Policistům už říkají „kolegové“. Smetana popsal novinářům, co zažívá s Oganesjanovým gangem

25.08.2025 15:39 | Monitoring

V prostorech ČTK se konala tisková konference provozovatele KTV Live Ivana Smetany. Ten na ní hovořil o incidentu s Vojtěchem Pšenákem, který se dostal do médií, ale i o dalších, které média ignorují. Stejně jako policie.

Foto: Jane Frank
Popisek: Ivan Smetana a Pavel Cimbál

Ivan Smetana byl na tiskové konferenci s novinářem Pavlem Cimbálem. Hned zpočátku se řešila otázka, proč se tisková konference koná v prostorech ČTK. Na tu Smetana s Cimbálem odpovídali až ke konci.

Ale hned zpočátku měli stížnost na tendenční zpravodajství médií, která se zabývala výhradně Ivanem Smetanou, nikoliv těmi, kdo incident začali. Zmínil například, že ve zpravodajství Expres.cz byl Pšenák označen za novináře, jeho akce za „happening“ a prostor k vyjádření také dostal.

Smetana se také vyjadřoval ke „zbrani“, kterou měl u sebe mít. Uvedl, že se jednalo o plynovku, tedy „zbraň“ podobnou slznému spreji, kterou ani není možné někoho zranit a slouží k odstrašení. K incidentu ještě řekl, že k němu došlo, když byla tma, byl opakovaným cílem výtržností, u kterých pachatelé utekli, takže využil příležitosti je zadržet. Smetana také prohlásil, že vzhledem k povaze zbraně z ní nebylo možné střílet po dronu, jak si vymysleli novináři. Spolu s Pšenákem prý na místě byli další tři lidé, tedy se už jednalo o organizovanou skupinu.

Popřel, že by šlo o happening, ale jednalo se o výtržnost za použití pyrotechniky. Zde Smetana zmínil, že pyrotechnika byla odpalována bez povolení a z celkem často používané veřejné komunikace, tudíž se mohlo jednat o veřejné ohrožení, stejně jako noční provozování dronu. Zmínil, že pachatele chtěl zadržet i kvůli možnosti, že by pyrotechnika mohla vletět někomu do domu a zapálit ho.

Na tiskové konferenci byly také rozebírány další incidenty s Pšenákem, Oganesjanem a Blujovou. Smetana podotkl, že při prvním incidentu policisté přijeli za 7 minut, nyní se doba, než přijedou, prodlužuje. Dle Smetanových slov policisty situace taky štve a chtěli by ji vyšetřit, ale je jim v tom bráněno a této „VIP skupině“ je povoleno vše, ačkoliv de facto monetizují zločin. Ještě zmínil, že když policie přijela, tak Pšenák a spol. volali, že má Smetana zbraň, zřejmě ve snaze docílit, aby policisté kameramana zastřelili.

Mainstreamovým novinářům Smetana vytkl, že přebírají informace ze sociálních sítí útočníků. Přitom se otřel o novináře Aktuálně.cz Radka Bartoníčka, že chybí na tiskové konferenci, ale s Pšenákem rozhovor natočil.

Smetana se vymezoval také proti tvrzení, že je „dvorní kameraman STAČILO!“. Argumentoval, že točí všechny.

Podotkl, že Michael Oganesjan, který skupinu výtržníků vede, není žádný rváč. Ale má takové krytí, že policisty označuje už za kolegy. S Cimbálem se pak shodl, že fašismus je mimo jiné státem tolerované násilí a že to se zde přesně děje.

A nakonec byl odhalen i důvod, proč se tisková konference koná v prostorech ČTK. Je to dle svolavatelů proto, aby odpovědné orgány nemohly předstírat, že o ní a o uvedených věcech nevědí.

autor: Karel Šebesta

