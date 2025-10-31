České dráhy spustily předprodej jízdenek na jízdní řád 2026

„V těchto dnech dochází postupně ke spouštění rezervačního systému pro období od 14. prosince a k zahájení prodeje jízdenek na období platnosti nového jízdního řádu. Tento předprodej probíhá za stávající ceny jízdenek, a to až do sobotní půlnoci 13. prosince 2025. V současné době si tak můžete rezervovat místa na cesty v exponovaném období kolem vánočních a novoročních svátků,“ upozorňuje Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu.
Z Prahy do Ostravy už jen s rezervací
V oblasti rezervací míst ve spojích Českých drah dochází od 14. prosince 2025 ke dvěma významnějším změnám. Dojde k výraznému zlevnění rezervací pro vlaky SC Pendolino. Tato rezervace bude sjednocena pro všechny spoje, relace a pro obě vozové třídy na 35 Kč, v případě nákupu jízdenky online obdrží cestující rezervaci bezplatně obdobně jako u ostatních spojů Českých drah. Dojde tak k významnému zlevnění cestování ve vlacích SC Pendolino. Zároveň s podstatným snížením ceny rezervace dojde k úpravě rozsahu bonusového občerstvení, které bude sjednoceno s ostatními vlaky kategorie EC/IC. V Pendolinu tak nadále obdrží vodu pouze cestující v 1. třídě a v úseku s povinnou rezervací (Praha – Ostrava) navíc také welcome drink.
Druhou významnou změnou je zavedení povinné rezervace míst do všech komerčních vlaků na lince Ex 1 mezi Prahou a Ostravou. Dosud byla povinná rezervace pouze u vlaků SC Pendolino a ve vybraných, rychlých spojích InterCity Ostravan. Nově bude povinná rezervace v úseku Praha – Ostrava také v ostatních vlacích EC/IC na této lince, např. ve spojích Ostravan, které pokračují z Ostravy do Žiliny, nebo ve vlacích Silesia do Polska. Povinná rezervace bude pro všechny cesty v těchto vlacích a mezi všemi zastávkami, tedy např. také mezi Kolínem a Pardubicemi nebo mezi Zábřehem na Moravě a Olomoucí. Při nákupu jízdenek v e-shopu nebo v aplikaci Můj vlak bude rezervace stejně jako u Pendolin automaticky bezplatně součástí nákupu jízdenky. V případě nákupu jízdenky u pokladny bude cena 35 Kč. Při využívání síťových a časových jízdenek si mohou cestující zajistit rezervace pro jednotlivé cesty bezplatně on-line podle svých cestovních plánů.
V ostatních dálkových vlacích vedených v objednávce Ministerstva dopravy zůstává stávající princip rezervace míst, která je možná, ale není povinná. Cestující mohou tyto vlaky nadále využívat i bez rezervace míst. Pro delší cesty a cesty v přepravních špičkách však dopravce doporučuje zajištění včasné rezervace.
O dalších podrobnostech k jízdnímu řádu Českých drah pro rok 2026 budeme informovat na tiskové konferenci dne 12. listopadu 2025.
autor: Tisková zpráva