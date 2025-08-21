Bartoš (Piráti): Pomozte nám dostat se do Sněmovny

21.08.2025 16:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Andreji Babišovi a přicházejícím volbám.

Bartoš (Piráti): Pomozte nám dostat se do Sněmovny
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš v podcastu KO (Datarun)

Tak to vypadá, že spravedlnost k Andreji Babišovi nakonec není slepá. A to je rozhodně dobrá zpráva pro Česko.

Rozhodně je ale setsakramentsky pomalá – obzvlášť, když proti ní stojí miliardář s nejsilnější politickou stranou v zemi.

Podle soudkyně Vrchního soudu Evy Brázdilové došlo v kauze Čapí hnízdo ze strany Andreje Babiše a Jany Nagyové ke spáchání dvou trestných činů: dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie.

Po volbách se tak s největší pravděpodobností bude ve Sněmovně opět hlasovat o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání.

Za Piráty dotačního podvodníka v čele příští vlády rozhodně nechceme.

Pomozte nám se dostat do Sněmovny v co nejsilnější sestavě, ať můžeme vyčistit korupční stoku a zastavit Babiše a jeho extrémistické přátele. Máme plán, jak nakopnout boj s korupcí.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Fialova pomsta.“ SPOLU ukázalo program. A je zle
„Není to na nás.“ Vondra překvapil na ČT
Rakušan chce povolební koalici zplodit už před volbami
„Nic takového v programu nemáme.“ Kandidátka STAN si pustila pusu na špacír. To neměla dělat

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Bartoš , piráti

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Pomůžete Pirátům dostat se do Sněmovny?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Jiří Růžička byl položen dotaz

Podle vás by se ukrajinské děti měli dostávat do škol i na úkor těch českých?

Nemyslíte, že je problém třeba řešit úplně jinak, a to tak, že když se přijímají uprchlíci, měli by se pro ně navyšovat i kapacity třeba pro děti ve školách nebo bydlení apod.? Bohužel ani jedno se neděje a vy se pak divíte, že přibývá lidí, co je proti přijímání Ukrajinců? Podle mě to není proto, ž...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chůze do kopce spaluje více tuku než běhChůze do kopce spaluje více tuku než běh Potraviny a nápoje jdoucí ruku v ruce s celulitidouPotraviny a nápoje jdoucí ruku v ruce s celulitidou

Diskuse obsahuje 20 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hejtmanka Pecková: Na východě Evropy zní sirény, u nás vzniká prostor pro klid

17:03 Hejtmanka Pecková: Na východě Evropy zní sirény, u nás vzniká prostor pro klid

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Sokolu.