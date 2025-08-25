DIAMO: Monitorujeme lokalitu bývalého kladenského uhelného revíru

V současné době odebírají důlní, podzemní a povrchovou vodu za účelem určení jejich stáří a rozlišení původu pomocí izotopů vodíku a kyslíku. Vzorky důlní a podzemní vody odebírají zaměstnanci oddělení geologie z odštěpného závodu Stráž zonálně z vytipovaných hydrogeologických vrtů pomocí speciálního vzorkovače. Odběry z povrchových vodotečí provádějí zaměstnanci referátu Kladno.
Jeho vedoucí, RNDr. Ladislava Mošničková, blíže vysvětluje: „Mapujeme stáří důlních a podzemních vod v podzemí a jejich vzájemnou komunikaci s povrchovými vodami. Zajímá nás, jestli dochází ve vrtech k mísení důlní, podzemní a povrchové vody, případně v jakém poměru. Vzorky důlních vod se odebírají zonálně, tzn. vždy ze dvou hloubek, vzorky podzemních vod z jedné hloubky v perforované části.“
Analýzu izotopů důlních vod pro náš podnik provádí odborníci z Laboratoře environmentální chemie a analýz půd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze.
autor: Tisková zpráva