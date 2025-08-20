Fiala (SPD): V Berlíně zuří krvavá válka imigrantských gangů

21.08.2025 15:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k migraci a bezpečnostním problémům.

Fiala (SPD): V Berlíně zuří krvavá válka imigrantských gangů
Foto: Daniela Černá
Popisek: Poslanec Radim Fiala

Krvavé bitky, nože, mačety a střelba. V Berlíně zuří krvavá válka imigrantských gangů. Zabraňme tomu, aby se naše země změnila v imigrantské ghetto a no-go zónu!

V berlínské čtvrti Gesundbrunnen už několik měsíců zuří brutální válka gangů. Krvavé bitky, kde nechybějí nože a mačety, přerostly ve střelbu. Kromě desítek zraněných se už počítají první mrtví. Policisté tvrdí, že se čtvrť, jež se rozkládá na severu metropole a zhruba 70 procent všech tamějších obyvatel má migrantské kořeny, stává centrem kriminality.

Mají prý důkazy, že Čečenci útočí na další gangy ve snaze rozšířit svá území po celém městě a podrobit si ostatní. Informovaly o tom Novinky.
SPD udělá maximum pro to, aby se tohle nestalo u nás a abychom mohli žít bezpečně ve své vlastní zemi. Neodvoláme, i když jsme trestně stíháni za kritiku nelegální imigrace.

V Berlíně dle článku mezi sebou bojují Kurdové, Turci, Čečenci či Afghánci a své orientální způsoby si sebou přivezli do Evropy…

Ing. Radim Fiala

  • SPD
  • poslanec
autor: PV

