Senátor Bednář: Opravdu exministr Blažek přirovnal naši dobu k 50. letům?

Bitcoin. Jen 2 otázky:
1) Opravdu nedávný ministr spravedlnosti říká, že postupy orgánů v trestním řízení jsou v této zemi jako v 50. letech?
2) Jak nedávný ministr získal informace o rozhovoru po zatčení Jiříkovského?
„Státní ozbrojenci násilnicky obsadili rodinný dům a jeho vystrašenému obyvateli sdělili zhruba toto: ,Dej nám něco na politiky a bude z toho pro Tebe podmínka. Jinak se na mnoho let rozluč se svobodou. A nemyl se, soudy budou rozhodovat podle přání veřejnosti, nikdo Ti nepomůže!’,“ napsal Blažek na sociální síti X.
„A protože pan domácí žádného politika nikdy neviděl a nezná, neměl co ,dát’, byl ,drzý’ a lhát podle ozbrojencova návrhu nechtěl, výsledkem byla vazba a pořádná trestní sazba,“ pokračoval exministr. Dodal, že jde o „šeredný příběh“ jako z 50. let.
Jak to vnímáte vy?
Bc. Martin Bednář, MBA.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV