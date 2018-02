Český rozhlas: Rozhlasoví lovci zvonů si v Třeboni připsali ojedinělý úlovek

Už 10 let vysílá Český rozhlas České Budějovice pořad Hlasy jihočeských zvonů. Nyní náš rozhlasový tým zaznamenal dva unikátní zvony. Nacházejí se věži kaple Schwarzenberské hrobky v Třeboni. Zvony budou ohlašovat poledne celý příští týden na jihočeské frekvenci 106,4 FM.

Samotné natáčení a zpracování nahrávek má v rozhlase na starosti tříčlenný tým: redaktor Jan Kopřiva, kampanolog a odborný garant projektu Radek Lunga a mistr zvuku Marek Svoboda.

Ve věži kaple Schwarzenberské hrobky jsou zavěšeny dva zvony, které dodnes zůstávají na tradiční ruční vyzvánění. To je velmi cenné. „V okolních státech - Rakousko, Německo, Polsko - je už přes 90 procent zvonů na elektrický pohon. U nás je to okolo 50 procent. Zvon by měl rozeznívat člověk, nikoli stroj. Lidská ruka je citlivější, ke zvonu šetrnější,“ upozorňuje Jan Kopřiva.



Nahrávku Českému rozhlasu umožnil pořídit správce objektu a kastelán třeboňského zámku Vít Pávek. „Doposud jsem nikdy neslyšel synchronní zvuk obou zvonů. Poslechnout je si v rámci ztichlého prostředí zimní krajiny kolem hrobky bylo velmi zajímavé, jak se oba zvony vzájemně doplňovaly,“ dodává.

Pohřební kaple rodu Schwarzenberků, známá dnes pod názvem Schwarzenberská hrobka, byla v jihovýchodní blízkosti třeboňského rybníka Svět založena a postavena v letech 1874–1877. V ní je pohřbeno 26 členů tohoto rodu. Hrobku postavil Jan Adolf II. Schwarzenberg s manželkou Eleonorou. Po nich (Jan Adolf – Eleonora) jsou také pojmenovány dva zvony, pořízené před dostavbou kaple roku 1876, které se ve věži dodnes, zavěšené nad sebou, dochovaly.

Oba zvony ulila v 70. letech 19. století slévárna v německé Bohumi nikoli z tradičního bronzu ale z oceli, což byl tehdy velmi módní materiál. „Díky tomu oba zvony přečkaly všechny vlny válečných rekvizic a dochovaly se dodnes. Z hudebního hlediska jsou výborné, kvalita zvukového obrazu je srovnatelná se zvony bronzovými,“ těší diecézního kampanologa Radka Lungu.

Zvony z věže kaple Schwarzenberské hrobky budou ohlašovat poledne ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice celý týden od 19. do 25. února. V pondělí a v úterý zazní menší Eleonora,ve středu a ve čtvrtek Jan Adolf a od pátku do neděle budou oba zvony znít ve společném souzvuku.

Posluchači už mohli slyšet zvony z 500 různých míst jižních Čech. Děje se tak v rámci dlouhodobého projektu, jehož cílem je pořídit dokumentaci zvonového inventáře v Českobudějovické diecézi na počátku třetího tisíciletí.

Přejeme příjemný poslech na frekvencích Českého rozhlasu České Budějovice – 106,4 MHz pro jižní Čechy, 103,9 MHz pro Táborsko a 88,2 MHz pro Slavonicko a Dačicko. Poslouchat živě i ze záznamu můžete také na webu budejovice.rozhlas.cz.

autor: Tisková zpráva