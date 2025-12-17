Smoljak (STAN): Abychom neuvízli v bažinách podmínek, které se nedají splnit

Pane ministře, dámy a pánové,
pan vicepremiér nás tady seznámil, s čím jede pan premiér na bruselský summit. A já musím říct, že ve vztahu k Ukrajině ty hlavní teze, které jsem si tady poznamenal, to znamená, že Česká republika bude stát za potřebou trvalého, spravedlivého míru na Ukrajině a poskytnutí bezpečnostních záruk pro Ukrajinu v případě toho trvalého míru, tak s tím lze jedině souhlasit. Ale bude samozřejmě záležet na konkrétních podmínkách toho trvalého a spravedlivého míru, a i těch bezpečnostních záruk. Jak zkrátka budou vypadat a na čem budou postaveny.
A to samé platí i o té třetí tezi, kterou jsem tady s potěšením také si vyslechl. To znamená, že pan premiér bude podporovat tu půjčku Ukrajině z těch zmrazených ruských aktiv. Ale i tady platí, že to je podmíněno splněním určitých podmínek. A tomu bych se rád věnoval. Protože jestli jsem správně pochopil, tak jedna z těch podmínek je, že budou plně zohledněny ty belgické obavy z uvolnění těch zmrazených aktiv.
A ty se týkají obav z toho, že v případě nějakých právních nároků by třeba teoreticky mohla Belgie být povinna závazky Rusku splatit. Evropská komise již poskytla Belgii plnou garanci, že pokud bude Belgie čelit nějakým právním nárokům nebo odvetným opatřením ze strany Ruska, že se za Belgii plně postaví a nároky nějakým způsobem vyřeší. Ale belgický premiér shledal i tuto garanci jako nedostatečnou. A jeho stanovisko, jestli jsem správně pochopil, je, že by Evropa měla hledat jiné cesty, jak Ukrajinu finančně podpořit. A jiná cesta je snad jedině půjčka.
A tady bych chtěl varovat, abychom se nedostali do začarovaného kruhu, že řekneme: „My sice chceme podpořit financování Ukrajiny, ale jelikož se nepodařilo rozptýlit belgické obavy, tak nezbývá než půjčka. A za tu se nechceme postavit.“ Respektive u půjčky je samozřejmě nutný jednomyslný souhlas všech členských států a moc dobře víme, že Maďarsko setrvale blokuje všechny tyto pokusy, jak Ukrajinu finančně podpořit.
Takže já prostě jen varuji, abychom se nedostali do slepé uličky, ze které bude jediné vyústění, že vlastně nebude nic. Čili toto si musíme opravdu dobře rozmyslet. A proto já podpořím návrh usnesení, aby česká vláda zkrátka podpořila finanční podporu Ukrajině. Klidně tam mohlo být „i pro další roky“, ale dobře, i v této podobě pro další rok je to usnesení, které rozhodně podpořím. Abychom měli jasný směr a neuvízli někde v bažinách podmínek, které se prostě nedají splnit.
Děkuji.
