17.12.2025 13:21 | Tisková zpráva

Česká pošta reaguje na krátké úložní doby výdejních boxů a jejich omezenou kapacitu.

Česká pošta: Zásilky Balíkovny na vás na poště počkají do Vánoc
Foto: Archiv
Popisek: Česká pošta

Všechny zásilky Balíkovny*, které byly uloženy od 11. prosince 2025 v kamenné pobočce nebo na poště Partner na vás počkají minimálně do 23. prosince 2025. Tímto krokem se zvýší zákaznický komfort a každý vánoční balíček doputuje ke svému adresátovi.

Opatření se týká poboček České pošty i pošt Partner, nikoli Balíkoven Partner.

*) Prodloužení úložní doby se týká produktů:

  • Balíkovna
  • Balíkovna na adresu
  • Balíkovna plus
  • Balík Do ruky

