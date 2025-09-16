České dráhy: Národní den železnice už tuto sobotu v Nymburku

16.09.2025 10:17 | Tisková zpráva

Nymburk se stane dějištěm letošního ročníku Národního dne železnice, který pořádají už tradičně České dráhy.

České dráhy: Národní den železnice už tuto sobotu v Nymburku
Foto: red
Popisek: ČD - logo

Už tuto sobotu 20. září bude pozornost všech železničářů, fanoušků i široké veřejnosti směřovat do Nymburku. Město ve Středočeském kraji se stane dějištěm letošního ročníku Národního dne železnice, který pořádají už tradičně České dráhy. Velkolepá akce návštěvníkům představí desítky kusů moderní i historické železniční techniky Českých drah i dalších partnerů, v plánu jsou také jízdy zvláštních vlaků i komentované prohlídky. Vyvrcholením celého dne bude exkluzivní světelná noční show na točně.

Národní den železnice 2025 se odehraje v depu a blízkém okolí železniční stanice Nymburk. „Osobně se do Nymburku velmi těším a věřím, že program se bude návštěvníkům líbit. Den železnice je pro nás příležitostí ukázat veřejnosti na jednom místě to nejlepší z české železnice, od historických skvostů po nejmodernější vlaky, které dnes máme na kolejích. V Nymburku představíme například bateriový vlak, který provozujeme jako jediný dopravce u nás nebo nejnovější vysokorychlostní lokomotivu Vectron,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Program

Areál bude již tradičně rozdělen do tří světů – světa historie, změny a zábavy. Denní program bude probíhat od 9:00 do 17:00. Ve 20:00 vypukne Noční show. Vstupenky je možné zakoupit on-line i přímo na místě. Slavnostní zahájení proběhne v 11:00 a bude zahrnovat hned několik zajímavých bodů:

  • představení lokomotivy Vectron 384 pro rychlost až 230 km/h – ČD
  • premiérové představení lokomotivy VUZ v novém polepu
  • křest lokomotivy 388 Traxx MS3 – ČD Cargo

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

1%
97%
2%
hlasovalo: 2383 lidí

Svět historie
Výstava nejkrásnějších historických parních, motorových i elektrických lokomotiv. Chybět nebudou nostalgické jízdy parními a historickými vlaky. Programem v areálu a na jeho točně budou provázet moderátoři Aleš Lehký a Ondřej Kubala.

Svět změny
Svět změny reprezentuje moderní flotilu Českých drah, dceřiných společností i spolupracujících dopravců a partnerů, např. ČD Cargo nebo Správy železnic. V areálu budou k vidění vozidla ze současné produkce, např. nejnovější lokomotiva Vectron s max. rychlostí 230 km/h, bateriový vlak RegioPanter nebo motorová jednotka RegioFox. Se svým vozovým parkem se bude prezentovat i společnost ČD Bus. Zmiňovaný bateriový vlak podnikne jednu prezentační okružní jízdu do Poděbrad, a to s odjezdem v 8:34 ze stanice Nymburk hl.n.

Svět zábavy
Svět zábavy již tradičně nabídne bohatý doprovodný program pro rodiny s dětmi. Zahrnuje řadu zábavných aktivit a nudit se nebudou ani dospělí. Chybět nebude oblíbený skákací hrad nebo dětská dílna.

Noční show
Exkluzivní světelná show plná historických lokomotiv. K vidění bude více než desítka nejen historických exponátů v na míru připraveném scénickém osvětlení a vše doplní tematická hudba.

Doprava
Doporučujeme využít pravidelné spoje ČD. Využít lze i speciální slevu VLAK+ v aplikaci Můj vlak s 50% slevou na zpáteční jízdenku. Ze stanice Nymburk hl.n. bude jezdit zdarma kyvadlová doprava do areálu nymburského depa a zpět. Pro návštěvníky, kteří přijedou automobilem, budou připravena záchytná parkoviště v blízkosti nymburského nádraží.

Proč slavíme Den železnice?
Den železnice se každoročně slaví jako vzpomínka na den 27. září 1825, kdy na svou první cestu vyjel vlak konstruktéra parních lokomotiv a stavebního inženýra George Stephensona. Tento vlak spojil britský Stockton a Darlington.

Mapa areálu:

mapa

V sobotu budou otevřené také běžně nepřístupné opravárenské prostory a dílny DPOV, dceřiné společnosti Českých drah. Generálním partnerem akce je pak další dceřiná společnost ČD - Výzkumný ústav železniční (VUZ).

Kompletní informace k programu jsou na webu Dne železnice ZDE.

Psali jsme:

České dráhy poptávají duální lokomotivy pro traťovou službu
S koncem prázdnin posílí České dráhy kapacitu svých vlaků
České dráhy: V apce Můj vlak nově najdete i plánky nádraží
Při výluce části metra B České dráhy posílí vlakovou dopravu

Zdroje:

https://denzeleznice.cz/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

České dráhy , doprava , informace , kraj Středočeský , prezentace , vzdělávání , železnice , TZ

autor: Tisková zpráva

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

Chápu vás dobře, že byste podruhé vstoupili do stejné řeky a šly do vlády s ODS?

Po tom všem, co o ní tvrdíte, že jsou to kmotři? A proč se vlastně po volbách vůbec nerespektuje vůle občanů, proč podle vás nemá šanci být premiér ten, kdo volby vyhraje? Babiše volit nebudu, ale přijde mi, že jsou stejně volby zbytečné, že si to vy politici pak stejně zařídíte po svém

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČEZ Teplárenská zahajuje topnou sezónu na východě Čech

11:56 ČEZ Teplárenská zahajuje topnou sezónu na východě Čech

V reakci na výrazné ochlazení v podhorských oblastech Krkonoš zahajuje společnost ČEZ Teplárenská to…