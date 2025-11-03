Mašek (ANO): Pro mě osobně Rakušan skončil

Aby to úplně nezapadlo - pořád nám vládne pan ministr vnitra a první místopředseda vlády Rakušan. Sice se tváří, že už to balí, ale reálně se nehnul ani o centimetr. Zatím žádná demise po Dozimetru, žádná sebereflexe z neúspěšných voleb, žádné předání moci, jen nekonečné PR řeči o zodpovědnosti a stabilitě!
A mezitím běhá po studiích a rozesílá signály, jak prý něco „sestavuje“. Hraje si na zachránce demokracie a zatím pořád sedí na stejné židli, pořád vládne a pořád mluví, jako by se nic nestalo.
Úpadek ODS? Ten otevřel dveře dokořán právě typům jako Rakušan. Když se modří hádají mezi sebou a topkaři se topí ve vlastních intrikách, přijde páníček od STAN, nasadí úsměv a začne vysílat signály o „odpovědnosti“. Jaká je ale realita?
Všechno - nejdražší energie, nedořešená migrace, nedořešené probruselské zelené sliby, rozpočet v troskách. A místo pokusu o řešení? Rakušan zase na tiskovce, zase s vážnou tváří, zase o tom, jak je všechno pod kontrolou.
A že by Kupka jako předseda ODS znamenal restart? To je vtip za sto. Ten člověk vypadá, jako kdyby se ztratil po cestě na sjezd. Žádná vize, žádná energie, jen pokračování v únavném mumlání o jednotě a odpovědnosti.
Všechno to působí, jako by si tihle páni neuvědomili, že lidi už mají dost keců a chtějí, aby se něco konečně dělo. Tak by pan vicepremiér Rakušan mohl alespoň začít tím, že důrazně požádá Stanjuru, aby poslal za vládu rozpočet do sněmovny, když to Fiala nezvládá!
A i kdyby Rakušan kolem Česka sebevíc obíhal jak nějaký politický Sputnik, tak za mě už nikdy! Nikdy! Svou šanci už prohrál. Ten člověk měl šanci. Měl moc, měl prostor, měl silové ministerstvo, služby i média v zádech. A co z toho vzniklo? Odpověď je velmi jednoduchá. A největší paradox? Pořád se ohání „týmem odborníků“. On je tam snad neměl?
Ať si klidně dál hraje na spasitele, objíždí republiku, dává rozhovory a hází úsměvy do kamer. Ale pro mě osobně Rakušan skončil. Konec PR, konec Rakušanových pohádek o stabilitě. Premiérský sen mu volbami skončil, sen o řízení sněmovny by měl zůstat také jen snem!
