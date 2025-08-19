Německo musí bránit Západ i se zbraní, píše se u sousedů. Povinná vojna je prý nezbytnost

„Lidé v Evropě nikdy nebyli tak svobodní a nikdy nebyli tak málo ochotni tuto svobodu bránit. To je paradoxní a velmi nebezpečné. Proto je povinná vojenská služba nezbytná. Občané Německa musejí znovu osobně nést odpovědnost za svou zemi,“ vysvětluje v Neue Zürcher Zeitung berlínský redaktor švýcarského listu Marco Seliger, jenž je odborníkem na bezpečnostní a obrannou politiku a opírá se i o své zkušenosti v armádě, kde po své vojenské službě u letectva v polovině devadesátých let pokračoval v letech 1999 až 2002 ve svém vojenském působení při zahraničních misích Bundeswehru v Bosně a Hercegovině, Kosovu a v Afghánistánu.
Poukazuje, že výzkumy naznačují korelaci s rostoucí prosperitou a nižší ochotou lidí chopit se zbraně při obraně své země, což podle něj na jedné straně není překvapivé, protože již dlouho neexistuje žádná existenční hrozba, ale na druhé straně je to také „paradoxní a nebezpečné“. „Kdo považuje svobodu za samozřejmost, ztratí ji,“ varuje redaktor.
Téma povinné vojenské služby se v sousední zemi po ruském napadení Ukrajiny dostalo mezi politické špičky a nevyloučil jej ani ministr obrany Boris Pistorius. Jak však nyní Seliger podotýká, „pod tlakem levice v SPD sází ministr obrany Boris Pistorius na dobrovolnost namísto povinnosti, zatímco strany CDU a CSU chtějí návrat klasické povinné vojenské služby“.
Právě Merzova Křesťanskodemokratická unie přitom byla politickým uskupením, které před čtrnácti lety povinnou vojenskou službu zrušilo, a SPD byla naopak ta, která se stavěla pro její zachování. „Dnes je to naopak. Unie zdůvodňuje návrat k povinné vojenské službě novými závazky Německa v NATO. Ty zajišťují, že Bundeswehr potřebuje více vojáků,“ komentuje Seliger otočku v politickém spektru.
Sám míní, že by Němci měli být k ochotě bránit svoji vlast donuceni. „Pokud, jako je tomu v současné době, příliš málo mladých Němců je ochotno bránit svou svobodu, musejí být v extrémním případě k tomu donuceni. Za posledních třicet let si zvykli na to, že bezpečnostní problémy jsou z velké části řešeny zvenčí. Tento nárok, spojený s výraznou tendencí k individuální seberealizaci, již překonal svou dobu,“ shrnul.
V průzkumech se má sice jasná většina Němců stavět pro povinnou vojenskou službu, ale v případě nouze by se zbraně chopila podle Centra pro vojenskou historii a sociální vědy Bundeswehru polovina mladých mužů ve věku 16 až 29 let a ostatní průzkumy pak uvádějí výrazně nižší čísla.
„To je docela pozoruhodné. Dvě světové války učinily z Německa pacifistickou zemi, která dlouhou dobu nedůvěřovala téměř všemu vojenskému. O bezpečnost se starali jiní, zejména USA, kterými mnoho Němců pohrdalo,“ zaznívá, že změny nastaly teprve s výhrůžkami Vladimira Putina vůči Západu.
Redaktor Neue Zürcher Zeitung nevynechal ani fiasko Němců v Afghánistánu, které podle něj Němcům mělo naznačit, že tamní politici v případě pochybností při nasazení armády ignorují realitu, a zmínil vnímání „odcizené“ armády, které podle něj musí skončit. „Armáda se musí opět dostat do centra společnosti: být viditelná ve školách, přítomná na veřejných akcích, otevřená dialogu. Kdo ji pozná, získá důvěru. Kdo má důvěru, přijme i povinnou vojenskou službu. Pouze pokud bude Bundeswehr opět vnímána jako samozřejmá součást společenského života, může vzniknout nové chápání obranyschopnosti,“ zmiňuje, jak se má stát vojenská služba opět součástí života Němců.
Aktuálně má být podle něj svoboda Německa ohrožena nejvíce od konce studené války nejen ruskou válkou proti Ukrajině, ale i podporou od Číny, Severní Koreje a Íránu. „Pro Ukrajince není otázka, zda bojovat, abstraktní, ale existenční. Bez odporu pro ně již neexistuje svoboda. Totéž platí pro Němce, jenže mnozí z nich předstírají, že je to nanejvýš teoretická otázka,“ upozorňuje Seliger.
Zmiňuje, že kdo požaduje brannou povinnost, „je rychle považován za válečného štváče“, a kdo ji odmítá, se naopak nemusí téměř nijak ospravedlňovat. Právě takové postoje jsou prý akorát „dárek pro Putina a Si Ťin-pchinga“. „Jistě, existuje NATO. Za ním se Německo mohlo posledních 35 let dobře schovávat. Ale spojenectví jsou založena na vzájemnosti. Kdo neustále bere více, než dává, ztrácí vliv, důvěryhodnost – a ochranu. Ostatní za nás nebudou bojovat, pokud my nejsme připraveni bojovat za ně,“ vyjmenovává odborník na bezpečnostní a obrannou politiku výtky, které aktuálně naznačuje také americký prezident Donald Trump a jeho administrativa.
Německá armáda podle Seligera nemá být „kanónenfutr, jako tomu bylo kdysi“, a spojována s šílenstvím let 1939 až 1945, ale odstrašující prostředek, který sám o sobě zabrání útoku na Západ.
Pacifismus podle něj „nemá v Putinově světě žádnou hodnotu“ a pro zachování svobody je potřeba ochota za ni bojovat. „Národ, který není připraven se bránit, se vzdává své suverenity. Stává se závislým na ochraně jiných – a tím i na jejich podmínkách. Kdo klade absolutní důraz na nedotknutelnost jednotlivce, musí vědět: nakonec to vede k podrobení,“ dodává Seliger, proč je nezbytné, aby se v sousední zemi obnovila povinná vojenská služba.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Radek Kotas