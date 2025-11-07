České dráhy zahájily prodej jízdenek na nový přímý spoj do srdce Dánska

07.11.2025 7:23 | Tisková zpráva

České dráhy zahájily předprodej jízdenek na nové přímé vlaky Praha – Kodaň, které začnou jezdit od května příštího roku.

České dráhy zahájily prodej jízdenek na nový přímý spoj do srdce Dánska
Foto: red
Popisek: ČD - logo

Nový vlak pojede z Prahy přes Drážďany, Berlín a Hamburk až do dánské metropole a nabídne atraktivní spojení nejen pro turisty, ale i pro business klientelu. Linku, která bude projíždět třemi zeměmi, budou ve vzájemné kooperaci provozovat tři národní dopravci – České dráhy, Deutsche Bahn (DB) a Danske Statsbaner (DSB). Z Prahy budou vlaky odjíždět celoročně v půl sedmé ráno a v půl jedenácté dopoledne a v letní sezóně také v půl páté odpoledne.

Jízdenky jsou k dispozici na mezinárodních pokladnách Českých drah, prostřednictvím e-shopu (ZDE) a také mobilní aplikace Můj vlak. Cena jednosměrné jízdenky z Prahy do Kodaně v tuto chvíli začíná na ceně okolo 1600 korun, jízdní doba dosahuje 11 hodin. V následujících letech navíc vlak dále zrychlí, díky pokračující modernizaci železniční infrastruktury a otevření podmořského železničního tunelu mezi Německem a Dánskem.

„Cestující si budou moci vychutnat panoramatické výhledy na Labe, severoněmeckou krajinu i impozantní přejezdy přes mořské průlivy Malý a Velký Belt oddělující dánskou pevninu od ostrovů Fyn a Sjalland. Navíc v maximálním komfortu, který nabízí naše nejmodernější soupravy pro dálkovou dopravu ComfortJet. Celou cestu tak strávíte v ergonomických polohovatelných sedačkách, s klimatizací, Wi-Fi internetem, zásuvkami a USB porty pro dobíjení elektroniky a samozřejmostí bude i restaurační vůz s českými specialitami,“ představuje služby na palubě předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Plánované nové spojení představuje vůbec první realizovanou linku z celkem deseti pilotních projektů Evropské komise na podporu přeshraničního železničního spojení. Přímé vlakové spojení Prahy a Kodaně se obnovuje po více než 10 letech. Naposledy na sever pevninské Evropy jezdily přímé noční vlaky během jízdního řádu 2014. Od té doby je nutné při cestě do Dánska přestupovat v německém Hamburku.

Z nového spojení nebudou profitovat jen cestující mezi trojicí metropolí Česka, Německa a Dánska. Vlaky obslouží i další důležitá hospodářská, politická a kulturní centra, jako jsou například Ústí nad Labem, Drážďany, Hamburk nebo Odense. V metropolitních oblastech a v dalších zastávkách na trase vlaků dnes žije více než 15 milionů lidí. Díky návazným spojům se otevírají další možnosti pro cestování ze Skandinávie do jižní a střední Evropy a opačným směrem.

Zdroje:

https://www.cd.cz

