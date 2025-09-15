Český rozhlas: Tajemná obálka TGM se otevře 19. září v přímém přenosu Radiožurnálu

V roce 1937, krátce před svou smrtí, je první československý prezident údajně nadiktoval synu Janovi. Dokument se po desetiletích dostal do Národního archivu se vzkazem, že má být otevřen v roce 2025.
Teď nastal čas. 19. září 2025 v 10:00 bude obálka slavnostně otevřena v prezidentském sídle v Lánech. Otevře ji Tomáš Kotík, prapravnuk TGM. Událost přinese v přímém přenosu Radiožurnál, jako partner a spoluautor projektu, za přítomnosti prezidenta republiky Petra Pavla, prapravnuka prezidenta Masaryka Tomáše Kotíka, zástupců Národního archívu, Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, generálního ředitele Českého rozhlasu a dalších vzácných hostů.
Co obálka ukrývá
Obsah dokumentu je dodnes neznámý. Podle historiků může jít o politické poselství, osobní vzkazy rodině nebo třeba hodnocení společnosti.
„Právě ta nejistota a napětí z toho, co se skrývá uvnitř, dělá z otevření obálky tak silný okamžik. Může jít o poselství k celé společnosti, ale i o čistě osobní sdělení. V každém případě jde o událost, která připomíná mimořádný odkaz T. G. Masaryka, a jsem nesmírně rád, že je Český rozhlas spoluautorem projektu a partnerem obou archivů,“ říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
Příběh obálky
Slova, která měl Tomáš Garrigue Masaryk vyslovit na samém konci svého života v září roku 1937, zůstala po desítky let skrytá. V roce 2005 ji do Národního archivu přinesl Antonín Sum, někdejší tajemník Jana Masaryka. Právník Sum tehdy řekl, že dokument předává po dohodě s Masarykovými vnučkami Herbertou a Annou. Obě zemřely už v roce 1996, a tak tajemství dokumentu zůstalo skryto dodnes.
Od roku 2005 je obálka bezpečně uložená v trezoru Národního archivu, téměř bez mediální pozornosti. Jen párkrát se o ní objevila krátká zmínka. Až nyní se naplní okamžik očekávání: 19. září 2025 v 10 hodin bude obálka slavnostně otevřena v prezidentském sídle v Lánech.
Její obsah přečte historička z Masarykova ústavu a archivu Dagmar Hájková.
„Národní archiv zapečetěnou obálku 20 let uchovával v nejlepších možných podmínkách a věnoval jí odpovídající péči. Jsem rád, že ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Radiožurnálem se podařilo zasadit tento archivní dokument do širokých souvislostí a připomenout osobnost prezidenta Masaryka,“ říká Milan Vojáček, ředitel Národního archivu a dodává: „Prezident Masaryk rád promlouval k veřejnosti prostřednictvím rozhlasu. Je proto symbolické, že právě Český rozhlas Radiožurnál zprostředkuje otevření obálky v přímém přenosu.“
Program vysílání
Dění kolem Tajemné obálky se vzkazem TGM můžete sledovat ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál, na iRozhlas.cz a také na speciální webové stránce www.tajemnaobalka.cz.
Český rozhlas vyrobil tři seriály věnované posledním dnům TGM, cestě obálky a sbírkám archivů. K dispozici jsou i unikátní fotografie z rodinného archivu Masarykových. Na webu www.tajemnaobalka.cz vycházejí každý den nové materiály a po otevření tam bude trvale uložen i celý záznam události. Radiožurnál bude sledovat dění kolem „tajemné obálky“ i po jejím otevření.
- Od 8. září – příběh obálky a archivů v denním vysílání Radiožurnálu, na sociálních sítích a na portále iRozhlas.cz.
- 15.–18. září – názory historiků i veřejnosti na to, co by obálka mohla obsahovat.
- 18. září – návštěva Tomáše Kotíka v Českém rozhlase, společenský oběd a rozhovory (exkluzivně pro ČRo).
- 19. září brzy ráno – vyzvednutí obálky z trezoru Národního archivu a převoz do Lán (přítomen reportér ČRo).
- 19. září v 10:00 – přímý přenos Radiožurnálu z Lán, otevření obálky a čtení jejího obsahu.
Společný projekt tří institucí
- Národní archiv – vlastník a garant uchování dokumentu, poskytl archivní materiály a fotografie.
- Masarykův ústav a Archiv AV ČR – odborný partner, který poskytl archivní materiály a fotografie.
- Český rozhlas Radiožurnál – spoluautor projektu, který připravil nejen seriály k obálce, ale také speciální vysílání z Lán, ve kterém bude obálka otevřena. Více informací naleznete na webu: https://www.irozhlas.cz/tajemnaobalka, ve vysílání Radiožurnálu a na zpravodajském webu iRozhlas.cz.
autor: Tisková zpráva