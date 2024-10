České dráhy odmítají rozhodnutí Evropské komise

České dráhy s vydaným rozhodnutím zásadně nesouhlasí a odmítají, že by docházelo k tvrzeným zásahům do obchodu s použitými železničními vozy dopravce ÖBB, neboť ty byly průběžně prodávány různým společnostem, a to vždy na tržním principu za nejvyšší nabízenou cenu. Prověřování a vyšetřování celé věci trvá již více než osm let a dle Českých drah v něm docházelo k nedůvodným průtahům, byla porušována jejich procesní práva a z průběhu řízení je patrná snaha po tak dlouhém šetření někoho potrestat.

Výsledkem je rozhodnutí, které České dráhy vnímají jako právně vadné, přehlížející podstatné důkazy a nereflektující skutečný stav dané věci.

Společnost České dráhy se bude nadále bránit proti vydanému rozhodnutí u soudních orgánů EU, přičemž je přesvědčena, že Evropská komise nevzala v úvahu všechny relevantní skutečnosti včetně toho, že České dráhy reálně nepožívaly žádného preferenčního zacházení při nákupech použitých vozidel. České dráhy zdůrazňují, že jsou připraveny čelit finančnímu dopadu uložené pokuty, aniž by to mělo negativní dopad na jejich hospodaření, neboť na uloženou pokutu je vytvořena finanční rezerva.

Do skončení řízení u soudních orgánů EU nebudou České dráhy aktuální stav věci dále komentovat.