O krok blíž k totalitě. EU uvalila sankce na švýcarského plukovníka

Analytik Michal Hanko na síti X informoval o situaci plukovníka Jacquese Bauda ze Švýcarska, který byl přidán na sankční seznam Evropské unie. „EU dala na sankční seznam švýcarského občana, vojenského analytika, bývalého člena švýcarské strategické zpravodajské služby, autora řady knih a velmi inspirativního člověka Jacquese Bauda, údajně za šíření proruských dezinformací. Podcasty s ním jsem často sledoval, opravdu měl co říct. Nevím, co to pro něj reálně bude znamenat, ale to, jak EU potlačuje svůj vlastní disent, to jsou opravdu totalitní praktiky,“ informoval Hanko.
EU dala na sankční seznam Švýcarského občana, vojenského analytika, bývalého člena švýcarské strategické zpravodajské služby, autora řady knih a velmi inspirativního člověka Jacquese Bauda, údajně za šíření proruských dezinformací.— Michal Hanko (@misak76) December 16, 2025
Podcasty s ním jsem často sledoval, opravdu měl…
Následně ještě doplnil, že podle všeho Baud nebude moci létat přes státy EU a byly mu zmrazeny veškeré jeho bankovní účty. „Baud nebude moci cestovat leteckou dopravou, ačkoliv Švýcarsko není v EU, švýcarské banky mu zmrazily účty – přitom mu nic nebylo prokázáno, vše jsou jen obvinění. Debanking je ostatně v EU oblíbená praktika, jak šikanovat např. nepohodlné pravicové politiky. Je to fakt hrozné, kam se ten náš spolek zvrhl,“ dodal Hanko směrem k totalitním praktikám Bruselu.
Baud nemůže cestovat leteckou dopravou, ačkoliv Švýcarsko není v EU, švýcarské banky mu zmrazily účty - přitom mu nic nebylo prokázáno, vše jsou jen obvinění. Debanking je ostatně v EU oblíbená praktika, jak šikanovat např. nepohodlné pravicové politiky.— Michal Hanko (@misak76) December 16, 2025
Je to fakt hrozné, kam se…
Sankcionování Jacquese Bauda si všímá i politolog Glenn Diesen. „EU uvalila sankce na plukovníka Jacquese Bauda ze švýcarské rozvědky za šíření ‚ruské propagandy‘ a EU to odůvodňuje údajným tvrzením Bauda, že Ukrajina ‚zinscenovala vlastní invazi, aby se mohla připojit k NATO‘,“ informuje Diesen.
Diesen ale upozorňuje, že Baud jen citoval bývalého hlavního poradce Zelenského Oleksiho Arestovyče, který už v roce 2019 tvrdil, že rozšiřování NATO povede k válce s Ruskem. „Baud se ve skutečnosti provinil jen tím, že citoval Oleksiho Arestovyče, který v rozhovoru z roku 2019 tvrdil, že hrozba rozšíření NATO vyprovokuje ruskou invazi: ‚S pravděpodobností 99,9 % je naší cenou za vstup do NATO velká válka s Ruskem.‘ NATO by pomohlo Ukrajině porazit Rusko a po vítězství by se Ukrajina mohla připojit k NATO,“ píše Diesen a zmiňovaný rozhovor sdílí.
EU podle Diesena přitom nemá proti plukovníku Baudovi žádné protiargumenty, pouze sankce. „Vítejte v nové Evropě – kde svoboda slova umírá,“ dodává smutně Diesen.
Jak je patrné z databáze sankcionovaných osob, podle Bruselu Baud konkrétně svými proruskými narativy ohrožuje bezpečnost třetí země, tedy Ukrajiny. „Jacques Baud, bývalý plukovník švýcarské armády a strategický analytik, je pravidelným hostem proruských televizních a rozhlasových pořadů. Působí jako mluvčí proruské propagandy a vytváří konspirační teorie, například obviňuje Ukrajinu z toho, že zinscenovala vlastní invazi, aby se mohla připojit k NATO. Jacques Baud je proto odpovědný za provádění nebo podporu opatření nebo politik připisovaných vládě Ruské federace, které narušují nebo ohrožují stabilitu nebo bezpečnost ve třetí zemi (Ukrajině) tím, že se podílejí na manipulaci s informacemi a vměšování.“
Baud podle zprávy přispívá k narušování nebo ohrožování stability a bezpečnosti na Ukrajině prostřednictvím manipulace s informacemi a ovlivňování veřejného mínění. Rada EU, v níž je zastoupeno 27 členských států, proto v pondělí přijala návrh Evropské služby pro vnější činnost a přidala ho na sankční seznam.
Rada oznámila, že na tohoto švýcarského občana se vztahuje zmrazení majetku. Kromě toho mají občané a společnosti EU zakázáno poskytovat mu finanční prostředky, finanční aktiva nebo ekonomické zdroje. Rovněž se na něj vztahuje zákaz cestování, který mu zakazuje vstup do EU nebo průjezd přes její území.
Kromě Bauda EU v pondělí sankcionovala dalších jedenáct osob, ruskou vojenskou jednotku a propagandistickou skupinu za destabilizační aktivity, uvádí se v prohlášení. Nařízení v současné době uvádí 59 osob a 17 organizací údajně se podílejících na „destabilizačních aktivitách Ruska“.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Jakub Makarovič