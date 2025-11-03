44. týden na Energetické burze ČMKB

03.11.2025 9:32 | Tisková zpráva

Ve 44. týdnu byly uzavřeny kontrakty na dodávku 3 tisíc MWh zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 2,4 milionu korun.

Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2026 se v maloodběru obchodovaly za cenu 767 CZK/MWh, ve velkoodběru uzavíraly s kurzem 759 CZK/MWh.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s energiemi organizuje ČMKB v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice, obchodování s dřívím organizuje od roku 2005 a trh s pohonnými hmotami od roku 2019.

