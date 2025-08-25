DIAMO: Monitorujeme lokalitu bývalého kladenského uhelného revíru

25.08.2025 13:21 | Tisková zpráva

Kolegové z našeho referátu Kladno monitorují lokalitu bývalého kladenského uhelného revíru.

DIAMO: Monitorujeme lokalitu bývalého kladenského uhelného revíru
Foto: red
Popisek: DIAMO, logo společnosti

V současné době odebírají důlní, podzemní a povrchovou vodu za účelem určení jejich stáří a rozlišení původu pomocí izotopů vodíku a kyslíku. Vzorky důlní a podzemní vody odebírají zaměstnanci oddělení geologie z odštěpného závodu Stráž zonálně z vytipovaných hydrogeologických vrtů pomocí speciálního vzorkovače. Odběry z povrchových vodotečí provádějí zaměstnanci referátu Kladno.

Jeho vedoucí, RNDr. Ladislava Mošničková, blíže vysvětluje: „Mapujeme stáří důlních a podzemních vod v podzemí a jejich vzájemnou komunikaci s povrchovými vodami. Zajímá nás, jestli dochází ve vrtech k mísení důlní, podzemní a povrchové vody, případně v jakém poměru. Vzorky důlních vod se odebírají zonálně, tzn. vždy ze dvou hloubek, vzorky podzemních vod z jedné hloubky v perforované části.“

Analýzu izotopů důlních vod pro náš podnik provádí odborníci z Laboratoře environmentální chemie a analýz půd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze.

Psali jsme:

DIAMO: Sanace ve Vikanticích se zdrží
DIAMO zrušilo veřejnou soutěž na projekt sanace heřmanické haldy
DIAMO: Heřmanická halda ovlivňovala kvalitu ovzduší v Ostravě minimálně
DIAMO: Příprava Strategického podnikatelského parku Lazy

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Kladno , kraj Středočeský , monitoring , Diamo , TZ , hornictví

autor: Tisková zpráva

Margita Balaštíková byl položen dotaz

Msta

Už samotná msta manželovi je podle mě špatná, ale mstít se na psovi? To už je opravdu hodně přes čáru. Vy sice tvrdíte, že je nahrávka podvrh, ale kdyby to byla pravda, tak ji přeci neřeší policie, která by na podvrh přeci přišla hned. A co jsem četla, tak pravost nahrávek potvrdila soudní znalkyně ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

DIAMO: Monitorujeme lokalitu bývalého kladenského uhelného revíru

13:21 DIAMO: Monitorujeme lokalitu bývalého kladenského uhelného revíru

Kolegové z našeho referátu Kladno monitorují lokalitu bývalého kladenského uhelného revíru.