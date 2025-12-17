ČEZ: Seminář Jaderné akademie s rekordní účastí

17.12.2025 17:46 | Tisková zpráva

Letošní Jaderné akademie se aktivně účastnilo rekordních 160 učitelů základních, středních i vysokých škol.

ČEZ: Seminář Jaderné akademie s rekordní účastí
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Pátý ročník unikátního on-line semináře potvrdil rostoucí zájem pedagogů o jadernou energetiku. Letošní Jaderné akademie se aktivně účastnilo rekordních 160 učitelů základních, středních i vysokých škol. „Zájem, který mezi učiteli sledujeme, je pro nás obrovskou motivací. Právě oni jsou těmi, kdo mladší generaci otevírají dveře k pochopení technologií a zároveň formují jejich budoucí profesní karieru,“ říká Jiří Füzér, člen představenstva a ředitel útvaru kvality a bezpečnosti Elektrárna Dukovany II.

Hlavní téma: Nové jaderné bloky v Dukovanech

Právě přednáška týkající se nových dukovanských bloků patřila mezi hlavní body interaktivního programu semináře. Učitele zajímal harmonogram stavby, rozdíly v technologii současných i připravovaných zdrojů, nebo právě nutné kvalifikace a vzdělání jaderných odborníků.

Spolupráce se školami a speciální programy pro studenty

ČEZ dlouhodobě podporuje rozvoj nové generace jaderných odborníků a otevírá studentům i absolventům cestu do světa moderní energetiky. Nabízí širokou škálu příležitostí, jak propojit teorii s praxí – od exkurzí, přednášek a stipendijních programů až po odborné stáže a speciálně zaměřené projekty.

Pro žáky základních a středních škol pořádá besedy Setkání s energií a mimořádně populární jsou i unikátní on-line prohlídky Virtuálně v elektrárně. Pro vážnější zájemce jsou potom určeny Jaderné maturity, jichž se každoročně v Dukovanech i Temelíně účastní přes 180 mladých zájemců, nebo prestižní Letní univerzita pro více jak 60 studentů vysokých škol, která během dvoutýdenní stáže nabízí získání hlubších znalostí o provozu a seznámení s pracovním prostředím elektráren.

V roce 2025 elektrárna Dukovany vyrobila 14 127 763 megawatt hodin elektřiny. Dukovany a Temelín jsou zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

