Okamura (SPD): Fialova vláda a EU neúměrně prodražuje bydlení

23.08.2025 18:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k bydlení.

Okamura (SPD): Fialova vláda a EU neúměrně prodražuje bydlení
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Na Českém jarmarku strany Svoboda a přímá demokracie v Mělníce

Fialova vláda zpomalením stavebního řízení a Evropská unie debilními byrokratickými nařízeními a předpisy včetně Green Dealu prodražuje bydlení, které se stává čím dál tím více nedostupným. SPD má řešení pro dostupné bydlení.

V SPD dlouhodobě říkáme, že je naprosto nezbytné, aby stát převzal hlavní odpovědnost za bytovou politiku a dostupnost bydlení pro české občany. Fialova vláda a Piráti, kteří v ní měli do svého odchodu oblast bydlení ve své kompetenci, v tomto tragicky selhali. SPD má připravený systémový projekt půjček na bydlení s garancí státu, zastropování hypotečních úvěrů i vstupu státu, krajů a obcí na trh s byty, ať už formou bytové výstavby, nákupu a převodu nemovitostí anebo podpory družstevního bydlení.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

Okamura , SPD

autor: PV

