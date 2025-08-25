Festival Hrady CZ zakončí letošní putování v pátek a sobotu na Bezdězu

Hudební festival Hrady CZ, který letos slaví kulaté dvacáté výročí, po hradech Točníku, Kunětické hoře, Švihovu, Rožmberku nad Vltavou, Veveří, Hradci nad Moravicí a Bouzovu své letošní putování zakončí v pátek a sobotu 29. a 30. srpna na Bezdězu nedaleko Máchova jezera. V pátek na Bezdězu rozeskáče publikum s rozjetou show Ben Cristovao, folkrockoví Divokej Bill či psy-coreoví Dymytry, ale také například Marpo překvapující country stylem. Sobotní program vyvrcholí rockovým nářezem legendy Kabát. Chybět nebudou rockeři s punkovou minulostí Wanastowi Vjecy, kteří si připravili exkluzivní hudební překvapení v podobě speciálního hosta – kapely Lucie. V sólové a akustické sestavě s trumpetistou Nikolaosem Grigoriadisem se zde představí Richard Krajčo, publikum rozproudí i písničkář Tomáš Klus. V ceně sobotního lístku na festival je vstup na hrad zdarma.
Atmosféra pod hradem Bezděz
V pátek se areál se dvěma pódii na louce mezi lesy za obcí Bezděz otevře v půl čtvrté odpoledne, vystoupí zde popová kapela Highland, chybět nebude vtipem prošpikovaná show v podání legendárních punkáčů, kapely Visací zámek. Tradiční vyhlášení nejlepších karnevalových masek proběhne v půl osmé večer, každý, kdo přijde v masce na pódium, dostane odměnu. Na všech zastávkách festivalu Hrady CZ kurátor karnevalu Viktor Souček spolu s publikem vybere tři nejlepší masky, které postoupí do velkého finále s vyhlášením 17. listopadu 2025, hlavní cenou pro absolutního vítěze budou volné vstupenky na další ročník festivalu a jiné dárky. „Hrady a masky patří odjakživa k sobě – zahaluje je tajemství. Už ve středověku na hradech šlechta pořádala maškarní bály a na festivalu Hrady CZ v této tradici pokračujeme. Ty nejkreativnější maškary navíc oceníme, coby kurátor našich hradních karnevalů mohu potvrdit, že kvalita masek rok od roku stoupá,“ říká jeden z organizátorů festivalu Hrady CZ Viktor Souček.
Richard Krajčo
V sobotu se areál otevře pro návštěvníky v půl jedenácté dopoledne. Zahraje zde rockové trio Doctor Victor, kapela Gaia Mesiah s temperamentní frontmankou Markou Rybin. Metalově naladěné fanoušky rozproudí Henych 666, mladší publikum ocení rozjetý koncert Sofiana Medjmedje s našláplými doprovodnými hudebníky, oceňované zpěvačky Pam Rabbit či hudebníka Grey256, původně rappera nyní v jeho rockové poloze.
„Vibe je perfektní, Hrady CZ jsou tutovka, jsme nadšení, lidé jsou bezvadní,“ pochvaluje si atmosféru letošní hradní festivalové šňůry frontman kapely Divokej Bill Vašek Bláha. „Hrady CZ jsou jeden z nejlepších festivalů v České republice – mají výborný catering, dobré pivo, skvělé publikum a chovají se k nám jako rodina, navíc vše funguje perfektně technicky i produkčně,“ říká o festivalu Hrady CZ Michal Pixa aka Pixies z Visacího zámku.
Tomáš Klus
Organizátoři festivalu spolupracují s Národním památkovým ústavem. Pro návštěvníky se sobotní festivalovou vstupenkou budou zdarma otevřené prohlídkové okruhy zříceniny hradu Bezděz, kterému se právem přezdívá „král hradů“. Ikonická dominanta romantického Máchova kraje je od areálu festivalu dostupná pěšky příjemnou procházkou a nabízí krásný výhled nejen na Máchovo jezero. Další informace a tipy na výlety do okolí lze nalézt ve festivalové brožuře a na portálu CzechTourism www.kudyznudy.cz. Organizátoři festivalu také vyhlašují pro návštěvníky fotosoutěž o hodnotné ceny. Své fotografie z letošního ročníku festivalu můžou návštěvníci vkládat pomocí QR kódu ve festivalové brožuře (k dispozici v areálu festivalu) vkládat přímo z místa konání, vyhrávají čtyři nejúspěšnější fotografie.
Wanastowi Vjecy
Veškeré placení na festivalu bude letos probíhat výhradně formou bezhotovostního systému s dobíjecími náramky. Jiná platba nebude na festivalu akceptována. Platit se bude pouze přes náramek s čipem, který se stane zároveň vstupenkou. Kredit si je možné dobít online ještě před akcí přes mobilní aplikaci NFCtron pro Android nebo iOS přímo ke vstupence. U vstupu se pak návštěvníci prokážou platnou vstupenkou a bude jim aktivován čip již s dobitým kreditem a lze jít rovnou k prodejním místům. Online dobití čipu je nutné provést nejpozději hodinu před aktivací čipu, po obdržení náramku s čipem již není dobíjení online možné. Kredit je možné dobít si i na místě hotově nebo kartou na označeném dobíjecím místě za vstupem do areálu. Nevypotřebovaný kredit si lze po akci bezplatně vrátit na bankovní účet přes mobilní aplikaci nebo přes webový přehled čipu. Na podání žádosti je vždy 14 dnů od skončení akce.
Divokej Bill
Ubytování Hrady CZ poskytují ve formě tří kategorií. Nejvyšší je tzv. VIP kemp PLUS v ceně s připraveným postaveným stanem, dvěma či čtyřmi pohodlnými karimatkami a spacáky a nadstandardním sociálním zařízením (splachovací toalety, sprchy) včetně recepce. Střední třídou je VIP kemp na úrovni klasických moderních kempů se sprchami a splachovacími toaletami, non-stop recepcí, cateringovými službami, využít lze i klasické stanové městečko zdarma. K dispozici budou i návštěvníkům úschovny kol a zavazadel a místa pro dobíjení telefonů. Kapacita VIP kempu i VIP kempu PLUS je omezena.
Festival Hrady CZ se letos odehrává na Točníku ve Středočeském kraji (11. - 12. 7.), na Kunětické hoře v Pardubickém kraji (18. – 19. 7.), na Švihově v Plzeňském kraji (25. – 26. 7.), v Rožmberku nad Vltavou v Jihočeském kraji (1. – 2. 8.), na Veveří v Jihomoravském kraji (8. - 9. 8.), na Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském kraji (15. - 16. 8.), na Bouzově v Olomouckém kraji (22. - 23. 8.) a na Bezdězu v Libereckém kraji (29. - 30. 8.).
Dymytry
Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit v síti Ticketstream na www.hradycz.cz/vstupenky. Lístek na pátek lze ještě do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 1100 korun, na sobotu 1200 korun, permanentku na oba dny pak za 1900 korun. Na místě bude vstupné stát 1200 korun na pátek, 1300 korun na sobotu a permanentka 2100 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory.
Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech na dva dny lze do dne před akcí pořídit za 850 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS za 1600 korun, na místě pak za 900 a 1650 korun. Lístky a ubytování lze nyní také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP kemp za 2650 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 3400 korun, na místě pak pouze za 2900 korun s VIP kempem. Pouze v předprodeji jsou v nabídce permanentky Exkluziv v limitované sérii s merchandise za 5000 korun. Více na www.hradycz.cz.
Ben Cristovao
INTERPRETI NA FESTIVALU HRADY CZ NA BEZDĚZU:
Highland, Ben Cristovao, Dymytry, Divokej Bill, Visací zámek, Marpo, Richard Krajčo, Tomáš Klus, Henych 666, Wanastowi Vjecy, Kabát, Doctor Victor, Sofian Medjmedj, Grey256, Pam Rabbit, Gaia Mesiah
Organizátoři:
Nedomysleno, s.r.o., Riff Raff, s.r.o.
Více informací na www.hradycz.cz
Pam Rabbit
Line-up festivalu Hrady CZ na Bezdězu
Bezděz 29.- 30. 8.
Pátek
15:30 vstup do areálu
Kooperativa Stage
16:00 - 16:45 Highland
18:15 - 19:15 Ben Cristovao
20:15 - 21:15 Dymytry
22:45 - 00:00 Divokej Bill
NFCtron – Mastercard Stage
17:00 - 18:00 Visací zámek
19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek
21:30 - 22:30 Marpo
Sobota
10:30 vstup do areálu
Kooperativa Stage
12:00 - 13:00 Richard Krajčo
14:30 - 15:30 Tomáš Klus
17:00 - 18:00 Henych 666
19:30 - 20:30 Wanastowi Vjecy
22:00 - 23:15 Kabát
NFCtron – Mastercard Stage
11:00 - 11:45 Doctor Victor
13:15 - 14:15 Sofian Medjmedj
15:45 - 16:45 Grey256
18:15 - 19:15 Pam Rabbit
20:45 - 21:45 Gaia Mesiah
