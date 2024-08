České dráhy: Poslední léto s „Banány“ na ostravském koridoru

„Kdo se chce svézt expresem vedeným legendární lokomotivou řady 151 přezdívanou ‚Banán‘ na železničním koridoru z Prahy do Ostravy a Žiliny nebo si chce tuto lokomotivu na koridoru z Prahy na východ vyfotografovat, má na to zhruba posledních pět měsíců. Léto je díky dlouhým dnům a prázdninám ideální příležitostí železniční legendu zdokumentovat a zažít ji v provozu,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu.

Řada 151, dříve E 499.2, byla vyrobena v roce 1978 v počtu 27 kusů v plzeňské lokomotivce a byla určena pro dopravu těžkých rychlíků a expresů na koridoru Praha – Košice – Čierna nad Tisou. Na horských tratích na česko-slovenském pomezí a na Štrbské rampě na úpatí Vysokých Tater měla nahradit dvojici lokomotiv, které byly potřeba pro dopravu až 15vozových vlaků. Výkon lokomotiv je 4 000 kW a maximální rychlost je 160 km/h, původně 140 km/h.

České dráhy nyní provozují posledních 11 lokomotiv řady 151 v depu v Bohumíně. Na trati mezi Prahu a Žilinou je jejich denní turnusová potřeba ještě 7 kusů a denně ujedou v průměru 750 km. Od jízdního řádu 2025 však z této tratě definitivně zmizí a posledních 6 lokomotiv najde útočiště v pražském depu. Jejich plánované nasazení je v čele rychlíků Labe linky R20 mezi Prahou a Děčínem.

Do konce roku z našich tratí úplně zmizí pomalejší verze „Banánů“ s rychlostí 140 km/h označených řadou 150.2. Posledních 6 lokomotiv slouží v pražském depu na spěšných vlacích z Prahy do Kutné Hory a vypomáhají na rychlících do Hradce Králové. Nejpozději s koncem letošního jízdního řádu, případně s dodávkou nových RegioPanterů, skončí jejich plánované nasazení.

V osobní dopravě se blíží konec také dalších řad lokomotiv. Jedná se o typy 163, 210, 242 a 371.

Lokomotivy řady 163 a 210 v příštím jízdním řádu už nebudou turnusovány a poslouží jen jako záloha a výpomoc při zvláštních akcích. Například jihočeská řada 210 bude do září nahrazena nově dodanou pěticí RegioPanterů. Pak poslouží už jen na záloze v Českých Budějovicích a v Plzni a také např. při zajištění dopravy účastníků hromadných akcí na lipenské lokálce a při podobných mimořádných výkonech.

Poslední „Plecháče“ řady 242 v počtu zhruba 12 kusů budou ještě příští rok dosluhovat v plzeňském depu na rychlíkové lince R11 z Plzně do Českých Budějovic a Jihlavy, na posilových výkonech nebo při zajištění sezónních vlaků na západě a jihu Čech. Vypomáhat jim bude také jediný provozní kus řady 263 s číslem 002. V roce 2026 už se s provozem těchto typů kromě mimořádných výkonů nepočítá.

Také pro „Bastardy“ (řada 371) v Děčíně se významně omezí provozní revír a v roce 2025 budou jezdit spolu s pražskými 151 na spojích R20 Labe mezi Děčínem a Prahou. Řady 151 a 371 si rozdělí výkony na této lince přibližně na polovinu. „Bastardy“ pak zajistí i provoz sezónních vlaků Letní a Vánoční kometa do Drážďan. To by měly být jejich poslední výkony ještě v roce 2026.

S dodávkou nových vozidel a zaváděním ETCS se během nejbližších let sníží rozsah provozu i dalších legendárních vozidel, např. motorových vozů 810 a 854, a to ve všech regionech, kde nyní ještě jezdí.

Změní se také nasazení elektrických lokomotiv řady 380. Ty už od prosince nebudou jezdit po koridoru z Prahy do Břeclavi a dál na Slovensko a do Maďarska a ovládnou dálkovou dopravu na 4. koridoru z Prahy do Českých Budějovic a dál do Lince. Letošní léto je tak poslední možností vyfotografovat si stroje této řady na tratích z Prahy na Moravu.

V případě elektrických lokomotiv tak bude v blízké době dosaženo vysoké unifikace a ze současného počtu 10 řad traťových elektrických lokomotiv klesne tento počet na dva základní typy: na řadu 362 a Vectron, která bude v provedení pro rychlost 200 km/h a pro rychlost 230 km/h. V regionální dopravě pak nahrazují elektrické lokomotivy především jednotky RegioPanter.