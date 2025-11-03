Realita je však jiná: Evropa se vyčerpává, Ukrajina ztrácí síly a občané platí účet za konflikt, který není náš. Je čas, aby Evropská unie konečně iniciovala mírová jednání a přestala živit válku.
Čas na změnu kurzu
Politická situace ve střední Evropě se mění. V Budapešti i Bratislavě sílí hlasy, které volají po diplomatickém řešení, zatímco Praha se stále drží narativu nekonečné podpory Kyjevu. Tento přístup však začíná narážet na realitu, finanční, vojenskou i společenskou. Česká ekonomika slábne, ceny rostou a únava z války je patrná i mezi občany, kteří si uvědomují, že tato cesta nikam nevede.
Ukrajina potřebuje mír, ne další sliby
Západní pomoc Ukrajině se proměnila v sérii nesplněných příslibů. Dodávky zbraní přicházejí pomalu, často za přemrštěné ceny a bez jasného efektu. Muniční iniciativa EU, která měla být symbolem solidarity, se stala spíše symbolem byrokracie a neprůhlednosti. Místo pomoci civilistům proudí miliardy do zbrojního průmyslu, který profituje na utrpení obyčejných lidí.
Ing. Radovan Vích
Ukrajina přitom čelí krizi nejen vojenské, ale především lidské – statisíce mužů jsou na frontě, miliony občanů v exilu, infrastruktura v troskách. Pokračování konfliktu v této podobě není obranou svobody, ale cestou do bezvýchodné spirály zkázy.
Evropa musí začít jednat
Evropská unie má obrovský diplomatický potenciál, který by mohl být využit k zahájení mírových jednání. Místo toho se však Brusel soustředí na posílání další munice a na prohlášení, která jen zvyšují napětí. Je načase, aby EU převzala roli zprostředkovatele a přestala být prodlouženou rukou vojenské eskalace.
Mír není projevem slabosti, ale odvahy. V historii vždy vítězili ti, kdo dokázali zastavit zkázu dřív, než pohltila všechny. Česká republika může – a měla by – být tím hlasem rozumu, který v Evropě stále chybí.
Zájmy České republiky především
Naší povinností je chránit zájmy českých občanů, ne zájmy cizích mocností nebo zbrojařských firem. Každá miliarda odeslaná do války chybí doma – ve školství, zdravotnictví či důchodech. Česká vláda by měla jasně říci: už nebudeme přispívat k prodlužování konfliktu, budeme hledat cestu k míru.
Zkušenosti z minulosti nás učí, že malé národy přežívají tehdy, když se drží rozumu a neutrality.
