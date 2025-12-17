Česká pošta: Zásilky Balíkovny na vás na poště počkají do Vánoc

Všechny zásilky Balíkovny*, které byly uloženy od 11. prosince 2025 v kamenné pobočce nebo na poště Partner na vás počkají minimálně do 23. prosince 2025. Tímto krokem se zvýší zákaznický komfort a každý vánoční balíček doputuje ke svému adresátovi.
Opatření se týká poboček České pošty i pošt Partner, nikoli Balíkoven Partner.
*) Prodloužení úložní doby se týká produktů:
- Balíkovna
- Balíkovna na adresu
- Balíkovna plus
- Balík Do ruky
autor: Tisková zpráva