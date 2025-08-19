Senátor Bednář: Opravdu exministr Blažek přirovnal naši dobu k 50. letům?

19.08.2025 21:01 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům exministra Pavla Blažka k zadržení Tomáše Jiřikovského.

Senátor Bednář: Opravdu exministr Blažek přirovnal naši dobu k 50. letům?
Foto: MČ Ostrava-Jih
Popisek: Martin Bednář

Bitcoin. Jen 2 otázky:

1) Opravdu nedávný ministr spravedlnosti říká, že postupy orgánů v trestním řízení jsou v této zemi jako v 50. letech?

2) Jak nedávný ministr získal informace o rozhovoru po zatčení Jiříkovského?

„Státní ozbrojenci násilnicky obsadili rodinný dům a jeho vystrašenému obyvateli sdělili zhruba toto: ,Dej nám něco na politiky a bude z toho pro Tebe podmínka. Jinak se na mnoho let rozluč se svobodou. A nemyl se, soudy budou rozhodovat podle přání veřejnosti, nikdo Ti nepomůže!’,“ napsal Blažek na sociální síti X.

„A protože pan domácí žádného politika nikdy neviděl a nezná, neměl co ,dát’, byl ,drzý’ a lhát podle ozbrojencova návrhu nechtěl, výsledkem byla vazba a pořádná trestní sazba,“ pokračoval exministr. Dodal, že jde o „šeredný příběh“ jako z 50. let.

Jak to vnímáte vy?

Bc. Martin Bednář, MBA.

  • ANO 2011
  • Ostravu mám v srdci stejně jako Vy!
  • senátor
Článek obsahuje štítky

Bednář , Blažek , Jiřikovský , bitcoinová kauza

autor: PV

Dobrý den.

Mám jeden jediný dotaz, proč nechcete referendum? Bojíte se ho?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

