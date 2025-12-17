České dráhy posílí i letos v předvánočním čase kapacity svých vlaků

Dopravce doporučuje cestujícím zbytečně neotálet s nákupem jízdenky, pořídit si rezervaci místa k sezení i při cestách na kratší vzdálenosti a sledovat předpokládanou obsazenost vlaku na e-shopu ČD nebo v mobilní aplikaci Můj vlak.
Nejvíce posilových vozů bude směřovat v pátek 19. prosince už tradičně z Prahy na východ republiky, ve vlacích do Ostravy, na Valašsko a na střední Moravu, kde očekáváme největší poptávku po cestování vlakem. Více vozů se v předvánočním čase objeví ale také na dalších linkách, třeba z Prahy do Českých Budějovic nebo do Plzně a Chebu. Kromě plánovaných posilových vozů mají České dráhy připraveny ještě další dispečerské pohotovostní vozy, které mohou doplnit kapacitu vlaků odjíždějících z Prahy o další dodatečná místa k sezení. S posilami dopravce počítá i těsně před svátky, tedy v pondělí 22. a úterý 23. prosince.
Cestujícím, kteří budou cestovat v přepravní špičce před Vánoci na kratší vzdálenosti, hlavně v oblasti velkých aglomerací jako je např. Praha, doporučujeme využívat místo dálkových vlaků vlaky regionální. Jde např. o relace Praha – Kolín, Praha – Benešov u Prahy, Praha – Beroun atp.
České dráhy doporučují pro cesty v dálkových vlacích včas pořídit rezervace míst k sezení. Dopravce díky tomu získá lepší přehled o vytíženosti jednotlivých spojů a cestující mají jistotu, že cestu stráví v pohodlí sedačky. Pořízení místenky při on-line nákupu na webu nebo v mobilní aplikaci Můj vlak je navíc zdarma. Zároveň připomínáme, že od nového jízdního řádu jsou všechny dálkové vlaky linky Ex1 na trase Praha – Ostrava nově povinně místenkové. Zde proto doporučujeme cestujícím kupovat jízdenky s maximálním předstihem, aby měli jistotu místa ve vlaku ve vytíženém předvánočním období.
Cestujícím pomůže při výběru spoje grafický indikátor předpokládané obsazenosti vlaku, tedy tzv. semafor, který se zobrazuje ve vyhledávačích spojení na e-shopu (ZDE) nebo v mobilní aplikaci Můj vlak u dálkových vlaků. Pokud semafor ukazuje červenou barvu, očekává se velké obsazení vlaku. Cestující bez rezervace musejí počítat s tím, že ve vlaku již bude velmi málo volných míst bez rezervací, případně budou všechna místa k sezení obsazena. V takovém případě dopravce doporučuje využít jiný spoj mimo špičku.
České dráhy v aktuálním jízdním řádu, který vstoupil v platnost od 14. prosince 2025, mají zavedeno celkem 8 723 různých vlaků. Ne všechny spoje jezdí denně. Některé jsou v provozu jen v pracovní dny, jiné o víkendech nebo pouze v turistické sezóně od jara do podzimu. Průměrný denní počet vlaků je proto 6 552. Vlaky Českých drah ujedou během platnosti jízdního řádu zhruba 119 milionů kilometrů.
autor: Tisková zpráva