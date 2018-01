České dráhy: Výluka traťové koleje v úseku Prostějov hl.n. - Nezamyslice

14. 1. 2018 10:20

Správa železniční dopravní cesty, s.o. vyhlásila na trati č. 301 Olomouc - Nezamyslice ve dnech 16. a 17. ledna 2018, vždy od 8:00 do 14:00 hodin výluku traťové koleje v úseku Prostějov hl.n. - Nezamyslice. České dráhy, a.s. proto musí po dobu výluky přistoupit k následujícím opatřením.