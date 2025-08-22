Okamura (SPD): Fialova vláda a EU neúměrně prodražuje bydlení

Fialova vláda zpomalením stavebního řízení a Evropská unie debilními byrokratickými nařízeními a předpisy včetně Green Dealu prodražuje bydlení, které se stává čím dál tím více nedostupným. SPD má řešení pro dostupné bydlení.
V SPD dlouhodobě říkáme, že je naprosto nezbytné, aby stát převzal hlavní odpovědnost za bytovou politiku a dostupnost bydlení pro české občany. Fialova vláda a Piráti, kteří v ní měli do svého odchodu oblast bydlení ve své kompetenci, v tomto tragicky selhali. SPD má připravený systémový projekt půjček na bydlení s garancí státu, zastropování hypotečních úvěrů i vstupu státu, krajů a obcí na trh s byty, ať už formou bytové výstavby, nákupu a převodu nemovitostí anebo podpory družstevního bydlení.
Tomio Okamura
autor: PV