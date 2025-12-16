Úřad vlády: IT je pro holky! Druhý ročník projektu oslovil téměř 800 žáků a žákyň po celém Česku

17.12.2025 16:08 | Tisková zpráva

Projekt IT je pro holky! vstoupil v roce 2025 do druhého ročníku a pokračuje v cíleném úsilí posilovat povědomí o profesích v IT a bourat přetrvávající stereotypy.

Úřad vlády: IT je pro holky! Druhý ročník projektu oslovil téměř 800 žáků a žákyň po celém Česku
Foto: Hans Štembera
Popisek: Před Úřadem vlády

V rámci besed navštívily úspěšné IT expertky celkem 21 škol v 8 krajích Česka, kde oslovily přibližně 800 žáků a žákyň, převážně ze základních škol. Projekt reaguje na dlouhodobě nízké zastoupení žen v českém ICT sektoru – pouhých 12 % ve srovnání s průměrem 19 % v celé Evropské unii.

Projekt organizuje Digitální Česko. Dětem i mladým dívkám přibližuje svět technologií prostřednictvím osobních příběhů žen, které v IT pracují. Otevřeně mluví o své cestě, zkušenostech i o tom, jaké možnosti dnes obor nabízí. V letošním ročníku se do projektu zapojilo 15 IT expertek, mezi nimiž významně přispěly zejména zástupkyně společností EDHOUSE a Accenture.

„Projekt IT je pro holky nám dává velký smysl, protože dlouhodobě podporujeme vzdělávání dětí a studentů v oblasti IT. Jako vývojářská firma chceme bořit stereotypy a ukazovat, že IT je otevřené všem – holkám i klukům. Naše kolegyně v projektu sdílejí své zkušenosti a pomáhají dětem získat reálnou představu o tom, jak vypadá práce v softwarové firmě a jaké možnosti tento obor nabízí. Věříme, že právě osobní zkušenosti a otevřená diskuse mohou dětem dodat odvahu jít do tohoto oboru,“ uvedla Iva Janíčková z EDHOUSE.

Cílem projektu je dětem přiblížit digitální svět tak, aby si v něm dokázaly najít vlastní cestu. Během besed se mohly ptát, slyšet skutečné příběhy z praxe a poznat, jaké profese IT dnes nabízí, bez ohledu na to, jestli jsou holky nebo kluci.Studenti si z besed odnášeli nové poznatky o IT a lepší představu o tom, co jednotlivé profese obnášejí.

Mnohé z nich oslovila také inspirace a motivace, především odvaha nebát se jít vlastní cestou, bořit stereotypy a uvažovat o IT jako o možné budoucí kariéře. Projekt IT je pro holky! potvrzuje, že osobní setkání s profesionálkami v technologických oborech může významně ovlivnit vnímání IT světa mezi mladými lidmi a podpořit jejich zájem o jeho další poznávání.

„Zpětná vazba ze škol jasně ukazuje, že osobní setkání s IT expertkami má reálný dopad. Chceme dětem ukázat, že IT není vzdálený a složitý obor, ale oblast plná konkrétních profesí a reálných příležitostí. Osobní příběhy expertek pomáhají bourat obavy a dávají dětem odvahu přemýšlet o vlastní cestě bez ohledu na stereotypy,“ uvádí koordinátorka projektu Veronika Mikulenková.

„Často narážíme i na předsudky učitelů a učitelek. Popovídání s expertkami z oboru otevírá oči i jim,“ dodává k tomu Martin Charvát z Digitálního Česka.

autor: Tisková zpráva

