ERÚ: Změnový cenový výměr sníží regulované ceny elektřiny

Návrh změnového cenového výměru reaguje na nové usnesení vlády, které část regulované složky ceny převádí na stát. Odběratelé díky navýšení dotace ze státního rozpočtu nebudou v roce 2026 v platbách za elektřinu hradit žádné příspěvky na podporované zdroje energie (POZE).
Cenové výměry, kterými ERÚ stanoví regulované ceny elektřiny a plynu na následující rok, musí být ze zákona vydány do konce listopadu. Podstatné změny ale může ERÚ promítnout do změnových cenových výměrů, kterými původní ceny změní.
„Dopředu jsme avizovali, že pokud vláda převede financování POZE na stát, jsme připraveni reagovat obratem. Ihned jsme proto zahájili povinné konzultace k novému návrhu cenového výměru, který předpokládá, že regulované ceny elektřiny klesnou na všech napěťových hladinách. U nízkého napětí to znamená meziroční pokles regulovaných cen přes 15 procent. Průmysl na hadině vysokého napětí ušetří v průměru 21 procent a na velmi vysokém napětí dokonce více než 34 procent z regulovaných cen,“ shrnuje předpokládané změny Jan Šefránek, předseda ERÚ.
Veřejný konzultační proces probíhá ve zkrácené, minimální zákonem dané lhůtě 5 pracovních dnů. Následně bude nutné ještě vypořádat a zohlednit případné připomínky, než úřad vydá změnový cenový výměr.
„Byť jsou termíny velmi napjaté, předpokládám, že díky schválení usnesení vlády hned na prvním zasedání vyjde změnový cenový výměr ještě v tomto roce. Nižší regulované ceny by tak platily už od 1. ledna 2026,“ dodává Jan Šefránek.
