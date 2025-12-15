Výstava v Národním muzeu představuje staré tisky ze zámecké knihovny Lipník nad Bečvou

Vystaveny jsou vzácné ukázky starých tisků z knižního fondu dietrichsteinské zámecké knihovny, čítající celkem více než 21 000 svazků, které vynikají svou unikátností, kvalitním řemeslným zpracováním a nádhernými ilustracemi.
Výstava nabízí tituly z mnoha oborů, zejména přírodovědných, uměleckých, technických, ale i zajímavé ukázky nevšedních, mnohdy velmi kuriozních, nauk. Návštěvníci si mohou prohlédnout také naprosto mimořádné umělecké dílo zhotovené Marií Christinou, kněžnou z Dietrichsteina, a porovnat jej s originálními díly dvou tehdejších malířských mistrů. Výstava představí také kolekci skalin, shromážděnou pravděpodobně rytířem Ignácem Bornem, který se v českých zemích zasloužil především o rozvoj vědy a vzdělanosti, a jehož knihy se staly součástí lipnické knihovny. Knižní exponáty doplní hudba složená francouzským filozofem Jeanem Jacquesem Rousseauem, jehož méně známé spisy o hudbě si budou moci návštěvníci prohlédnout. Výstava nastíní esprit doby, společenské tendence jejích protagonistů, upozorní na méně známé osobnosti i skutečnosti téměř tří století, ve kterých se tato mimořádná knížecí knihovna formovala.
Knižní fond zámecké knihovny Lipníku nad Bečvou spravuje stejně jako dalších téměř 350 zámeckých knihoven obsahujících zhruba 1 600 000 svazků Národní muzeum. Oddělení zámeckých knihoven vzniklo v roce 1954 s úkolem shromažďovat informace o zámeckých knihovnách v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a zajišťovat jejich zpracování a vědecké využití. Národní muzeum pravidelně zpřístupňuje tyto sbírky formou výstav, katalogů a vědeckých soupisů.
Výstava Nekonečně světů v jedné sbírce – Zámecká knihovna Lipník nad Bečvou je v Historické budově Národního muzea otevřena do 22. března příštího roku.
autor: Tisková zpráva