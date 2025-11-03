Vích (SPD): Evropa potřebuje mír, ne další válku

03.11.2025 9:15 | Monitoring

Zatímco se Maďarsko a Slovensko odvážně vydávají cestou zdrženlivosti, Česká republika zatím stále věří, že válku na Ukrajině lze „vyhrát“.

Foto: Oldřich Szaban
Popisek: Radovan Vích

Realita je však jiná: Evropa se vyčerpává, Ukrajina ztrácí síly a občané platí účet za konflikt, který není náš. Je čas, aby Evropská unie konečně iniciovala mírová jednání a přestala živit válku.

Čas na změnu kurzu

Politická situace ve střední Evropě se mění. V Budapešti i Bratislavě sílí hlasy, které volají po diplomatickém řešení, zatímco Praha se stále drží narativu nekonečné podpory Kyjevu. Tento přístup však začíná narážet na realitu, finanční, vojenskou i společenskou. Česká ekonomika slábne, ceny rostou a únava z války je patrná i mezi občany, kteří si uvědomují, že tato cesta nikam nevede.

Ukrajina potřebuje mír, ne další sliby

Západní pomoc Ukrajině se proměnila v sérii nesplněných příslibů. Dodávky zbraní přicházejí pomalu, často za přemrštěné ceny a bez jasného efektu. Muniční iniciativa EU, která měla být symbolem solidarity, se stala spíše symbolem byrokracie a neprůhlednosti. Místo pomoci civilistům proudí miliardy do zbrojního průmyslu, který profituje na utrpení obyčejných lidí.

Ing. Radovan Vích

  • SPD
  • Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK
Ukrajina přitom čelí krizi nejen vojenské, ale především lidské – statisíce mužů jsou na frontě, miliony občanů v exilu, infrastruktura v troskách. Pokračování konfliktu v této podobě není obranou svobody, ale cestou do bezvýchodné spirály zkázy.

Evropa musí začít jednat

Evropská unie má obrovský diplomatický potenciál, který by mohl být využit k zahájení mírových jednání. Místo toho se však Brusel soustředí na posílání další munice a na prohlášení, která jen zvyšují napětí. Je načase, aby EU převzala roli zprostředkovatele a přestala být prodlouženou rukou vojenské eskalace.

Mír není projevem slabosti, ale odvahy. V historii vždy vítězili ti, kdo dokázali zastavit zkázu dřív, než pohltila všechny. Česká republika může – a měla by – být tím hlasem rozumu, který v Evropě stále chybí.

Zájmy České republiky především

Naší povinností je chránit zájmy českých občanů, ne zájmy cizích mocností nebo zbrojařských firem. Každá miliarda odeslaná do války chybí doma – ve školství, zdravotnictví či důchodech. Česká vláda by měla jasně říci: už nebudeme přispívat k prodlužování konfliktu, budeme hledat cestu k míru.

Zkušenosti z minulosti nás učí, že malé národy přežívají tehdy, když se drží rozumu a neutrality.

Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

