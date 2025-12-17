Mračková Vildumetzová (ANO): Musí se najít jiné evropské řešení

Pane místopředsedo, pane vicepremiére, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,
i já bych si dovolila vystoupit za náš senátorský klub. A především reagovat na některé předřečníky. V první řadě bych chtěla zareagovat na vystoupení pana předsedy našeho výboru pro bezpečnost, zahraniční věci a obranu, který tady zmínil program SAFE, o kterém tu hovořil Karel Havlíček. A hovořil o tom, že EU je ochotna poskytnout členským státům až 150 mld. eur prostřednictvím dlouhodobých půjček s nízkými úroky a s 10letou odkladovou lhůtou splácení.
Musím říci, že mě opravdu velmi překvapilo, že například Polsko si dokázalo zarezervovat částku, tady jsem si ji někde napsala, 43,7 mld., Maďarsko 16,2 mld. a ČR 2 mld. Jsou to samozřejmě finanční prostředky do investic, do obranných schopnost. A myslím si, že tyto finanční prostředky by ČR mohla využít nejen na resortu obrany, ale na dalších resortech. A že je velká škoda, když tento program byl přijatý radou 27. 5., takže ČR tuto možnost dle mého pohledu dostatečně nevyužila. A je určitě dobře, že po prvním setkání pana premiéra s předsedkyní Evropské komise se hned podařilo prakticky vyjednat, že jsou připraveni tam dát další finanční prostředky, které by právě mohla získat ČR.
Takže já za náš senátorský klub bych si dovolila také dát usnesení, které by znělo, že Senát podporuje vládu k získání finančních prostředků pro ČR z programu SAFE, který byl přijat Radou EU 27. 5. letošního roku ohledně investic do obranných schopností.
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
Zároveň bych chtěla říci, a já si velmi vážím našeho pana předsedy, když tady vystupoval a hovořil tady pan předseda o výroku pana premiéra, pan předseda výboru pro bezpečnost, obranu a zahraniční věci tady řekl výrok pana premiéra, že řekl, že nebude ručit. Já musím k této věci říci, že když se na to podíváte, tak jsou další státy, které s tím nesouhlasí, které se vyjádřily, že to bude mít velká právní a finanční rizika. Chtěla bych říci, že riziko pro ČR by bylo 92 mld. Je to samozřejmě zmiňovaná Belgie, Itálie, Malta a Bulharsko. A tak, jak tady jasně zaznělo, musí se najít jiné evropské řešení. Takže jenom bych chtěla toto uvést na pravou míru.
Vystoupení paní Adély Šípové k migračnímu paktu. Já bych chtěla říci, že migrační pakt, a vy víte, že to kritizujeme dlouhodobě, že nesouhlasíme se zmiňovanou povinnou solidaritou. Solidarita má být dobrovolná. To, že pan Rakušan jel do Lucemburku, aniž by o tom někdo věděl, a odsouhlasil za ČR a migrační pakt byl přijat, tak já jen chci říct, že když se tady zmiňuje, že vláda dala negativní stanovisko k migračnímu paktu a budeme tady mít dnes i pana ministra vnitra, tak ta deklarace je především, že nesouhlasíme s pasáží povinné solidarity, protože to jsou kvóty. To, že někdo říká, že se na příští rok podařilo vyjednat výjimku, já znovu opakuji, že je tam napsáno, že může. Ne, že musí.
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Anketa
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
A zadruhé, jak to bude v dalších letech? Protože pokud tato pasáž v tomto migračním paktu zůstane, tak se bude muset povinná solidarita naplňovat a ČR bude muset buď přijmout, popřípadě zaplatit za nelegálního migranta. Takže to bych jen chtěla v té věci uvést na pravou míru. Jinak jsem samozřejmě přesvědčena, že o tom, jak bude migrační pakt funkční ohledně jednotlivých detenčních zařízení, ohledně azylového řízení a jednotlivých věcí, já o tom velmi intenzivně hovořím i s paní Novotnou z odboru azylové a migrační politiky, která je přesvědčena o tom, že z jejího pohledu i z praxe funkčnost bude.
Myslí si, že by to mělo být funkční, že by se mělo zrychlit azylové řízení. A z jejího pohledu, kde ona vidí problém, je, že nelegální migranti, kteří již přišli do jednotlivých států, v těch státech dnes jsou, nemají žádné povolení k pobytu, tak tam ona do budoucnosti vidí problém, že ti lidé se prakticky nevracejí a není nástroj, jakým způsobem je popřípadě vrátit do země původu nebo nějakým způsobem to zajistit, protože ten velký počet nelegálních migrantů už samozřejmě v jednotlivých státech je
. Takže znovu podotýkám, je to ta pasáž ohledně povinné solidarity, s kterou jsme nesouhlasili a nikdy s ní souhlasit nebudeme. Předávám navržené usnesení a budu velmi ráda, vážené kolegyně a kolegové, pokud navržené usnesení podpoříte.
Děkuji vám.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: PV