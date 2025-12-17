„Podvod.“ Expert varuje před novými solárními barony

Jak vnímáte slib nové koalice snížit regulovanou složku platby za elektřinu?
Je to v podstatě již obsaženo v tom slibu. Ta složka je státem regulovaná, tedy pokud stát zafunguje, je to jedna ze dvou možností, jak spotřebitelům po minulé koalici konečně ulevit a přestat být evropským cenovým rekordmanem. Je u toho potřeba hlídat, jestli půjde o skutečnou úlevu, anebo pouze přerozdělení poplatku. To, co provedla na čas Fialova vláda, byl v podstatě podvod. Baronům se platilo dále, ale vzhledem k neúnosným cenám energie cenám to šlo na chvíli na úkor našich daní. Pak poplatek zase vrátili do ceny elektřiny a Síkelův následovník ministr Vlček jej přes deklarované sociální cítění s obcemi vybíral dále. Nechali to celé na současnou koalici, jak si s tím poradí.
V čem spočívá ten podvod?
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Pokud chce tohle docent Havlíček zrušit, tak mu jenom tleskám, měli jsme to udělat už dávno. Podstatné je ale, aby se nezopakoval podvrh minulé koalice, že baronům peníze zůstanou, pouze je budeme platit jinou formou jako daňoví poplatníci. Takový krok je srovnatelný se zvýšením DPH o 7 procent nebo nevalorizací důchodů skoro o 5 procent. Baroni dostanou zaplaceno, ale můžeme si vybrat, kdo to odnese: lékaři, důchodci, hasiči nebo učitelé. To není cesta.
Jak by měla podle vás vláda postupovat?
Spotřebitel má díky málo funkčnímu Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) poměrně malou šanci se takovým diktátům vzepřít. Stát a jeho ministr jsou na tom podstatně lépe. Převzetí této položky do kompetence státu je správným krokem, ale určitě pouze tím prvním. Podstatné ale je, jak těm baronům platit co nejméně anebo jim už neplatit vůbec, nikoli jak ukrýt jejich soukromé prebendy do veřejných rozpočtů.
Původní plán na tyto vysoké sazby byl jenom na 15 let, a byl uměle prodloužen o dalších 5 let. Domnívám se, že by většina baronů měla být v současnosti již vyplacena. Stroje na peníze a bezpracného zisku se ale chce málokdo vzdát, zejména když jsou v tom bankovní úvěry. Většina baronů to měla dlouhodobě nastavené tak, aby jim v každém roce šlo co nejvíce peněz do kapes a nikoli na splácení investice. Zejména v takovém případě je nutné přezkoumat platnost závazku jim platit dalších 5 let, když už jim spotřebitelé dávno splatili, ale oni si těch peněz od spotřebitelů užívali v nadstandardním komfortu. V tom smyslu je zapotřebí upomenout jakoukoli vládu, že ty miliony hlasů jim dali voliči, kteří toto platit v jejich funkčním období už nechtějí a mají toho dost. Na daních také ne.
Stání společnost ČEZ má ale také solární parky?
Ano, a tam bych právě začal. S úhradou nákladů, míněno obvyklých nákladů, plně souhlasím, ale v případě, že už byly uhrazeny, bylo by naopak nemravné, aby státní společnost takto vybírala od občanů další nedůvodné poplatky. A pokud někdo, zejména v politicky ovlivněném prostředí, prodával do státní společnosti za cenu jinou než obvyklou, může v tom být třeba i jiná než politická zodpovědnost, ale určitě ne závazek spotřebitele na případné neobvyklé transakce přispívat ještě po 15 letech. Žádná ze současných koaličních stran ale u zrodu solárních baronů nestála, historické vazby lze v tomto případě v nové koalici vyloučit. Pokud si stát doladí takovouto metodiku na vlastní společnosti, může ji aplikovat i jinde. Cena obvyklá před 15 lety je známá položka. A když stát takovou metodiku stanoví, má i minoritní akcionář státní společnosti poměrně malé šance domáhat se práva okrádat spotřebitele na již uhrazeném závazku.
Přestože to na první pohled vypadá, že za energetiku zodpovídá Karel Havlíček, provedení „odbaronování“ ČEZu záleží především na paní ministryni Schillerové, která je tam národním správcem. Data o tom, za kolik nakupovali a kolik už na to za 15 let vybrali, jsou známá a dát je musí. Pro ministerstvo financí je i vhodnou motivací, že nebude muset hledat rozpočtové rezervy pro státní společnost, pokud má své náklady už uhrazené spotřebiteli. Tedy na tom záleží dvakrát: udělat si pořádek ve spravované firma po minulé koalici a zbytečně nezatěžovat zadlužený rozpočet státu.
Jaké kroky doporučujete na ČEZu?
Je to se současnou změnou koalice do jisté míry podobné, jako když jsme po roce 1989 měli novou vládu i poslance, ale v řadě klíčových firem seděly osoby dosazené z minula. Je nutno si uvědomit, že minulá koalice právě do takovýchto strategických firem dosazovala svoje lidi, kteří tam dodnes úřadují. Podívejme se jenom na Dozorčí radu ČEZu, kolik je tam nominantů hnutí STAN i některých dalších. Přitom se minulá vláda podílela na zavádění energetické chudoby, likvidaci části průmyslu a devalvaci vkladů nás všech asi o 30 %, a toto byli jimi nominovaní zástupci ve státní společnosti, kteří tvrdili, že se s tím nedá nic dělat. V jiných zemích to takto drastické nebylo. Pochybuji, že by zrovna Andrej Babiš čekal s takovouto zásadní personální obměnou v nejbohatší státní společnosti do letní valné hromady. Potřebujeme odborníky, aby náš majetek hlídali, a ne lidi s takovouto politickou minulostí i minulými výsledky. Zástupcům staré koalice, která nám pomocí nekorektních výpočtů plánovala nové barony, bych nevěřil, že nebude podporovat ty bývalé. Také by bylo dobré se zamyslet, kdo všechno tyhle podvržené studie podporoval nebo i financoval.
Máme ještě jiné možnosti?
Samozřejmě. Některé z nich jsme již doporučovali. Například neplatit baronům v době, kdy vyrábějí zbytečnou elektřinu, v Evropě je jí přebytek a je za záporné ceny. Má snad spotřebitel dotovat elektřinu kvůli tomu, aby ji někdo zmařil, a oba za to dostávat zaplaceno? Na to, aby někdo vyráběl předražené zboží, které nikdo nespotřebuje, a jiný je zase za naše peníze likvidoval, snad žádná rozumná země nemá, i když pro některé české lobbisty je to určitě zajímavý zdroj příjmu. Okrádat takto spotřebitele není možné i při všech výmluvách minulé koalice na pomoci Ukrajině, se kterou zrovna tohle nemá nic společného. Je to zlodějina organizovaná v rozporu s fyzikálními i ekonomickými zákony, to se musí zrušit jako první. Nemůžeme si dovolit dotovat výrobu nechtěné energie a současně její likvidaci. Pokud by takto baroni vyráběli dále, ať si to vyrábějí ze svého a k tomu si platí i ty mařiče a použití veřejné sítě.
A co noví baroni?
Mají od minulé koalice docela hezky našlápnuto. Podjatá studie k závazkům v Evropské unii, akcelerační zóny a prohlasovaný zákon v nich stavět proti vůli obcí. Podle dostupných informací už někteří z nich obcházejí obce.
Závazek v EU je ale 2500 MW, a je jedno, jestli to budou větrné nebo solární zdroje. Hlavním problémem minulých baronů bylo, že stavěli své parky na bonitní orné půdě, kde často používali i různé defolianty. Těm novým jde také především o peníze, a ne o nějakou ekologii nebo o krajinu. Máme ale spousty opuštěných těžebních a průmyslových zón a také skládky. Například v Liberci jsme zpracovali projekt na jedné skládce na solární elektrárnu o 10 MW, nic jiného tam ani postavit nešlo. Takové lokality mají všude, navíc obvykle nejsou ani zastíněné. Tedy se v první řadě zabýváme jako odborníci tím, zda lze vyhovět tomuto číslu, nezhyzdit českou zemi a nestavět hlučná zařízení blízkosti obcí a přírodních rezervací. Evropské unii je úplně jedno, kde taková akcelerační zóna bude. Kdyby to bylo jenom v solárech, je to asi 4000 hektarů. Celková rozloha České republiky je skoro 8 milionů hektarů, z toho větší polovina zemědělské půdy, na kterou bych v tomto vůbec neměli sahat, stavět v ní betonové podstavce je zločin vůči budoucí generaci. Na splnění závazku EU potřebujeme ale jednu tisícinu naší nevyužité půdy. Nač hyzdit krajinu? Je to ministerstvo, které tohle plánovalo, opravu ještě ministerstvem životního prostředí?
Jaké jsou další problémy akceleračních zón?
U mnoha navrhovaných „akceleračních zón“ není ani v blízkosti připojeni k elektrické síti. Pak by nás ti „větrní baroni“ vyšli dvakrát dráže. Při nutnosti platit za záskok uhelné energie, když tyto zdroje nevyrábějí, pak nejméně třikrát. Proto je také výhodnější stavět takové elektrárny na brownfieldech a v blízkosti průmyslových zón, kde mají už potřebnou infrastrukturu a za rohem spotřebu, a ne na kopcích, aby hlučely lidem i lesní a polní zvěři. Pokud někteří zainteresovaní politici tvrdí, že nám připojení akceleračních zón zaplatí dotace, to jenom v určitých případech a jsou maximálně kolem 40 %. Zbytek bychom museli platit my sami. Je to příspěvek EU, abychom připojení baronů zaplatili ve zvyšujících se poplatcích za použití sítí. Dostali bychom se tak do začarovaného kruhu a znovu navyšovali distribuční sazbu, kterou má vláda za cíl snížit. Tím bychom zneplatnili program vládní koalice už od samého počátku. Naopak akcelerační zóny na skládkách, brownfieldech a v průmyslových oblastech tyhle vlastnosti nemají. Do krajiny to prostě nepatří nejenom pohledově, ale ani ekonomicky. A hyzdit si naši krásnou krajinu, a ještě na to doplácet tu snad ani nikdo normální nechce.
Ve světle blížících se obecních voleb v nastávajícím roce doporučuji také ohlídat místní politiky a případné lokální domluvy, protože právě tady lze napáchat konkrétním obcím a okolní daleko více škody než na vládní úrovni. Pokud kolem někoho obcházejí investoři nebo jejich lobbisté už nyní, měli bychom o tom přinejmenším vědět a přesvědčit se, že tak jedná ve veřejném zájmu celé obce. Pozor také na falešné neziskovky, které se sice vydávají za jakési energetické komunity, ale ve skutečnosti jsou to zástupci budoucích investorů převlečení do energetických družstev a spolků. Poznáme to podle toho, že je v takových organizacích obvykle více lobbistů, než skutečných spotřebitelů a samovýrobců obnovitelné elektřiny, avšak o to více jsou vidět i slyšet na různých vládních úrovních, kde se vydávají za vyšší autoritu, než jsou volení zástupci lidu. Přitom jsou to často samozvanci z účelově dotovaných neziskovek. Pokud s takovými nebude spolupracovat nové vedení Ministerstva životního prostředí ani jeho Státního fondu, je to pro naše spotřebitele i krajinu jedině dobře.
