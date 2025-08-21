Bartoš (Piráti): Pomozte nám dostat se do Sněmovny

Tak to vypadá, že spravedlnost k Andreji Babišovi nakonec není slepá. A to je rozhodně dobrá zpráva pro Česko.
Rozhodně je ale setsakramentsky pomalá – obzvlášť, když proti ní stojí miliardář s nejsilnější politickou stranou v zemi.
Podle soudkyně Vrchního soudu Evy Brázdilové došlo v kauze Čapí hnízdo ze strany Andreje Babiše a Jany Nagyové ke spáchání dvou trestných činů: dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie.
Po volbách se tak s největší pravděpodobností bude ve Sněmovně opět hlasovat o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání.
Za Piráty dotačního podvodníka v čele příští vlády rozhodně nechceme.
Pomozte nám se dostat do Sněmovny v co nejsilnější sestavě, ať můžeme vyčistit korupční stoku a zastavit Babiše a jeho extrémistické přátele. Máme plán, jak nakopnout boj s korupcí.
autor: PV