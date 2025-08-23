Voda, kamení a policie. Potyčky v Příčovech na VIDEU

Po roce se v Příčovech opět sešla skupina politiků a publicistů. Na akci nazvané Vlastenecké setkání. Tentokrát ho narušila skupina demonstrantů v čele s kontroverzním influencerem Mikem Oganesjanem. Na místo musela vyrazit policie. Vzduchem létala velmi ostrá slova. Ale také slova o hledání pravdy.

 V minulém Týdnu v médiích na serveru ParlamentníListy.cz Petr Žantovský pozval na zámek Příčovy u Sedlčan, dějiště Vlasteneckého setkání, které se koná dnes od 9 do 19 hodin. V prvním panelu se v diskusi setkali Tomáš Magnusek, předseda Obce spisovatelů; Lubomír Brožek, předseda Klubu českých a slovenských spisovatelů; Rudolf Červenka, ředitel nakladatelství LEDA; Petr Zuska, choreograf, režisér, tanečník.

Po sociálních sítích se začal šířit plakát, který graficky okopíroval pozvánku na příčovské setkání. Na tom plakátě bylo napsáno „Vyjádření nesouhlasu s prorusskými kolaboranty“ a toto shromáždění je svoláváno také na dnešek od 9 do 19 hodin.

Ještě před samotným začátkem akce se vzduchem skutečně nesla hlasitá hudba a na místě došlo ke strkanici mezi příznivci setkání v Příčovech a jejich kritiky. Bez policie se situaci nedařilo uklidnit. „Přestaň do mě strkat, ti říkám,“ neslo se v srpnovém povětří. Obě skupiny na sebe pořikovaly. „Jseš posranej, co, hajzle,“ padala ostrá slova.

„Situace v Příčovech se hrotí, dezoláti po nás hážou kameny, stříkají na naši techniku vodou, stříkají pepřáky. Za chvíli tam naběhne policie,“ padlo také v rámci akce v Příčovech.

Strážci zákona nakonec uklidnili rozjitřené nálady a ti, kdo měli zájem, si mohli poslechnout vystoupení panelistů. Na téma hledání pravdy.

Spisovatel Magnusek poznamenal, že pravda je proces. Proces, v němž se hledá. „Jen si musíme uvědomit, jestli stojí pravda za to, abyste se o to hádali v rodině.“ Krátce poté, co pronesl tato slova, se ozvala další salva hlasité hudby, jejímž cílem bylo vystoupení řečníků narušit. Jenže Magnusek se nedal a přes hlasitou hudbu ze sousedství pokračoval v proslovu. „Myslete každý sám za sebe,“ požádal všechny hosty a diváky.

Dostalo se mu potlesku. Navzdory chladnějšímu počasí stálo desítkám lidí za to, aby patřičně vybaveni bundami s kapucemi dorazili na toto setkání a vyslechli si nejen slova Tomáše Magnuska.

Petr Žantovský, předseda Unie českých spisovatelů, konstatoval, že pravdu je vždy třeba hledat. A jen lidé, kteří tvrdí, že na pravdu mají patent a ověřují fakta, jako je např. Roman Máca, tak u takových lidí je podle Žantovského třeba ptát se, kde vzali patent na pravdu.

Mezitím na druhé straně plotu dál stoupala k nebeské báni velmi hlasitá hudba.

„Mám dar sr*t lidi, tak toho využívám,“ zaznělo k videu s hlasitou hudbou, kde se autorka netajila tím, jak smýšlí o akci v Příčovech na zámku.

Policisté oznámili, že situace na místě je vcelku klidná. „Od rána téměř tři desítky policistů dohlíží na veřejný pořádek a hladký průběh Vlasteneckého setkání na zámku Příčovy u Sedlčan na Příbramsku. Na místě je cca 1000 příznivců akce a asi 20 odpůrců. Několikrát jsme museli zasáhnout, ale naštěstí bez vyhrocení situace,“ oznámili strážci zákona

 

autor: Miloš Polák

