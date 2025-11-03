Zoufalý výsadek. Ukrajina už nemůže, ukázalo se u Pokrovsku

Situace v kotli Pokrovsk–Myrnohrad je podle analytiků pro Ukrajinu kritická. Analytik Simplicius si všímá, že i jinak proukrajinská západní média už informují o zoufalé situaci, tedy jednak o ztrátách v tomto kotli a jak by se jim mělo zabránit, ale také o tom, kolik vojáků dezertovalo z řad ukrajinských ozbrojených sil. K tomu analytik dodává, že v roce 2025 vystřelily dezerce strmě vzhůru.
V článku listu Spectator pak Světlana Morenetsová dle analytika v podstatě prosí, aby ukrajinské velení vojáky v kotli zachránilo, než aby je nechalo zmasakrovat, jako se to stalo v minulých případech obklíčení, kde ukrajinští velitelé chtěli oddálit ruskou výhru co nejdéle a stálo to mnoho životů.
„Minulý týden zažily ukrajinské ozbrojené síly tak rychlý kolaps fronty, jaký jsme dosud nikdy neviděli, a to prakticky na všech hlavních frontách. Průlomy byly hlášeny všude od linie Záporoží–Dněpr až po Pokrovsk, Konstantinovku, Seversk, Lyman a Kupjansk,“ uvedl.
Zmínil také Putinovu nabídku, že by na chvíli zastavil operaci u Pokrovsku, aby média mohla ukázat, jak obklíčeny jsou ukrajinské síly. Dle Simplicia byla tato nabídka v Rusku sledována s podezřením, že se opět jedná o slabost a ústupky, ale podle analytika Putin tušil, že nabídka bude západními médii odmítnuta a krátkodobé zastavení operace by podle něho nic nezměnilo.
Obklíčení u Pokrovsku je pak velice vypovídající o stavu ukrajinských ozbrojených sil, míní. Jedná se totiž o nejužší obklíčení měst, jaké se ruským silám povedlo, alespoň dle map z ruských zdrojů. „Díra“, která vede z tohoto sevření, je totiž široká pouhé dva kilometry a projít ji mohou pouze jeden nebo dva vojáci, a to buď v noci, nebo když je mlha. Ani tyto podmínky ale nezaručují úspěch.
Aktuální situace u Pokrovsku
Zdroj: Suriyak Maps
Analytik se věnuje otázce, kolik vojáků vlastně v obklíčené oblasti zbývá. Je podle něho velká šance, že to není mnoho, několik stovek nebo i méně, ale nikdo si čísly není jist. „Zbývající počet je však stále značný, nebo se jedná o velmi důležité osoby, protože ukrajinská GUR se rozhodla zahájit odvážnou operaci speciálních sil s vrtulníky ‚za nepřátelskými liniemi‘ na samém okraji obklíčení, a to z důvodů, o nichž můžeme zatím pouze spekulovat,“ upozorňuje na operaci, o které se psalo i v mainstreamových médiích, která ovšem nenapsala, jak operace skončila.
Tým ukrajinských tajných služeb přistál na západě Pokrovsku, snažil se ukrýt v porostu a v budovách, ale byl prý zničen nedaleko drony. Dle ruského ministerstva obrany bylo zabito všech 11 členů týmu. „Jak již bylo řečeno, takový pokus o sebevražednou infiltraci GUR je téměř bezprecedentní a představuje akt zoufalství úměrný závažnosti situace. Vzhledem k tomuto pokusu a Putinovu bezprecedentnímu návrhu, aby média sledovala obklíčení, můžeme pouze předpokládat, že ‚kotel‘ u Pokrovsku je jedním z nejúplnějších, jaký ruské síly dosud dokázaly vytvořit,“ vyvozuje z toho Simplicius.
Jenže Pokrovsk není zdaleka jediná oblast, která Ukrajincům hoří. Dle analytika brzy do ruských rukou padne Kupjansk a následovat budou Seversk, Krasny Lyman, Novopavlovka a Konstantinovka, přičemž Huljajpole a další města a vesnice se ocitnou v obklíčení. Analytik připomíná, že dříve Rusko v průměru dobylo jedno velké město ročně. Mariupol v roce 2022, Bachmut v roce 2023, Avdějevku v roce 2024. Ale teď to vypadá, že Rusové dobudou řadu velkých měst za sebou.
Stejně tak Ukrajinci každý rok udělali protiofenzivu. V roce 2022 u Charkova a Chersonu, v roce 2023 velkou protiofenzivu u Záporoží, v roce 2024 to byl Kursk. Tento rok se žádná nekonala. Analytik z toho usuzuje, že se ukrajinské síly už vyčerpaly a ruský postup bude zrychlovat.
Rovněž ruské útoky na ukrajinskou energetiku nabraly na síle, na energetická zařízení míří místo jedné nebo dvou raket celé hejno dronů, a kromě toho, Rusové také útočí na servisní týmy, které pracují na opravení škod.
Analytik také poukazuje na to, že průlomy na frontě nepocházejí z velkých útoků za podpory obrněných vozidel, jako v některých předchozích ruských ofenzivách. K takovým útokům nedávno došlo, ale na sekundárních frontách. Na hlavních frontách se stále používá taktika „tisíckrát nic umořilo osla“, tedy Rusko za postup neplatí vysokou daň, ztrácí „postradatelné“ prostředky jako motorky a civilní vozidla. Což by znamenalo, že nastal bod, ze kterého není návratu, totiž že Rusko nemusí vydávat další zdroje na postup, který tak logicky bude pokračovat.
Analytik ovšem nabízí i další vysvětlení, totiž že začalo období rasputice, tedy hlubokého bahna. Připomíná, že Rusové postupují zejména v zimě, kdy došlo k dobytí Bachmutu i Avdějevky. Ale dříve také docházelo k tomu, že Rusové začali útok, který ustal, když se síly vyčerpaly přes ztráty a kvůli příchodu ukrajinských rezerv, například u Sumy nebo u Volčansku.
„V tomto případě se však zdá, že AFU(ukrajinské ozbrojené síly - pozn.red.) poprvé skutečně hromadně ustupují, takže je těžké si představit, že by ruské síly od tohoto okamžiku zastavily postup podél celé fronty – je prostě příliš mnoho oblastí, kde Ukrajina již nemá dostatek sil na to, aby je řádně bránila,“ soudí. A přidává další poznatek, totiž že města a vesnice jsou dobývána bez toho, aby byla zničena. Což podle něho vychází z toho, že ukrajinské síly nemají dostatek vojáků na to, aby držely město až do jeho zničení.
„Je třeba si uvědomit, že s postupujícím kolapsem AFU se tento proces může pouze zrychlovat, protože Ukrajina má stále méně času na vybudování pořádných obranných linií v odpovídající vzdálenosti za každou hroutící se frontou nebo ruským průlomem. Proto již dlouho tvrdím, že kolaps nemůže zůstat lineární, ale v určitém okamžiku nabere parabolický charakter,“ píše Simplicius.
Jediné, co tento proces může zpomalit, je podle něho mobilizace až na hranici 18 let, nebo dokonce i žen. Jenže to by pro Zelenského dle analytika byla politická sebevražda a i kdyby se taková mobilizace rozeběhla, tak by se projevila až za půl roku.
autor: Karel Šebesta