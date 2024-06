České dráhy zjednodušují on-line nákup jízdenek na noční vlaky

Cestujícím se při vyhledání nočního spojení nově hned v prvním kroku zobrazuje, zda je v lůžkových či lehátkových vozech volná kapacita. Zvlášť je uveden zbývající počet míst k sezení, lůžek a lehátek, a to včetně aktuálně dostupné nejnižší ceny jízdenky za tyto služby. Při pokračování v nákupu si pak cestující mohou vybrat z nabídky dostupných ubytovacích služeb, u kterých se zobrazuje také počet zbývajících volných míst a cena jízdenky včetně příslušné rezervace.

Cestující si tak mohou v lehátkovém voze jednoduše vybrat, zda chtějí cestovat ve čtyřlehátkovém či šestilehátkovém oddílu. V lůžkovém voze si pak vyberou z kategorie single, double či T3 (třímístný oddíl), a v běžném (s umyvadlem) či deluxe provedení (s vlastní toaletou a sprchou).

Nákup jízdních dokladů na noční vlaky je nově mnohem přehlednější. Cestující hned na začátku nákupu vidí disponibilitu jednotlivých typů ubytovacích služeb a v následujícím kroku si vybere tu z nich, která mu nejvíce vyhovuje.

V předchozím nastavení online prodejních kanálů se cestujícím zobrazovala dostupnost a cena za konkrétní ubytovací službu až po nastavení konkrétních parametrů. Nově cestující vidí hned všechny dostupné možnosti najednou a mohou si tak snadno vybrat, která z nich jim vyhovuje nejvíce.

Úpravy prodejního systému v online kanálech tímto nekončí. Následovat bude zjednodušení nákupu místa pro osobní automobil na autovlaku. České dráhy současně připravují další vylepšení, která ještě více zjednoduší nákup jízdenky nebo získání potřebných informací pro cestu vlakem.

Dodavatelem technického řešení pro on-line odbavení Českých drah je společnost Chaps ze skupiny ČD – Informační systémy.

České dráhy ve spolupráci se zahraničními dopravci v rámci služby ČD Night zajišťují provoz řady přímých nočních spojů. Obvykle se jedná o možnost cestování v lůžkových a lehátkových vozech, ve vybraných relacích také ve vozech s místa na sezení. Z Prahy jezdí přímé noční spoje např. do Curychu přes Innsbruck a přes Basilej, do Krakova a Varšavy, do Popradu a Košic a do Budapešti. Z Prahy do Popradu a Košic je možné přepravovat také osobní automobily díky autovlakům (více ZDE).

Mapa nočních spojení Českých drah a jejich zahraničních partnerů:

V e-shopu ČD pořídíte i jízdenky na noční vlaky European Sleeper

České dráhy rozšířily nabídku cestovních dokladů o prodej jízdenek a rezervací do privátního nočního vlaku European Sleeper. V mezinárodních pokladnách dopravce, v jeho e-shopu i v aplikaci Můj vlak v mobilním telefonu lze nyní zakoupit doklady pro cestu z Prahy do Amsterdamu nebo Bruselu.

Ceny, rezervace a veškeré další podmínky pro návratky nebo uplatnění práv z přepravní smlouvy se řídí tarify a smluvními podmínkami společnosti European Sleeper. Noční spoj nabízí místa k sezení, v lehátkových a v lůžkových vozech s různým počtem míst. Jízdenky a rezervace je možné zakoupit až 3 měsíce před odjezdem vlaku. Provozovatel při odbavení a prodeji jízdenky vyžaduje uvedení kontaktních údajů na cestující, tedy jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo.

Vlak European Sleeper odjíždí z Prahy hl.n. v 18:04 v úterý, ve čtvrtek a v neděli a do Bruselu přijíždí následující den v 10:27. Na zpáteční cestu z Bruselu se vydává v pondělí, středu a v pátek v 19:22. V Česku lze vystupovat a nastupovat také v Ústí nad Labem nebo v Děčíně a v Nizozemí a v Belgii např. v Antverpách, Rotterdamu nebo v Amsterdamu. Podrobné přepravní podmínky jsou uvedené na webu dopravce ZDE.