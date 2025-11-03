Orbán: Kdo podporuje Ukrajinu, podporuje válku

Předseda maďarské vlády Viktor Orbán se opět vyjádřil k válce na Ukrajině. Jeho zatím poslední výrok k ruské agresi koluje po sociálních sítích.
Konstatoval také, že návrh rozpočtu EU na příští sedmileté období počítá podle maďarského předsedy vlády s tím, že na Ukrajinu odejde asi 20 procent prostředků z rozpočtu EU.
„A mezitím je evropská ekonomika v obrovských problémech,“ hřímal Orbán s tím, že EU už nezbývají peníze na to, aby je řešila. Orbán prohlásil, že EU nemá peníze i proto, že musí splácet úroky z dříve půjčených peněz. Podle Orbána se roztáčí klasický dluhový kolotoč.
?? Brussels has no money of its own. It uses our money, the money of the member states, to finance the war in Ukraine. Over 20% of the next EU budget is proposed to go to Ukraine while Europe’s economy is in deep trouble. Financing war with debt and tax hikes is not a strategy,… pic.twitter.com/RI2Et2ODLh— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 1, 2025
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó před časem oznámil, že jedním z témat, která budou na stole, budou právě tyto sankce a jejich upravení.
„S ministrem zahraničí USA (Marco) Rubiem jsem několikrát diskutoval o našich energetických dodávkách a premiér Viktor Orbán o tom již hovořil s prezidentem Donaldem Trumpem. Příští týden budou mít další příležitost se touto otázkou zabývat během schůzky ve Washingtonu,“ uvedl ministr zahraničí před pár dny.
I have discussed our energy supply with @SecRubio several times, and @PM_ViktorOrban has already talked about it with @realDonaldTrump. Next week, they will have another opportunity to address this issue during their meeting in Washington, D.C. pic.twitter.com/qgzMHvvQZ4— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) October 27, 2025
Otázkou je, zda bude mít Orbán šanci u Trumpa s debatou o protiruských sankcích uspět.
Není bez zajímavosti, že podle končící předsedkyně české Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) je vlastně i Orbán politik nahrávající Rusku. „Kdo není proukrajinský, nahrává agresorovi,“ poznamenala Pekarová Adamová v rozhovoru pro DVTV.
Orbánovu šanci uspět možná snižuje i fakt, že Rusové proti Ukrajincům použili typ raket, kvůli kterým se Donald Trump na Moskvu zlobí.
„Použití rakety 9M729, zakázané Smlouvou INF (smlouvou o likvidaci raket středního a krátkého doletu, která byla podepsána ve Washingtonu v roce 1987), Ruskem proti Ukrajině v posledních měsících demonstruje neúctu (prezidenta Vladimira) Putina ke Spojeným státům a diplomatickému úsilí prezidenta Trumpa o ukončení ruské války proti Ukrajině,“ uvedl ministr Andrij Sybiha v písemném prohlášení.
Má jít o raketu středního doletu, která může nést klasickou, ale i jadernou hlavici a jejíž dolet je prý až kdesi na úrovni 2500 km.
„Myslím, že se Putin snaží v rámci jednání o Ukrajině zesílit tlak,“ řekl William Alberque, vedoucí externí spolupracovník think-tanku Pacific Forum, a dodal, že raketa 9M729 byla navržena tak, aby zasáhla cíle v Evropě.
Agentura Reuters požádala o vyjádření i ruskou stranu, ale prý nepřišla žádná odpověď.
autor: Miloš Polák
