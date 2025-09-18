České dráhy: Stavební práce u Bad Schandau omezí provoz vlaků Praha – Berlín i turistické linky U28

Některé vlaky EuroCity Berliner a Hungaria budou mezi Ústím nad Labem a Drážďany nahrazené autobusy a s náhradní autobusovou dopravou bude potřeba počítat také u regionálních vlaků linky U28 Děčín – Bad Schandau – Rumburk.
Úsek mezi česko-německou státní hranicí u obce Schöna a stanicí Bad Schandau modernizuje německý správce železniční infrastruktury, společnost DB InfraGO. Stavební práce probíhají v průběhu celého roku, přičemž v některých obdobích je potřeba provoz vlaků zcela nahradit autobusy. S náhradní dopravou je potřeba počítat od 19. do 26. září 2025, další fáze výluk pak budou následovat během podzimu.
Výluková opatření pro dálkové vlaky od 19. do 26. září 2025
Vybrané vlaky EC budou v tomto období nahrazené v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Dresden Hbf autobusy. Vlaky ve směru od Prahy pojedou do stanice Děčín hl.n. (resp. v opačném směru ze stanice Děčín hl.n.), nicméně přestup mezi vlaky a náhradními autobusy bude zajištěn ve stanici Ústí nad Labem hl.n. V úseku mezi Drážďany a Berlínem pojedou náhradní vlaky Deutsche Bahn v upravených časech. Detaily jsou ve výlukovém jízdním řádu (ZDE) a také ve vyhledávačích spojení (ZDE) a aplikaci Můj vlak.
Toto opatření se bude týkat denních vlaků EC 178, 174, 378, 172 a 170 ve směru do Německa a vlaků EC 171, 173, 379, 175 a 177 ve směru do ČR.
Upozorňujeme cestující, že spoje náhradní autobusové dopravy za dálkové vlaky EC nebudou obsluhovat stanici Bad Schandau. Cestující prosíme, aby do této stanice využili náhradní dopravu za regionální vlaky linky U28.
Výluková opatření pro regionální vlaky od 19. do 26. září 2025
Regionální vlaky linky U28 Děčín hl.n. – Bad Schandau – Sebnitz – Rumburk budou v části trasy nahrazené autobusy. Náhradní autobusovou dopravu zajistí dopravce DB Regio vždy od 08:30 do 18:30, a to v úseku Děčín hl.n. – Schöna – Rathmannsdorf a zpět. Tyto spoje pojedou po pravém břehu Labe a budou zastavovat v Hřensku, na hraničním přechodu Schmilka, v Postelwitz a u mostu přes Labe v Bad Schandau (Elbbrücke).
Přístup ke stanici Bad Schandau bude možný přívozem Bad Schandau Elbbrücke – Bad Schandau Nationalparkbahnhof, případně pěší trasou přes most přes Labe. Cestující, kteří jedou do stanic a zastávek v úseku Rathmannsdorf – Sebnitz – Rumburk a zpět přestoupí mezi vlakem a náhradním autobusem v zastávce Rathmannsdorf.
Do stanic a zastávek mezi děčínským hlavním nádražím a stanicí Dolní Žleb využijí cestující vlaky, které pojedou po levém břehu Labe souběžně s náhradní autobusovou dopravou. Ve dnech 19. – 24. září budou tyto vlaky zajištěné až do zastávky Schöna, ve dnech 25. a 26. září budou zajištěné jen do Dolního Žlebu. Ve dnech 19. – 24. září pojedou vlaky ve směru Schöna – Děčín hl.n. v upravených časech.
Výluky ovlivní také víkendové turistické spoje Os 28024 / 28025 Letní kometa (Ústí n. L. – Děčín hl.n. – Dresden Hbf a zpět). Tyto vlaky o víkendu 20. a 21. září nepojedou. Turistické vlaky linky RE20 Dresden Hbf – Ústí nad Labem hl.n. – Litoměřice město a zpět (Os 28029 a 28028) o tomto víkendu nepojedou v úseku Dresden Hbf – Děčín hl.n. a zajištěné budou jen mezi Děčínem a Litoměřicemi.
Podrobnosti najdou cestující ve vyhledávačích spojení (ZDE) a v aplikaci Můj vlak. Další detaily jsou ve výlukových jízdních řádech. Pro dny 19. – 24. září jsou ZDE, pro dny 25. a 26. září pak ZDE.
Za případné komplikace v souvislosti se stavebními pracemi a s nimi související náhradní autobusovou dopravou se cestujícím omlouváme.
Výlukové jízdní řády ke stažení jsou ZDE.
autor: Tisková zpráva