904 / 7909, které dosud jezdily mezi Berounem a Blatnou, nově nepojedou v úseku Březnice – Blatná a zpět. Vlaky Os 7906 / 7917 nově pojedou v úseku Březnice – Blatná a zpět v období do 29. října jen v pracovní dny, od 3. září pojedou denně (dosud jezdily každý den).

Tratě 220 Praha – Tábor – České Budějovice a 225 České Budějovice – Veselí nad Lužnicí – Havlíčkův Brod: Spěšný vlak Sp 1739 (Jindřichův Hradec 15:44 – České Budějovice 16:59) pojede v úseku Veselí nad Lužnicí – České Budějovice jen v období školního vyučování. Podobné omezení bude platit také u osobních vlaků Os 8210, 8211 a 8232 mezi Českými Budějovicemi, resp. Veselím nad Lužnicí a Táborem. Vlaky Os 8207 a 8216 pojedou mezi Českými Budějovicemi a Veselím nad Lužnicí v období letních prázdnin jen o víkendech a svátcích, poté pojede opět denně (kromě podzimních prázdnin). Osobní vlaky 8240 a 8322 pojedou jako jeden spoj Os 8322 v trase České Budějovice (21:05) – Jindřichův Hradec (22:16).

Trať 226 Veselí nad Lužnicí – České Velenice: Osobní vlaky Os 8715, 8722 a 8723 pojedou jen v pracovní dny mimo období letních prázdnin.

Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina

Na základě požadavku Jihomoravského kraje budou ve špičkách pracovních dnů od 13. do 30. června 2021 prodloužené intervaly na linkách S2 mezi Rájcem-Jestřebí, resp. Skalicí nad Svitavou a Brnem a S3 mezi Tišnovem a Brnem z 15 na 30 minut. O prázdninách tyto spoje nejezdí a jejich provoz bude obnoven opět od 1. září 2021. Na trati 255 Zaječí – Čejč – Hodonín nepojede v období od 1. července do 31. srpna jeden pár vlaků v úseku Čejč – Hodonín a zpět. Půjde o vlaky Os 14509 a Os 14510.

Od 13. června 2021 až do konce jízdního řádu 2020/2021 budou zároveň zrušené i všechny půlnoční víkendové vlaky na území Jihomoravského kraje:

Trať 240 Brno – Zastávka u Brna – Jihlava: Od 13. června 2021 bude na základě požadavku objednatelů dopravy zrušen půlnoční víkendový spoj Os 4800 (Brno hl.n. 00:38 – Náměšť nad Oslavou 01:45, náhradní autobusová doprava). Nepojede ani spoj náhradní autobusové dopravy za vlak Os 4863 (Zastávka u Brna 22:42 – Brno hl.n. 23:22) na území Jihomoravského kraje, který byl dosud součástí objednávky Kraje Vysočina. Oba spoje nejezdily již v souvislosti s opatřeními proti šíření epidemie COVID-19.

Trať 244 Brno – Moravské Bránice – Ivančice / Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: Na této trati od 13. června nepojedou půlnoční víkendové vlaky z Ivančic ve 23:46 do Brna (Os 4481, resp. aktuálně během výluky Os 11443) a vlak v opačném směru s odjezdem z Brna hl.n. do Ivančic v 00:44 (Os 4480, resp. během výluky Os 11444).

Tratě 250 Brno – Tišnov (– Havlíčkův Brod – Praha), 251 Hustopeče u Brna / Židlochovice – Brno – Tišnov, 252 Brno – Šakvice – Břeclav, 330 Břeclav – Hodonín (– Přerov): Na těchto tratích budou zrušené půlnoční víkendové spoje Sp 1788 (Břeclav 23:11 – Brno hl.n. 23:51), Sp 4244 (Hodonín 23:45 – Břeclav 23:59), Os 4629 (Brno hl.n. 00:44 – Hodonín 02:00), Os 4676 (Brno hl.n. 00:47 – Tišnov 01:24) a Os 4677 (Tišnov 23:44 – Brno hl.n. 00:22) a také pondělní časně ranní vlak Sp 1789 (Brno hl.n. 04:10 – Břeclav 04:46).

Tratě 260 Česká Třebová – Brno – Vyškov na Moravě a 262 Skalice nad Vltavou – Velké Opatovice: Na těchto tratích budou zrušené víkendové půlnoční vlaky Os 4015 (Skalice n. Svit. 23:05 – Brno hl.n. 23:54), Os 4040 (Brno hl.n. 0:44 – Boskovice 01:41) a Os 14731 (Boskovice 01:45 – Skalice n. Svit. 01:52).

Trať 340 Brno – Uherské Hradiště: Od 13. června na této trati nepojedou půlnoční víkendové vlaky Os 4184 (Veselí nad Moravou 23:05 – Kyjov 23:30) a Os 4141 (Brno hl.n. 00:44 – Nesovice 01:34).

Přehled všech změn u regionálních vlaků v Jihomoravském kraji najdete ZDE.

Moravskoslezský kraj

Na trati 320 pojedou všechny dosavadní osobní vlaky relace (Bohumín –) Dětmarovice – Petrovice u Karviné (Os 3001 – 3042) jen do 31. srpna. Od 1. září je nahradí 4 páry vlaků, které pojedou v pracovní dny, z Bohumína budou odjíždět v 5:27, 7:15, 13:28 a 15:23 (Os 3007, 3051, 3367 a 3053) a z Petrovic v 5:47, 7:35, 14:27 a 16:24 (Os 3000, 3008,3054 a 3056). Vlaky na této lince byly dosud zajišťované motorovými vozy řady 810 (aktuálně náhradní autobusovou dopravou), od září budou na nových vlacích nasazené kapacitnější soupravy řady 650 RegioPanter, resp. 471 CityElefant. Vlaky Os 3051, 3053, 3054 a 3056 pojedou v pracovní dny v trase Petrovice u Karviné – Bohumín – Mošnov, Ostrava Airport a zpět, vlak Os 3367 pojede ze Suchdola nad Odrou do Petrovic u K.

Na trati 271 v úseku Bohumín – Ostrava-Svinov – Mošnov, Ostrava Airport od 13. června nepojedou „charterové" osobní vlaky Os 3060 a 3061. Vlaky Os 3062 – 3069 pojedou místo období od 13. června do 9. září jen ve dnech 18. a 19. září 2021 během akce „Dny NATO“. V souvislosti s tímto omezením budou o úsek mezi Ostravou-Svinovem a Studénkou prodloužené vlaky Os 2932 a 2937 a vlaky Os 3051 a 3057 pojedou i v úseku Ostrava hl.n. – Bohumín, resp. Ostrava-Svinov – Bohumín (mimo Dny NATO).

V souvislosti se zrušením letních festivalů Colours of Ostrava a Beats for Love nepojedou ve dnech 3. – 6. července a 15. – 18. července 2021 vlaky určené k odvozu návštěvníků festivalu – spoje Os 3198 (Ostrava střed 02:16 – Frýdlant nad Ostravicí 02:58), Os 3498 (Ostrava střed 02:14 – Opava východ 02:59) a Os 2899 (Ostrava střed 02:13 – Návsí 03:11).

Zlínský kraj

U vlaků ČD ve Zlínském kraji dochází k jediné drobné změně, a to na trati 281 Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm. Z Rožnova pod Radhoštěm do Valašského Meziříčí pojede o sobotách během letních prázdnin místo původního vlaku Os 13218 (odj. z Rožnova p. R. v 17:38) pozdější spoj Os 13216 (odj. z Rožnova v 18:27). Výhodný přípoj ve Valašském Meziříčí na spěšný vlak Sp 1784 jedoucí přes Bystřici pod Hostýnem a Kroměříž do Brna tak bude zajištěn nejen v neděli a svátky, ale právě také o prázdninových sobotách. Od září bude o sobotách znovu zajištěn dřívější vlak Os 13218.

Olomoucký kraj

V Olomouckém kraji nedochází od 13. června k žádným plánovaným změnám.

