Rozjela se petice proti Vítu Rakušanovi, která vše změní

03.11.2025 8:30 | Monitoring

Kolem končícího ministra vnitra Víta Rakušana to vře. Jeho kolegové z hnutí STAN by si ho přáli vidět na postu místopředsedy v nové sněmovně, ale zdá se, že tvrdě narazí. Poslanec ANO Aleš Juchelka naznačil, že má možná Rakušan ve své vlastní straně řadu nepřátel, kteří ho potopí. Poslankyně Zuzana Majerová zvolená za SPD byla ještě mnohem tvrdší. A navíc se objevila jedna petice.

Rozjela se petice proti Vítu Rakušanovi, která vše změní
Foto: Interview ČT24
Popisek: Předseda hnutí STAN Vít Rakušan

Anketa

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?

3%
94%
3%
hlasovalo: 9524 lidí
Před měsícem proběhly volby. Dnes je jasné, že vznikne vládní koalice ANO, SPD a Motoristů. Dnes se poprvé sejde nově zvolená Poslanecká sněmovna a poslanci složí slib. V tomto týdnu se bude řešit také volba vedení sněmovny.

Předsedou dolní komory parlamentu nová koalice velmi pravděpodobně ve středu zvolí šéfa SPD Tomia Okamuru. Pak se budou volit také místopředsedové sněmovny. Bývalo zvykem, že některé z postů obsadí také opozice. Hnutí STAN na pozici místopředsedy sněmovny nominuje svého předsedu Víta Rakušana.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • 1. místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A tady se může objevit problém.

Poslanec ANO Aleš Juchelka v nedělní Partii na CNN Prima News připomínal, že volby konkrétních zástupců ve vedení sněmovny jsou vždy tajné. „My nemůžeme říkat, kdo bude, nebo nebude zvolen,“ začal Juchelka. A přišel s úvahou, že Rakušana při volbě možná potopí jeho vlastní straničtí kolegové. „Třeba má Vít Rakušan uvnitř STAN spoustu nepřátel, kteří ho nezvolí,“ smál se Juchelka.

Ing. Aleš Juchelka

  • ANO 2011
  • místopředseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Staronová poslankyně Zuzana Majerová, která před lety reprezentovala ve sněmovně ODS a nyní se do sněmovny vrátí na kandidátní listině SPD, dává najevo, že pro ni je Vít Rakušan jako místopředseda sněmovny nepřijatelný. Nejen kvůli kauze Dozimetr.

„Nemohu mluvit za ostatní nebo za náš poslanecký klub, takže odpovídám pouze za sebe. Ano, já s tím člověkem problém mám. A nejen kvůli migračnímu paktu a kauze Dozimetr, která je stále ve fázi vyšetřování, ale zejména za jeho aktivní iniciaci stíhání lidí za názor a potlačování demokracie a svobody slova v naší zemi,“ odpovídala Zuzana Majerová serveru Echo24.

Zuzana Majerová

  • Trikolora
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Světlo světa spatřila také petice, ve které její signatáři Rakušana jako člena vedení sněmovny striktně odmítají.

Anketa

Bude Andrej Babiš dobrý premiér?

92%
6%
2%
hlasovalo: 11895 lidí
„My níže podepsaní občané důrazně odmítáme, aby Vít Rakušan, jako člověk, který byl bezprostředně spojen s organizovaným zločinem známým jako kauza Dozimetr, zasedl ve vedení poslanecké sněmovny,“ stojí v úvodním prohlášení petice, kterou zatím podepsalo přes 1100 lidí.

V diskusi pod peticí se objevila celá řada kritických poznámek na adresu Víta Rakušana i celého hnutí STAN.

„Je nedostatek učitelů. Tak ať se ten lump vrátí před lavice,“ doporučil Rakušanovi Jiří Kučera z Krnova.

„Rakušan je zlo,“ padlo také v diskusi.

„Tento člověk, co je spojován s gangstery, co si rozdělovali ukradené peníze a financovali tak svoje strany, nemá v politice vůbec co dělat – ten má být vyšetřován!“ upozornil Robert Steigerwald z Přerova.

„Podepisuji, protože nechci toho mafiána ve vedení sněmovny!“ napsal Antonín Dvořáček z Tišnova.

Podobných reakcí se pod peticí objevila celá řada.

„Profesně a morálně nezpůsobilý, orgasmus touhy po moci, zákeřný, pomstychtivý a nebezpečný! Jeho jedinou vlastností je lež, manipulace, podrazit každého, kdo mu stojí v cestě. Bezpečnostní riziko,“ napsala Eva Hromasová z Prahy na konto Víta Rakušana.

Reakce pod peticí namířené proti Vítu Rakušanovi

Reakce pod peticí namířené proti Vítu Rakušanovi

Reakce pod peticí namířené proti Vítu Rakušanovi

Psali jsme:

„Vypadá jak džihádista.“ Holec se neudržel nad fotkou Foltýna
Zlé elity. Holec si zchladil žáhu
Zklamaný Rychetský voličům Babiše: „Nikdy se neměli tak dobře“. Zde je odpověď
Aby vás „nevysadili“. Mladá pirátská poslankyně natočila video, jak jezdí po Praze

 

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/hrib-se-ve-studiu-vysmal-nacherovi-zrovna-vy-me-tu-nebudete-skolit-reagoval-poslanec-ano-490471

https://www.petice.com/nechceme_mafiana_vita_rakuana_ve_vedeni_poslanecke_snmovny?fbclid=IwY2xjawN0oXlleHRuA2FlbQIxMQABHroHz638K-9RMSzgy_qPk_0vtY74Zx7TX7k04r6Jwl2WC01wUYtpLqCl43eL_aem_af-DuQPuNAZvQZ8AUiUWAg&sfnsn=scwspwa

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Juchelka , sněmovna , STAN , volby , Majerová , Rakušan , SPD , ANO , motoristé , trikolora , CNN Prima News

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Měl by se podle vašeho názoru Vít Rakušan stát místopředsedou sněmovny?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

JUDr. Jiří Pospíšil byl položen dotaz

Budete kandidovat na předsedu strany?

Nebo máte nějakého jiného favorita? Podle mě strana moc na výběr nemá. Jestli většina lidí zná tak pět členů strany, tak je to hodně. Mě napadáte jen vy. Hlavně ne Válek nebo Jakob.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme deskovou hru Pojďme se učit: Naše úžasné tělo

Testujeme deskovou hru Pojďme se učit: Naše úžasné tělo

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Diskuse obsahuje 14 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Ehm ..............., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseviam , 03.11.2025 9:12:09
Lidé ze zkorumpovaných stran nemají mít místo ve vedení sněmovny. Prát špinavé peníze je trestné.

|  9 |  0

Další články z rubriky

Rozjela se petice proti Vítu Rakušanovi, která vše změní

8:30 Rozjela se petice proti Vítu Rakušanovi, která vše změní

Kolem končícího ministra vnitra Víta Rakušana to vře. Jeho kolegové z hnutí STAN by si ho přáli vidě…