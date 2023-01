Český rozhlas: Uplynulý ročník Ježíškových vnoučat byl mimořádný osobními setkáními dárců s osamělými seniory

reklama

Oproti předchozím dvěma ročníkům, ovlivněným pandemií koronaviru, se dárci opět mohli potkávat se seniory a navázali tak řadu přátelství. Na konto charitativního projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu byly navíc vybrány peněžní dary v celkové hodnotě 3,3 milionů korun, které budou využity na pomoc seniorům po celý rok. Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 4% Pavel a jeho příznivci 94% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6941 lidí

„Ježíškova vnoučata jsou velmi úspěšným projektem Českého rozhlasu a jeho nadačního fondu. Dárci plnili přání seniorů již po šesté a během dvou měsíců jich dokázali splnit na patnáct tisíc. Za tímto neuvěřitelným množstvím stojí také zrod hned několika nových přátelství mezi seniory a Ježíškovými vnoučaty. Mám radost, že i v nelehké době lidé myslí na seniory žijící v osamění, což jenom umocňuje smysl této dobročinné sbírky,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Do 6. ročníku Ježíškových vnoučat se vložením přání na seznam zapojilo 623 domovů pro seniory, pečovatelských služeb a dalších organizací pečujících o seniory. Od 14. listopadu 2022 do dnešního dne dárci splnili téměř patnáct tisíc přání, z toho 900 zážitků. „Od pracovníků zařízení ale víme, že přání některých seniorů se už do Ježíškových vnoučat vůbec nedostanou a plní je napřímo Ježíškova vnoučata z předchozích ročníků, protože tehdy to dárkem začalo a dnes jsou z dříve cizích lidí blízcí a přátelé,“ raduje se z narůstajícího zájmu dárců o osobní setkání ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová.

Do veřejné sbírky projektu Ježíškova vnoučata mohou dárci přispívat celoročně. Finančně nákladná přání, která na seznamu po novém roce zůstávají nesplněna, budou uhrazena právě z peněžních darů Ježíškových vnoučat. Letos se jedná celkem o 89 přání. V období od listopadu loňského roku do letošních Tří králů přispěli dárci do charitativní sbírky částkou 3,3 milionů korun. Peníze, které na kontě po uhrazení nákladných přání zůstanou, investuje Nadační fond Českého rozhlasu do celoroční radosti seniorů a také na podporu pracovníků, kteří o ně pečují.

Senioři měli opět převážně skromná přání. Nechyběly ovšem i touhy splnit si životní sny

Mezi nejčastější přání seniorů patří standardně předplatné časopisů, teplé deky, něco dobrého na zub, ale i výlety za kulturou, poznáváním, do přírody nebo do rodného města. Ani letos ale nechyběla odvážná přání, například seskok padákem, striptýz do domova se zvláštním režimem nebo let ultralightem.

Oblíbená jsou i přání jednotlivců, která ve výsledku udělají radost celému domovu pro seniory. Jedná se zejména o dary v podobě hudebních nástrojů, které následně v rukou seniora těší nejen klienty a personál, ale i návštěvy. Pozitivní ohlasy vzbuzují také návštěvy umělců. Velký úspěch zaznamenalo vystoupení zpěváka Marka Ztraceného, který s kytarou rozezpíval celý Domov pro seniory v Novém Strašecí.

Štědří dárci mysleli při plnění přání i na personál v domovech. Často k dárku přibalili něco dobrého, kávu, sladkosti nebo milý vzkaz pro pečující. Do domova Alzheimer Darkov například dorazilo hned devět masérů. Ti kromě paní Lidušky, která si masáž přála, namasírovali všechny klienty včetně pracovníků. Právě jim patřila v uplynulém roce větší pozornost ze strany Nadačního fondu Českého rozhlasu. Díky dárcům loňského ročníku Ježíškových vnoučat totiž mohlo být deset poskytovatelů pobytových sociálních služeb pro seniory zařazeno do programu D.O.M.A. organizace MILA. Díky Českému rozhlasu vznikla koncem minulého roku také podcastová série Hořím. Podcastem provází Simona Bagarová, zakladatelka organizace MILA, která pracuje na tom, aby bylo dobře seniorům i pečujícím. Podcastová série Hořím je k poslechu ZDE.

Do projektu se i letos zapojili partneři Ježíškových vnoučat svojí nezištnou pomocí

Mezi patnácti tisíci přání se našlo 1960 balíčků o váze 4,5 tisíce kilogramů, se kterými kurýři DHL Express najeli 7200 km, aby je bezplatně dopravili od dárců k seniorům. Společnost T-Mobile darovala 150 LCD televizí domovům pro seniory a její dobrovolníci navíc bezplatně navštěvovali zařízení a pomáhali s instalací televizí, tabletů i telefonů od Ježíškových vnoučat.

Společnost Kaufland nabídla své prostory pro natáčení předvánočního spotu a celoročně podporovala veřejnou charitativní sbírku Ježíškova vnoučata, navíc také seniorům v Jevišovce letos splní přání uspořádat zabijačkové hody. Ježíškovým vnoučetem je opakovaně také společnost Škoda Auto, která pozvala seniory do Národního divadla na Prodanou nevěstu nebo skupině seniorů z celého Česka umožnila navštívit Škoda Muzeum a také její depozitář. I Český rozhlas se zapojil do plnění přání seniorům.

Český rozhlas Dvojka splnil přání seniorům v Praze, kteří se zúčastnili živého natáčení populárního pořadu Tobogán s moderátorem Alešem Cibulkou.

Ježíškova vnoučata zamíří kromě zařízení pro seniory také přímo k osamělým seniorům do jejich domovů

V nadcházejícím ročníku projektu Ježíškova vnoučata se chce Nadační fond Českého rozhlasu zaměřit i na ty seniory, které tíží samota zdaleka nejcitelněji, jelikož žijí bez laskavé pozornosti a péče svých blízkých. Ježíškova vnoučata zavítají do domovů osamělých lidí a zprostředkují jejich zajímavé příběhy posluchačům Českého rozhlasu.

Projekt Ježíškova vnoučata doprovodila nejen rozhlasová kampaň na všech stanicích Českého rozhlasu, ale také komunikace na sociální síti Facebook a Instagram s oficiálním hashtagem #jeziskovavnoucata, kde je možné dohledat jednotlivé příběhy uplynulého ročníku.

Více informací o projektu naleznete ZDE

Psali jsme: Český rozhlas je otevřený zajímavým námětům na audio formáty Český rozhlas tradičně přinese poslední předvolební debatu Český rozhlas zpestří závěr roku svátečním programem Český rozhlas Radioservis: Štěpánka Balcarová - Štěstí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.