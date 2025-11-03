Rozjela se petice proti Vítu Rakušanovi, která vše změní

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
Předsedou dolní komory parlamentu nová koalice velmi pravděpodobně ve středu zvolí šéfa SPD Tomia Okamuru. Pak se budou volit také místopředsedové sněmovny. Bývalo zvykem, že některé z postů obsadí také opozice. Hnutí STAN na pozici místopředsedy sněmovny nominuje svého předsedu Víta Rakušana.
Mgr. Vít Rakušan
A tady se může objevit problém.
Poslanec ANO Aleš Juchelka v nedělní Partii na CNN Prima News připomínal, že volby konkrétních zástupců ve vedení sněmovny jsou vždy tajné. „My nemůžeme říkat, kdo bude, nebo nebude zvolen,“ začal Juchelka. A přišel s úvahou, že Rakušana při volbě možná potopí jeho vlastní straničtí kolegové. „Třeba má Vít Rakušan uvnitř STAN spoustu nepřátel, kteří ho nezvolí,“ smál se Juchelka.
Ing. Aleš Juchelka
Staronová poslankyně Zuzana Majerová, která před lety reprezentovala ve sněmovně ODS a nyní se do sněmovny vrátí na kandidátní listině SPD, dává najevo, že pro ni je Vít Rakušan jako místopředseda sněmovny nepřijatelný. Nejen kvůli kauze Dozimetr.
„Nemohu mluvit za ostatní nebo za náš poslanecký klub, takže odpovídám pouze za sebe. Ano, já s tím člověkem problém mám. A nejen kvůli migračnímu paktu a kauze Dozimetr, která je stále ve fázi vyšetřování, ale zejména za jeho aktivní iniciaci stíhání lidí za názor a potlačování demokracie a svobody slova v naší zemi,“ odpovídala Zuzana Majerová serveru Echo24.
Světlo světa spatřila také petice, ve které její signatáři Rakušana jako člena vedení sněmovny striktně odmítají.
V diskusi pod peticí se objevila celá řada kritických poznámek na adresu Víta Rakušana i celého hnutí STAN.
„Je nedostatek učitelů. Tak ať se ten lump vrátí před lavice,“ doporučil Rakušanovi Jiří Kučera z Krnova.
„Rakušan je zlo,“ padlo také v diskusi.
„Tento člověk, co je spojován s gangstery, co si rozdělovali ukradené peníze a financovali tak svoje strany, nemá v politice vůbec co dělat – ten má být vyšetřován!“ upozornil Robert Steigerwald z Přerova.
„Podepisuji, protože nechci toho mafiána ve vedení sněmovny!“ napsal Antonín Dvořáček z Tišnova.
Podobných reakcí se pod peticí objevila celá řada.
„Profesně a morálně nezpůsobilý, orgasmus touhy po moci, zákeřný, pomstychtivý a nebezpečný! Jeho jedinou vlastností je lež, manipulace, podrazit každého, kdo mu stojí v cestě. Bezpečnostní riziko,“ napsala Eva Hromasová z Prahy na konto Víta Rakušana.
autor: Miloš Polák