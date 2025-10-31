České dráhy spustily předprodej jízdenek na jízdní řád 2026

03.11.2025 7:33 | Tisková zpráva

Se zveřejněním jízdních řádů na rok 2026 začíná předprodej jízdenek a rezervací na budoucí jízdní řád, který začne platit 14. prosince 2025. Předprodej a rezervace míst je v závislosti na lince a podmínkách partnerů v mezistátní dopravě možná až 180 dní před plánovanou cestou.

České dráhy spustily předprodej jízdenek na jízdní řád 2026
Foto: red
Popisek: ČD - logo

„V těchto dnech dochází postupně ke spouštění rezervačního systému pro období od 14. prosince a k zahájení prodeje jízdenek na období platnosti nového jízdního řádu. Tento předprodej probíhá za stávající ceny jízdenek, a to až do sobotní půlnoci 13. prosince 2025. V současné době si tak můžete rezervovat místa na cesty v exponovaném období kolem vánočních a novoročních svátků,“ upozorňuje Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu.

Z Prahy do Ostravy už jen s rezervací

V oblasti rezervací míst ve spojích Českých drah dochází od 14. prosince 2025 ke dvěma významnějším změnám. Dojde k výraznému zlevnění rezervací pro vlaky SC Pendolino. Tato rezervace bude sjednocena pro všechny spoje, relace a pro obě vozové třídy na 35 Kč, v případě nákupu jízdenky online obdrží cestující rezervaci bezplatně obdobně jako u ostatních spojů Českých drah. Dojde tak k významnému zlevnění cestování ve vlacích SC Pendolino. Zároveň s podstatným snížením ceny rezervace dojde k úpravě rozsahu bonusového občerstvení, které bude sjednoceno s ostatními vlaky kategorie EC/IC. V Pendolinu tak nadále obdrží vodu pouze cestující v 1. třídě a v úseku s povinnou rezervací (Praha – Ostrava) navíc také welcome drink.

Druhou významnou změnou je zavedení povinné rezervace míst do všech komerčních vlaků na lince Ex 1 mezi Prahou a Ostravou. Dosud byla povinná rezervace pouze u vlaků SC Pendolino a ve vybraných, rychlých spojích InterCity Ostravan. Nově bude povinná rezervace v úseku Praha – Ostrava také v ostatních vlacích EC/IC na této lince, např. ve spojích Ostravan, které pokračují z Ostravy do Žiliny, nebo ve vlacích Silesia do Polska. Povinná rezervace bude pro všechny cesty v těchto vlacích a mezi všemi zastávkami, tedy např. také mezi Kolínem a Pardubicemi nebo mezi Zábřehem na Moravě a Olomoucí. Při nákupu jízdenek v e-shopu nebo v aplikaci Můj vlak bude rezervace stejně jako u Pendolin automaticky bezplatně součástí nákupu jízdenky. V případě nákupu jízdenky u pokladny bude cena 35 Kč. Při využívání síťových a časových jízdenek si mohou cestující zajistit rezervace pro jednotlivé cesty bezplatně on-line podle svých cestovních plánů.

V ostatních dálkových vlacích vedených v objednávce Ministerstva dopravy zůstává stávající princip rezervace míst, která je možná, ale není povinná. Cestující mohou tyto vlaky nadále využívat i bez rezervace míst. Pro delší cesty a cesty v přepravních špičkách však dopravce doporučuje zajištění včasné rezervace.

O dalších podrobnostech k jízdnímu řádu Českých drah pro rok 2026 budeme informovat na tiskové konferenci dne 12. listopadu 2025.

Psali jsme:

Krádež v Louvru: Kdo za to může, ptají se Francouzi
Stíhaný na Pankrác? Jurečka narazil, když si pustil pusu na špacír
Niedermayer (TOP 09): Účet za Havlíčkovy plány zaplatíme my všichni
Zlé elity. Holec si zchladil žáhu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČD , České dráhy , TZ

autor: Tisková zpráva

JUDr. Jiří Pospíšil byl položen dotaz

Budete kandidovat na předsedu strany?

Nebo máte nějakého jiného favorita? Podle mě strana moc na výběr nemá. Jestli většina lidí zná tak pět členů strany, tak je to hodně. Mě napadáte jen vy. Hlavně ne Válek nebo Jakob.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zmrazení a následné opečení chleba mění jeho glykemický indexZmrazení a následné opečení chleba mění jeho glykemický index Nápoje s největší koncentrací mikroplastů Nápoje s největší koncentrací mikroplastů 

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

AOPK ČR: Třicet čtyři párů orlů královských nad Českem

7:33 AOPK ČR: Třicet čtyři párů orlů královských nad Českem

Rekordní počet orlů královských letos potvrdil společný monitoring Skupiny pro ochranu a výzkum drav…