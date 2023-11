České dráhy: Předprodej jízdenek a rezervací v e-shopu a aplikaci na jízdní řád 2024

reklama

„Jízdenky použitelné pro spoje Českých drah v jízdním řádu 2024 lze u pokladních přepážek kupovat v klasickém předprodeji 60 dní už od první poloviny října. V těchto dnech jsme spustili předprodej jízdenek a rezervací prostřednictvím e-shopu a aplikace Můj vlak. Aktuálně lze nakupovat jízdenky a rezervace na období adventu, vánočních svátků a konec roku,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu.

„Náš prodejní systém nabízí jízdenky do více než 8 700 vlaků, které České dráhy v jízdním řádu 2024 zavádějí, a rezervace do zhruba 500 dálkových spojů, které spravuje náš rezervační systém. Prodáváme jízdenky mezi několika stovkami tarifních bodů v Česku a v zahraničí. Náš prodejní systém tak pracuje řádově s několika miliony kombinací s různým nástupním a cílovým stanicím, přestupními vazbami a slevami,“ doplňuje Ješeta.

Prostřednictvím pokladních přepážek Českých drah, e-shopu a aplikace Můj vlak lze zakupovat také jízdenky na tisíce zahraničních spojů a zajišťovat si rezervace do stovek dálkových vlaků spravovaných rezervačními systémy partnerských železnic. Aktuálně jsou k dispozici jízdenky a rezervace pro vlaky v Německu, Rakousku a na Slovensku. Prodej dokladů pro vybrané vlaky v přepravách s Polskem a Maďarskem budou k dispozici v průběhu listopadu. Podobně až v průběhu listopadu mohou být k dispozici jízdenky a rezervace pro některé spoje, jejichž jízda je dotčena např. výlukovou činností. Později tak budou k dispozici rezervace např. na noční spoj EN Canopus do Curychu.

České dráhy nabízejí prostřednictvím e-shopu a aplikace Můj vlak jízdenky nejen po České republice a do sousedních zemí, ale také například do Maďarska a do dalších míst Evropy, jakou jsou např. Záhřeb, Lublaň, Řím, švýcarská města od Curychu až po Ženevu, Brusel, Amsterdam, Kodaň nebo Kyjev. Aktuálně je např. cena Včasných jízdenek včetně rezervace z Prahy do Vídně a Bratislavy od 374 Kč, do Berlína a Krakova od 349 Kč, do Hamburku a Frankfurtu nad Mohanem od 473 Kč, do Popradu-Tater od 448 Kč nebo do Kyjeva od 1716 Kč. Včasné jízdenky Evropa jsou nabízeny také z Brna, Ostravy a dalších míst České republiky.

Navíc až do 9. prosince 2023 probíhá 60denní předprodej jízdenek a rezervací na jízdní řád 2024 za současné základní ceny, a to jak na pokladnách, tak v e-shopu (ZDE) a v aplikaci Můj vlak.

