Orbán: Kdo podporuje Ukrajinu, podporuje válku

03.11.2025 9:54 | Zprávy

Maďarský premiér Viktor Orbán se opět vyjádřil k válce na Ukrajině. Tvrdě. „Každý, kdo dnes podporuje Ukrajinu, podporuje Ukrajinu, která chce vést válku, a podporuje válku samotnou,“ prohlásil Orbán. A to nebylo vše. Mezitím však musí řešit problém, jak se vyrovnat s americkými sankcemi uvalenými na ruské ropné giganty. Otázkou je, zda Donald Trump tyto sankce nějak upraví. Zvlášť, když se teď projevila další ruská akce, která Trumpa naštvala.

Orbán: Kdo podporuje Ukrajinu, podporuje válku
Foto: Repro Youtube
Popisek: Viktor Orbán

Předseda maďarské vlády Viktor Orbán se opět vyjádřil k válce na Ukrajině. Jeho zatím poslední výrok k ruské agresi koluje po sociálních sítích.

„Každý, kdo dnes podporuje Ukrajinu, podporuje Ukrajinu, která chce vést válku, a podporuje válku samotnou,“ nechal se slyšet Orbán, který jedním dechem připomínal, že na válku jsou třeba peníze. A Brusel, který z Orbánova pohledu válku přiživuje, na to získává peníze od národních vlád členských států EU. „Každý, kdo podporuje Ukrajinu a podporuje válku, také podporuje zvyšování daní a stahování peněz od národních vlád, protože Brusel nemá žádné peníze,“ rozváděl myšlenku Orbán.

Konstatoval také, že návrh rozpočtu EU na příští sedmileté období počítá podle maďarského předsedy vlády s tím, že na Ukrajinu odejde asi 20 procent prostředků z rozpočtu EU.

„A mezitím je evropská ekonomika v obrovských problémech,“ hřímal Orbán s tím, že EU už nezbývají peníze na to, aby je řešila. Orbán prohlásil, že EU nemá peníze i proto, že musí splácet úroky z dříve půjčených peněz. Podle Orbána se roztáčí klasický dluhový kolotoč.

 

 

Problémy má však i Orbán. V poslední době především kvůli americkým sankcím na ruské firemní ropné giganty – Rosněfť a Lukoil. To představuje problém pro státy, které jsou závislé na ruské ropě, což je i případ Maďarska. Orbán proto bude 7. listopadu hovořit s Trumpem přímo ve Washingtonu.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó před časem oznámil, že jedním z témat, která budou na stole, budou právě tyto sankce a jejich upravení.   

„S ministrem zahraničí USA (Marco) Rubiem jsem několikrát diskutoval o našich energetických dodávkách a premiér Viktor Orbán o tom již hovořil s prezidentem Donaldem Trumpem. Příští týden budou mít další příležitost se touto otázkou zabývat během schůzky ve Washingtonu,“ uvedl ministr zahraničí před pár dny.

 

 

Už v září tohoto roku Szijjártó oznámil, že Maďarsko prostě nepřestane nakupovat ruskou ropu. „Pokud se podíváte na fyzickou infrastrukturu, je zřejmé, že bez ruských dodávek není možné zajistit bezpečné zásobování země,“ oznámil Szijjártó, jehož citoval např. server britského deníku The Guardian.

Otázkou je, zda bude mít Orbán šanci u Trumpa s debatou o protiruských sankcích uspět.

Není bez zajímavosti, že podle končící předsedkyně české Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) je vlastně i Orbán politik nahrávající Rusku. „Kdo není proukrajinský, nahrává agresorovi,“ poznamenala Pekarová Adamová v rozhovoru pro DVTV.

Markéta Pekarová Adamová promlouvá

Orbánovu šanci uspět možná snižuje i fakt, že Rusové proti Ukrajincům použili typ raket, kvůli kterým se Donald Trump na Moskvu zlobí.

„Rusko v posledních měsících zaútočilo na Ukrajinu řízenou střelou, jejíž tajný vývoj přiměl Donalda Trumpa k opuštění dohody o kontrole jaderných zbraní s Moskvou během jeho prvního období ve funkci amerického prezidenta,“ napsala agentura Reuters s odvoláním na ukrajinského ministra zahraničí.

„Použití rakety 9M729, zakázané Smlouvou INF (smlouvou o likvidaci raket středního a krátkého doletu, která byla podepsána ve Washingtonu v roce 1987), Ruskem proti Ukrajině v posledních měsících demonstruje neúctu (prezidenta Vladimira) Putina ke Spojeným státům a diplomatickému úsilí prezidenta Trumpa o ukončení ruské války proti Ukrajině,“ uvedl ministr Andrij Sybiha v písemném prohlášení.

Má jít o raketu středního doletu, která může nést klasickou, ale i jadernou hlavici a jejíž dolet je prý až kdesi na úrovni 2500 km.  

„Myslím, že se Putin snaží v rámci jednání o Ukrajině zesílit tlak,“ řekl William Alberque, vedoucí externí spolupracovník think-tanku Pacific Forum, a dodal, že raketa 9M729 byla navržena tak, aby zasáhla cíle v Evropě.

Agentura Reuters požádala o vyjádření i ruskou stranu, ale prý nepřišla žádná odpověď.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

Diskuse obsahuje 16 příspěvků

