České dráhy: Národní den železnice už tuto sobotu v Nymburku

Už tuto sobotu 20. září bude pozornost všech železničářů, fanoušků i široké veřejnosti směřovat do Nymburku. Město ve Středočeském kraji se stane dějištěm letošního ročníku Národního dne železnice, který pořádají už tradičně České dráhy. Velkolepá akce návštěvníkům představí desítky kusů moderní i historické železniční techniky Českých drah i dalších partnerů, v plánu jsou také jízdy zvláštních vlaků i komentované prohlídky. Vyvrcholením celého dne bude exkluzivní světelná noční show na točně.
Národní den železnice 2025 se odehraje v depu a blízkém okolí železniční stanice Nymburk. „Osobně se do Nymburku velmi těším a věřím, že program se bude návštěvníkům líbit. Den železnice je pro nás příležitostí ukázat veřejnosti na jednom místě to nejlepší z české železnice, od historických skvostů po nejmodernější vlaky, které dnes máme na kolejích. V Nymburku představíme například bateriový vlak, který provozujeme jako jediný dopravce u nás nebo nejnovější vysokorychlostní lokomotivu Vectron,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.
Program
Areál bude již tradičně rozdělen do tří světů – světa historie, změny a zábavy. Denní program bude probíhat od 9:00 do 17:00. Ve 20:00 vypukne Noční show. Vstupenky je možné zakoupit on-line i přímo na místě. Slavnostní zahájení proběhne v 11:00 a bude zahrnovat hned několik zajímavých bodů:
- představení lokomotivy Vectron 384 pro rychlost až 230 km/h – ČD
- premiérové představení lokomotivy VUZ v novém polepu
- křest lokomotivy 388 Traxx MS3 – ČD Cargo
Svět historie
Výstava nejkrásnějších historických parních, motorových i elektrických lokomotiv. Chybět nebudou nostalgické jízdy parními a historickými vlaky. Programem v areálu a na jeho točně budou provázet moderátoři Aleš Lehký a Ondřej Kubala.
Svět změny
Svět změny reprezentuje moderní flotilu Českých drah, dceřiných společností i spolupracujících dopravců a partnerů, např. ČD Cargo nebo Správy železnic. V areálu budou k vidění vozidla ze současné produkce, např. nejnovější lokomotiva Vectron s max. rychlostí 230 km/h, bateriový vlak RegioPanter nebo motorová jednotka RegioFox. Se svým vozovým parkem se bude prezentovat i společnost ČD Bus. Zmiňovaný bateriový vlak podnikne jednu prezentační okružní jízdu do Poděbrad, a to s odjezdem v 8:34 ze stanice Nymburk hl.n.
Svět zábavy
Svět zábavy již tradičně nabídne bohatý doprovodný program pro rodiny s dětmi. Zahrnuje řadu zábavných aktivit a nudit se nebudou ani dospělí. Chybět nebude oblíbený skákací hrad nebo dětská dílna.
Noční show
Exkluzivní světelná show plná historických lokomotiv. K vidění bude více než desítka nejen historických exponátů v na míru připraveném scénickém osvětlení a vše doplní tematická hudba.
Doprava
Doporučujeme využít pravidelné spoje ČD. Využít lze i speciální slevu VLAK+ v aplikaci Můj vlak s 50% slevou na zpáteční jízdenku. Ze stanice Nymburk hl.n. bude jezdit zdarma kyvadlová doprava do areálu nymburského depa a zpět. Pro návštěvníky, kteří přijedou automobilem, budou připravena záchytná parkoviště v blízkosti nymburského nádraží.
Proč slavíme Den železnice?
Den železnice se každoročně slaví jako vzpomínka na den 27. září 1825, kdy na svou první cestu vyjel vlak konstruktéra parních lokomotiv a stavebního inženýra George Stephensona. Tento vlak spojil britský Stockton a Darlington.
Mapa areálu:
V sobotu budou otevřené také běžně nepřístupné opravárenské prostory a dílny DPOV, dceřiné společnosti Českých drah. Generálním partnerem akce je pak další dceřiná společnost ČD - Výzkumný ústav železniční (VUZ).
Kompletní informace k programu jsou na webu Dne železnice ZDE.
autor: Tisková zpráva