Co Oganesjanovi nevyšlo: Svědek popsal řádění v Příčovech

"Přijel jsem sem, protože je tady vždycky spoustu nádherné energie, strašně rád tady vidím ty lidi," uvedl jeden z účastníků akce Martin Valoušek. "A dneska bohužel sem přijeli provládní extremisté a dělali tady velkou neplechu. A proto jsme se rozhodli chodit hlídat i parkoviště, protože máme strach, že by mohli nějakým způsobem demolovat auta," podotkl.
"Udělali si tady nějakou akci, kterou jim starosta povolil. Šli úplně k plotu, na mikrofon tam pouštěli nějaké ukrajinské písničky, nějaké sprosté písničky, a pouštěli to tady nám, aby nám to tady narušovali. Aparatura dělala celkem velkej kravál," dodal Valoušek.
Ze setkání v Příčovech. Foto: Jane Frank
"Policie reagovala jakžtakž dobře, ale bylo jich strašně málo a nebyli schopni zamezit, aby oni narušovali tuto akci. Otevřela se branka, kdy vyběhlo spoustu vlastenců, nenastal žádný konflikt, spíš slovní taková protržka. Policisté potom sami usoudili, že v jejich dobrém zájmu bude to, aby vlastně to celé uklidnili, aby to neeskalovalo někam, kam by nikdo nechtěl," popsal dále situaci Valoušek.
"Jsem strašně rád a chtěl bych policii poděkovat, že to tady tímto uklidnila, protože máme zase možnost pokračovat v poklidné atmosféře a je to super," dodal Valoušek.
Ze setkání v Příčovech. Foto: Jane Frank
Strážci zákona nakonec uklidnili rozjitřené nálady a ti, kdo měli zájem, si mohli poslechnout vystoupení panelistů. Na téma hledání pravdy.
Spisovatel Magnusek poznamenal, že pravda je proces. Proces, v němž se hledá. „Jen si musíme uvědomit, jestli stojí pravda za to, abyste se o to hádali v rodině.“ Krátce poté, co pronesl tato slova, se ozvala další salva hlasité hudby, jejímž cílem bylo vystoupení řečníků narušit. Jenže Magnusek se nedal a přes hlasitou hudbu ze sousedství pokračoval v proslovu. „Myslete každý sám za sebe,“ požádal všechny hosty a diváky.
Dostalo se mu potlesku. Navzdory chladnějšímu počasí stálo desítkám lidí za to, aby patřičně vybaveni bundami s kapucemi dorazili na toto setkání a vyslechli si nejen slova Tomáše Magnuska.
Petr Žantovský, předseda Unie českých spisovatelů, konstatoval, že pravdu je vždy třeba hledat. A jen lidé, kteří tvrdí, že na pravdu mají patent a ověřují fakta, jako je např. Roman Máca, tak u takových lidí je podle Žantovského třeba ptát se, kde vzali patent na pravdu.
Policisté oznámili, že situace na místě je vcelku klidná. „Od rána téměř tři desítky policistů dohlíží na veřejný pořádek a hladký průběh Vlasteneckého setkání na zámku Příčovy u Sedlčan na Příbramsku. Na místě je cca 1000 příznivců akce a asi 20 odpůrců. Několikrát jsme museli zasáhnout, ale naštěstí bez vyhrocení situace,“ oznámili strážci zákona
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Vanda Efnerová