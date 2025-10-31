AOPK ČR: Třicet čtyři párů orlů královských nad Českem

Třicet z nich si postavilo hnízda, 20 pak úspěšně vyvedlo mláďata, kterých bylo celkem 38. Ze sedmi hnízd byla dokonce vyvedena mláďata tři.
"Jádrem výskytu orla královského je chráněná krajinná oblast Soutok. Z šesti párů zde čtyři vyvedly mláďata. Další dva úspěšné páry bylo možné pozorovat v bezprostředním okolí CHKO. U jednoho z nich se jednalo o náhradní hnízdění, což je jev u orlů královských velmi vzácný. Dochází k němu tehdy, když původní hnízdění není úspěšné,“ vypočítává David Horal z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
„V rámci projektu LIFE Eurokite byla doposud vybavena tři mláďata z hnízd na Břeclavsku vysílačkami. Dvě právě v letošním roce. Umožní to zkoumat migrační zvyklosti orlů královských, získané znalosti nám pomohou v jejich účinnější ochraně. Tyto nádherné ptáky ohrožuje zejména ilegální pronásledování [1]. Problém jsou i nezabezpečené sloupy vysokého napětí, které obecně představují v naší krajině pro řadu dravců hlavní rizikový faktor,“ vysvětluje Zdeněk Vermouzek z České společnosti ornitologické.
Část mláďat je kroužkována barevnými odečítacími kroužky. Díky tomu se podařilo zjistit, že jedno loňské mládě z CHKO Soutok doputovalo až do jižní Francie, do oblasti Camargue. Jedná se teprve o čtvrtý známý případ migrace mláděte z panonské populace směrem na západ. Většina našich mláďat zůstává v oblasti střední Evropy, menší část pak první zimu tráví v Řecku, případně Turecku.
Díky důsledné ochraně a řadě ochranářských projektů početnost orlů královských stoupá. Rekordní rok 2025 zaznamenalo i Rakousko, kde zahnízdilo 50 párů. V Srbsku sčítání potvrdilo 19 hnízdících párů, trvalý nárůst je registrován i na Slovensku a především u jádrové maďarské populace. Druh přibývá také v Bulharsku.
„Populace orla královského nejenže roste, ale jeho hnízdní areál se rozšiřuje směrem k severu, severozápadu i západu. Doložen je pokus o zahnízdění v jihovýchodním Bavorsku, asi 150 km západně od dosud nejzápadnějšího hnízdního páru, i ve středních Čechách. Jeden pár úspěšně vyhnízdil ve východních Čechách a dva páry na střední Moravě. Předpokládá se, že orel královský postupně osídlí i nížinné části Polska,“ dodává David Horal z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Dospělý orel královský má žlutavě zbarvenou zadní části hlavy. To mu v kombinaci s bílým zbarvením na lopatkách připomínajícím královský hermelín zajistilo přízvisko královský, v jiných jazycích dokonce císařský nebo carský. Původně obýval stepi a lesostepi s roztroušenými křovinami. V našich podmínkách nejčastěji volí malé lesíky, větrolamy, porosty na březích řek či rybníků, které navazují na rozsáhlé zemědělské otevřené plochy, kam létá za potravou. Hnízdo si staví ve vrcholových partiích stromů na okrajích porostů, často na trsu jmelí nebo ochmetu. Samička snáší jedno až tři vajíčka a na hnízdění se podílejí oba rodiče. Pohlaví dospělosti obvykle dosahují ve věku 5-6 let, ale úspěšně zahnízdit mohou i mladší, plně nevybarvení ptáci, dožít se mohou i několika desítek let.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva