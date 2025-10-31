Nadace ČEZ: Obec Opatovec zakládá přírodní park u kaple sv. Václava

02.11.2025 20:16 | Tisková zpráva

Obec Opatovec zahajuje projekt výsadby přírodního parku v klidové zóně v těsné blízkosti památkově chráněné kaple sv. Václava. Nově vzniklý prostor nabídne obyvatelům místo pro odpočinek, setkávání i vzdělávání – využití najde zejména u rodin s dětmi, seniorů a nedaleké mateřské školy. Projekt podpořila Nadace ČEZ částkou 150 tisíc korun.

Foto: Nadace ČEZ
Součástí nově vznikajícího přírodního parku bude altán a dřevěné molo na břehu Mikulečského potoka, který tvoří jednu z hranic území. „Na pozemku se nachází sloup s čapím hnízdem, kde čápi desítky let pravidelně hnízdí. Tento přírodní prvek chceme zachovat a citlivě začlenit do návrhu parku,“ říká starosta obce Opatovec, Lukáš Kudrna.

Park bude osázen výhradně původními druhy stromů a keřů, které přispějí k biodiverzitě a přirozenému vzhledu krajiny. „Vysadíme například lípy, bez černý, brslen, dřín, kalinu, lísku, meruzalku, ptačí zob, zimolez, svídu a další druhy. Celkem půjde o stovky nových dřevin,“ doplňuje zástupce realizační firmy. Kácení stávajících stromů není plánováno, proběhne pouze v případě jejich náhlého zhoršení zdravotního stavu.

V současnosti se jedná o málo využívaný prostor s vysokým potenciálem. „Vybudováním parku výrazně zlepšíme vzhled území a nabídneme občanům nové místo pro odpočinek, setkávání i vzdělávání. Věříme, že se park stane oblíbeným místem nejen pro rodiny s dětmi, ale i seniory a školku v sousedství,“ uvádí starosta. Projekt podpořila Nadace ČEZ částkou 150 tisíc korun.

Projekt výsadby přírodního parku byl od počátku konzultován s odbornou firmou, která zajistí nejen samotnou realizaci, ale i následnou péči o vysazené dřeviny. „Minimálně po dobu dvou let bude o zeleň pečovat realizační firma, poté převezmou údržbu naši zaměstnanci,“ uzavírá starosta obce. Tímto krokem obec potvrzuje svůj závazek k ochraně přírody, podpoře biodiverzity a vytváření kvalitního veřejného prostoru pro své občany.

Grant Stromy

V Královéhradeckém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 62 projektů částkou téměř 6,4 milionů korun. V letošním roce dostalo grant 5 žadatelů a částka se vyšplhala na téměř 650 tisíc korun.

V Pardubickém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 43 projektů částkou téměř 4,5 milionů. V letošním roce grant dostalo 9 žádosti a částka na výsadbu dosáhla téměř 1 milionu korun.

V Kraji Vysočina to pak bylo od roku od roku 2011 dokonce 106 projektů s částkou téměř 9,8 milionu korun. V loňském roce stromy sázeli na 7 místech a celková částka se vyšplhala na téměř 841 tisíc korun.

Zájem o grant Stromy je stále veliký. Obce ale i neziskové organizace či zájmové spolky mohou získat až 150 000 korun na výsadbu zeleně. Přestože v přijatých žádostech stále převažují zejména projekty výsadby alejí a stromořadí, čím dál častěji se objevují i další nápady. Obce například obnovují bývalé nebo zakládají nové obecní sady, zastiňují venkovní sportovní areály či koupaliště, zakládají arboreta nebo ozeleňují náměstí okrasnými dřevinami.

Nadace ČEZ je největší firemní nadací v České republice. Za posledních 20 let podpořila napříč regiony v průměru přes 750 projektů za více než 160 milionů korun ročně. Některá grantová řízení Nadace ČEZ jsou časově omezená a potřeba si tedy ohlídat termín podání žádosti. Granty Podpora regionů a Oranžové hřiště probíhají celoročně.

