V berlínské čtvrti Gesundbrunnen už několik měsíců zuří brutální válka gangů. Krvavé bitky, kde nechybějí nože a mačety, přerostly ve střelbu. Kromě desítek zraněných se už počítají první mrtví. Policisté tvrdí, že se čtvrť, jež se rozkládá na severu metropole a zhruba 70 procent všech tamějších obyvatel má migrantské kořeny, stává centrem kriminality.
Mají prý důkazy, že Čečenci útočí na další gangy ve snaze rozšířit svá území po celém městě a podrobit si ostatní. Informovaly o tom Novinky.
SPD udělá maximum pro to, aby se tohle nestalo u nás a abychom mohli žít bezpečně ve své vlastní zemi. Neodvoláme, i když jsme trestně stíháni za kritiku nelegální imigrace.
V Berlíně dle článku mezi sebou bojují Kurdové, Turci, Čečenci či Afghánci a své orientální způsoby si sebou přivezli do Evropy…
